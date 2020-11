Sjekk hva som skjer med bladene som har blitt utsatt for gatelys

– Treet tror at det er sol og sommer, sier Morten Kraabøl, biolog i Multiconsult.

Han viser vei mot bjørketrær på Jørstadmoen i Lillehammer. Trærne ligger langs en gangvei som er opplyst av gatelykter.

BEKYMRET: Morten Kraabøl mener lys er et underkommunisert tema. Han arbeidet tidligere med lyspåvirkning i et naturreservat ved Oslo. I ettertid ble han oppmerksom på dette tydelige fenomenet som skyldes kunstig lys hver høst etter løvfallet. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Trærne ser ganske så normale ut for årstiden, helt til man tar en nærmere kikk.

Der lyset fra gatelykta treffer treet, er det mye løv. Resten av treet er nakent.

Det meste av løvet er gult, men det er også noen grønne blader nærmest lyset.

– Det illustrerer hvordan naturen påvirkes av lys. Også det kunstige, sier biologen.

En type lys er verst

«Overdreven lysbruk kan være til sjenanse og skade for mennesker og natur», skrev myndighetene i veilederen «Lys på stedet» i 2012.

Flere eksperter reagerer på at det ikke gjøres mer for å begrense lysforurensing her i landet.

MØRK VEG: Vegvesenet gjorde et bevisst valg med å ikke ha vegbelysning på E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen for å unngå lysforurensning og for spare penger. – Dersom vegen skulle belyses ville den bli mer dominerende for nærmiljøet på kvelds- og nattetid. Vegen ville da blitt liggende som et lysende bånd i landskapet og lett oppleves som et forstyrrende og fremmed element i Gudbrandsdalens natur- og kulturlandskap, forklarer landskapsarkitekt i Statens vegvesen, Silje Myhre Amundsen. Foto: Statens Vegvesen /

Jurist Erling Fjeldaas har spesialisert seg på temaet. I 2017 skrev han masteroppgaven «Regulering av lysforurensning i norsk rett». Oppgaven vant Universitetet i Oslos bærekraftspris.

Ett type lys er verre enn de andre, sier Fjeldaas:

– Siden ledlysene kom på markedet for noen år siden, har lysforurensingen nærmest eksplodert her i landet.

Han sier at ledlysene har en type sammensetning som medfører mer gjenskinn i himmelen. Dermed reduseres utsikten mot stjernehimmelen enda mer.

Fjeldaas har kommet frem til at lysforurensing ikke er nevnt i Norges lover.

– Det er ikke vurdert i det hele tatt av miljømyndighetene. Det er nærmest fritt frem for privatpersoner og bedrifter å lyssette bygninger og anlegg, sier juristen.

ENGASJERT: Jurist Erling Fjeldaas mener Norge mangler lovverk som kan hindre lysforurensing. Foto: privat

Dette er lysforurensing Ekspandér faktaboks Lysforurensing er uønsket eller overflødig kunstig lys.

Konsekvensene kan være sløsing av energi og påvirkning av dyr og planter.

Lysforurensing fører også til at man mange steder ikke kan se himmelen om natten.

LED-lyspærer har vært med på å øke lysforurensingen, fordi de lyser sterkere enn tradisjonelle lyspærer og lyser i et blåhvitt lys. Kilde: Store norske leksikon

Fugl endrer rutiner, fisk svømmer mot land

Fjeldaas får støtte av forsker Arne Follestad ved Norsk institutt for naturforskning.

I 2014 laget han en rapport om hvordan lyset påvirker natur, dyr og mennesker, i sammenheng med utbyggingen av E6 gjennom Åkersvika naturreservat i Hedmark.

OVERRASKET: Forsker Arne Follestad i NINA sier lyset kan forandre adferden til veldig mange arter ganske dramatisk. Det kan påvirke alt fra alger til kattedyr. – Jeg var selv overrasket over hvor store konsekvenser lys kan ha, forteller Follestad. Foto: Norsk Institutt for Naturforskning

Her er eksempler på hva Follestad har funnet ut at lyset gjør med dyr og natur:

Insektene trekker mot lyset og dør. Enten som følge av at de kommer for nærme pæra, eller at de blir spist fordi de blir slitne av å fly rundt lyset.

Frosk blir blinde i en periode fordi kjemiske instanser i øyet blir brutt ned som følge av lys fra biler.

Laks trekker mot land fordi de ikke tørr å svømme under opplyste broer.

Fugler endrer rutinene og synger blant annet mye tidligere på natten. Dette kan igjen føre til at hekkefasen endres, noe som gjør at de havner i utakt med byttedyr som ungene er avhengig av.

Trær slipper ikke bladene og blir derfor mottaker for snø. Dette fører til at grener knekker.

Lundefuglunger flyr mot lysstolper hvis det finnes i nærheten av kolonien. Disse lander på bakken og sliter med å komme seg tilbake til havet.

LYS: Insekter trekkes mot lyset. Det er ikke nødvendigvis bra for dem, og de kan dø av sin egen tiltrekning mot lyskilder. Foto: NRK

Departementet: – Kan påvirke negativt

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen (V), innrømmer at lysforurensing er et problem.

– Vi ser at lysforurensing kan påvirke naturen negativt. Spesielt for pollinerende insekter ser vi at kunstig lys påvirker mer negativt enn man trodde tidligere.

Hun forteller at departementet arbeider med en plan for nettopp dette.

KLAR OVER PROBLEMET: Maren Hersleth Holsen (V) opplyser at også folkehelseloven og den såkalte naboloven kan regulere lysbruk. Her går det på hva som oppleves sjenerende eller plagsomt for den enkelte. Foto: Even Lusæter / NRK

Hun sier det stemmer at lys ikke generelt er regulert i forurensningsloven. Likevel kan myndighetene stille vilkår om bruk av lys:

– Dette er er aktuelt når byggefelt, hytter, anlegg og veier er under planlegging. Teknologien har utviklet seg raskt. Jeg vet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på behovet for å oppdatere veilederen for kunstig lys i plan- og byggesaker.