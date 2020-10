Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingen under 25 år får lov til å trene på treningssentre i kommunen de neste to ukene. Det ble klart etter at Hamar torsdag ettermiddag innførte lokale smitteverntiltak etter at 36 personer har fått påvist korona de siste ni dagene.

For Mia Dybsand Bratlie er reglene motstridende. Med sine 22 år er hun som privatperson utestengt fra Espern aktivitetspark. Men som personlig trener og salinstruktør får hun fortsatt jobbe på senteret.

– Jeg synes det er en veldig rar regel. Jeg svetter, har PT-timer og tar på utstyr. Da er det rart at jeg ikke får trene selv, sier Dybsand Bratlie.

RART: 22-åringen sier både hun og jevnaldrende stusser på Hamar kommunes avgjørelse om å nekte personer under 25 år adgang til treningssentre i to uker. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Ungdomsrådet kritisk til alderstiltak

I tillegg til å nektes adgang til treningssentre og svømmehall, stanses alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 i kommunen. Det får ungdomsrådet i Hamar til å reagere.

– Det er ikke bra for det psykiske helsen at man ikke får rørt på seg. Det er dumt at de unge blir hardest rammet, sier leder i Ungdomsrådet, Nora Johanna Serholt Jensen (18).

Hun peker på at barn og unge allerede har blitt hardt rammet fordi skoler, barnehager og fritidsaktiviteter har vært helt og delvis stengt det siste halvåret.

SYND: Ungdomsrådet er skuffet over at de yngste rammes hardest av kommunens smitteverntiltak, sier leder Nora Johanna Serholt Jensen. Foto: Andreas Lekang / NRK

Kommuneoverlegen mener imidlertid de strenge tiltakene er helt nødvendig for å kontrollere smitteutbruddet som de siste ukene har bredt seg rundt Mjøsa.

– Grunnen er at på fritidsaktiviteter treffes barn og ungdom fra ulike områder og da får vi en blanding av kohorter. Det er utfordrende i en smittesituasjon, sier kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge.

Hamar kommune mener de ikke bryter diskrimineringsloven ved å utestenge de under 25 år fordi det er mulig å gjøre unntak dersom det er formålstjenlig. Likestillings- og diskrimineringsombudet sier imidlertid til NRK at det i hovedsak ikke er lov.

Vanskelig situasjon

På Espern aktivitetspark er nå tilgangen til medlemmene under 25 år sperret. Daglig leder An-Magritt Vangen synes ungdom og unge voksne på senteret har vært flinke til å overholde smittevernreglene, men sier hun er enig i kommunens avgjørelse.

SPERRET: Medlemmer under 25 år kommer ikke inn på treningssenteret til An-Magitt Vangen på Hamar de to neste ukene. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Det kan virke rart at vi lar instruktører under 25 år jobbe, men alternativet hadde vært full permittering, sier Vangen som understreker at situasjonen er vanskelig for både ansatte og kunder.

For personlig trener Mia (22) blir hverdagen annerledes de neste 14 dagene. Hun er glad for å få beholde jobben, men stusser over at hun har adgang til senteret selv om hun tilhører aldersgruppen som er utestengt.

– At jeg får være i samme rom som medlemmer flere timer om dagen, men ikke får trene selv gir ikke mening, sier Dybsand Bratlie.