Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Natt til lørdag åpnes grensa til flere svenske regioner igjen.

På dagens pressekonferanse sa justisminister Monica Mæland at de oppfordrer nordmenn til å droppe svenskehandelen i helgen.

– Til de av dere som tenker å dra over grensen for å handle. Det er altså sånn at vi fortsatt anbefaler å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Det gjelder også reiser over grensen for å handle, sier justisminister Monica Mæland.

Og helsearbeidere i Sør-Odal kommune i Innlandet, tenker seg nok også godt om før de tar en tur over grensa.

Sverigetur gir karantene uten lønn

I mai var Sør-Odal en av de hardest rammede kommunene i landet. Kommunen med rundt 8000 innbyggere hadde da 3,8 registrerte smittede per 1000 innbyggere.

Torsdag sendte kommunen ut en melding til sine ansatte, hvor de gjør det klart at du må gjennomføre en covid-19-test før du kan jobbe. De ansatte får heller ikke lønn i dagene de venter på prøvesvaret.

Her er meldingen som de ansatte mottok. Den kan ikke misforstås:

SK Sør-Odal kommune: Rådmann informerer om at kommunen vil følge FHI sine anbefalinger om at ansatte med pasientnært arbeid og som har vært på reiser til Sverige, må testes for covid-19, med bekreftet negativ test før dere gjenopptar arbeidet. Evt karantene i påvente av testsvar vil være ulønnet permisjon. Rådmannen ber medarbeidere i tillegg begrense unødig reiser til andre kommuner med store smitteutbrudd.

Hadde stort smitteutbrudd i vår

Kommunedirektør Frank Hauge forteller at de først og fremst gjør det for å unngå en lignende situasjon som de hadde i vår.

– Ingen av oss ønsker oss tilbake til en tilsvarende situasjon, forteller Hauge til NRK.

FØRE VAR: Kommunedirektør i Sør-Odal, Frank Hauge, forklarer tiltaket med at de vil unngå en situasjon som de hadde i vår. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunedirektøren sier de ikke har råd til at mange ansatte er ute i karantene, før det går utover tjenestene i kommunen.

– Smittesituasjonen vi opplevde i vår viste oss at vi ikke skal ha mange medarbeidere i karantene før det blir mangel på arbeidskraft og vi får utfordringer med å levere tjenestene vi skal. Derfor har vi valgt å signalisere at det vil få en konsekvens hvis man likevel velger å reise til Sverige for å for eksempel handle, sier han.

Han mener det er helt nødvendig med strenge tiltak for å sørge for at tilbudet i helsetjenesten i kommunen ikke blir svekket.

– Vi har da signalisert at konsekvensene ved å reise er at man må sitte i karantene uten lønn for de dagene mens man venter på testresultatet.

Mener kommunen ikke bryter regelverk

Fagforbundet opplyser til NRK at de ikke har problemer med at kommunen iverksetter trekk i lønn dersom en ansatt reiser til Sverige. Men tiltaket må ha vært drøftet med lokale tillitsvalgte først.

– Jeg tror det her handler mest om at kommunen gjør de grepene som må til for å redusere smitterisikoen. Sånn jeg har forstått det så har kommunen ivaretatt informasjonsplikten mot de ansatte ved å sende SMSen, forteller Martine Maarud Eriksen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sør-Odal.

Heller ikke Helse- og omsorgsdepartementet vil blande seg opp i hvordan kommunen praktiserer dette.

I en e-post til NRK skriver departementet: «Dette er forhold mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker som Helse- og omsorgsdepartementet ikke kan gå inn i. Departementet oppfordrer alle til å følge de generelle reiserådene og unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.»

Les også: Mista kontroll på koronasmitte