Trollet i Hunderfossen venter på barna

– Fantastisk! Nå kan barnefamiliene komme hit med en gang skoleferien begynner, sier konsernsjef Per Arne Slapø ved Hunderfossen Eventyrpark nord for Lillehammer.

Regjeringen offentliggjorde i dag en rekke nye tiltak for gjenåpning.

Han garanterer at alle besøkende kan være trygge.

– Vi har store utearealer og god plass, så vi kan effektivt spre folk utover. Vi vet hvor mange vi kan ha inne i parken uten at det blir trengsel, sier han.

– Hadde du forventet at dere skulle få tillatelse?

– Ja, jeg hadde det. Jeg mener at vi har svært gode muligheter til godt smittevern.

Han sier at lørdag 6. juni trolig blir åpningsdagen. Slapø vedgår at hans bedrift ikke er den hardest rammede.

– Det var 21. mai som var den opprinnelig planlagte åpningsdagen, så denne forsinkelsen kan vi leve med, sier han.

Var spent

Tidligere i dag traff NRK direktør Hogne Høstmælingen. Han var da svært spent på hva som ville komme fra regjeringen.

Direktør ved Hunderfossen Eventyrpark, Hogne Høstmælingen. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Det statsråden kommer med i ettermiddag er jo et slags være, eller ikke være for oss denne sommeren, sa han på det tidspunktet.

Nå er forventning snudd til glede, og bransjen forbereder seg på en annerledes sommer.

Rundt 90 prosent av parkens inntjening skjer i løpet av sommeren, så det er viktiig å ikke miste for mye av sesongen. Men også deler av næringslivet rundt tjener godt på opplevelseshungrige barnefamilier.

– Jeg vet jo at også hotellene i området er veldig spent på om vi får lov til å åpne, sa Høstmælingen.

Nasjonal veileder

Direktørene i de fem største parkene i Norge har jobbet for å finne gode løsninger for sommeren. Dette gjelder Dyreparken, Tusenfryd, Kongeparken, Bø Sommarland og Hunderfossen. Sammen har de laget en nasjonal veileder, som nå er sendt inn for godkjenning.

Bø Sommarland er blant familieparkene som kan åpne 1. juni. Foto: Tore Jonssen

– Vi har hentet erfaring fra blant annet Dyreparken og en park i Sverige som har hatt åpent en stund. Vi tror vi har kommet fram til et opplegg som vil være både enkelt og trygt for de besøkende, sier Hogne Høstmælingen.

Det er planlagt vaskestasjoner rundt om i parken, og lagt til rette for at familier skal få gå rundt som sin egen «kohort» uten å komme i kontakt med andre grupper. Det er også laget digitale løsninger både for parkering og betaling i parken, men også for å slippe kø.

– Alle gjester skal kunne bestille besøk i de fem største attraksjonene i parken, sier Høstmælingen.

Et slikt system har vært i bruk i Disneyland i flere år, men nå har også norske familieparker tatt i bruk teknologien.

Norges største fornøyelsesparker har gått sammen om å legge til rette for trygge og gode besøk. Tusenfryd kan ha opptil 7000 besøkende på en dag. Foto: Rainer Prang / NRK

Høstmælingen sa også tidligere i dag at han vil føle at det er urettferdig om de ikke skulle få klarsignal for å åpne dørene.

Men det er lite sannsynlig at årets nyvinning i Hunderfossen blir det trekkplasteret det var planlagt at det skulle være. Det gjelder et bassengområde til 17 millioner kroner.

– Det er jo en egen smittevernforskrift for bassenger og badeland, så der har vi en dobbeltutfordring. Men bassenget blir jo stående i årevis, så det kommer til å spre glede i framtida, sier han.