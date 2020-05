Dansk koronanotat: Disse stedene er farligst å åpne

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

DR har fått tak i det hemmelige notatet, som er sendt fra Statens Serum Institut (SSI) til partiene på Folketinget i forbindelse med neste fase av gjenåpningen.

Myndighetene skal bestemme seg for hva som skal åpnes i fase to neste søndag, og partiene forhandler fortsatt.

SSI understreker at vurderingene er usikre og forenklet, og at smitteeffekten avhenger av hvor utbredt smitten er og hvilke andre tiltak som gjelder.

Vurderingene er gjort med utgangspunkt i at man har restriksjoner som sikrer fysisk avstand og gode hygieneforhold, heter det videre.

Her er noen av SSIs vurderinger:

Lav risiko:

Dyrehager

Biblioteker

Utendørsarealer

Kunsthaller

Private museer

Akvarier

Middels risiko:

Kafeer

Restauranter

Kjøpesentre

Svømmehaller

Teater og kino

Universiteter og flere videregående og høyere utdanningsinstitusjoner

Kirker, synagoger, moskeer og andre menigheter

Utendørs idrett med fysisk avstand

Arbeidsplasser med muligheter for fysisk avstand

Høy risiko:

Grunnskole og fritidstilbud for 6. til 10. klasse

Ungdomsklubber

Barer og konsertsteder

Idrettshaller og utendørs kontaktsport

Aktivitetstilbud for sosialt utsatt barn og ungdom

Badeland og lekeland

Arbeidsplasser med fysisk kontakt, både offentlig og privat

Meget høy risiko:

Skolefritidsordninger

Treningssentre

Innendørs idrett med fysisk kontakt

Fornøyelsesparker

Nattklubber og diskoteker

Besøksrestriksjoner og -forbud på pleiehjem, sykehus og omsorgsboliger

På grunn av plassmangel har flere barnehagebarn fått lov til å bruke Tivoli i København. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

Ny risikovurdering i Norge

Norge og Danmark har i stor grad fulgt hverandre når det gjelder smitteverntiltak under koronautbruddet.

Den norske regjeringen innførte 12. mars de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.

For nær to uker siden, mandag 20. april, lettet regjeringen på noen tiltak og gjenåpnet barnehagene, mens skolene ble åpnet for 1.–4. klasse 27. april.

Regjeringen valgte en slik gradvis gjenåpning av skolene til tross for at både ekspertutvalget og Helsedirektoratet mente at hele barneskolen, fra 1. til 7. klasse, kunne gjenåpnes.

I Danmark ble de laveste trinnene på skolen, 1. – 5. klasse (tilsvarer norsk 6. klasse) gjenåpnet etter påske.

Folkehelseinstituttet i Norge vil ikke kommentere den danske listen, og vil heller ikke kommentere hvordan de ser på at danskene, ifølge DR, vurderer smitterisikoen ved å åpne grunnskolene for 6. – 10. klasse, som høy.

– Vi ønsker ikke å kommentere den danske oversikten, men Folkehelseinstituttet i Norge kommer med en ny risikovurdering i løpet av den kommende uken, opplyser medievakt hos Folkehelseinstituttet til NRK.

– Smitten er under kontroll

Danskene innførte strenge tiltak i midten av mars. For to uker siden kunne blant annet frisørsalonger, tatovører, domstoler og forskningslaboratorier åpne dørene igjen.

Statsminister Mette Frederiksen slo onsdag fast at Danmark har lyktes med sin koronastrategi, og at smitten er under kontroll.

Hun varslet samtidig at fase 2 av gjenåpningen vil starte etter 10. mai, og at partiene vil legge frem en langsiktig strategi.

Den skal også innebære flere tester, økt bruk av verneutstyr og flere hygiene- og avstandstiltak.

– La meg gjøre det helt klart. Regjeringen kommer ikke til å la seg presse til å gå for raskt fram. Vi har fortsatt en helsekrise, og vi må ikke sette danskenes helse over styr, sa Frederiksen ifølge NTB.

Alle partiene på Folketinget bortsett fra Venstre ble denne uka enige om en bred politisk avtale som skal sikre at demente og eldre på sykehjem kan få besøk.

Avtalen innebærer at 165 millioner danske kroner skal brukes på smitteverntiltak som gjør det mulig å få besøk.

Det er registrert 9407 smittede og 475 døde i Danmark så langt.