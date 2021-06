Historisk seremoni: Elin og Stein er de første som gjør dette i Norge

Undertegnede kjenner ikke til at det har vært henvendelser i vårt bispedømme om slik seremoni.

Mitt utgangspunkt er at i kirka kan vi be for folk, og vi kan be om velsignelse over livene deres. Vi har liturgier for ulike kirkelige handlinger, men vi kan ikke utarbeide faste liturgier for alle livsområder.

Jeg synes det er fint at man kan ha en slik seremoni i kirka, og håper at dette kan bidra til at flere mennesker ser at kirka kan være et naturlig sted å markere viktige hendelser i livet.