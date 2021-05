Håndballprofilen var født i feil kropp - gjør comeback på herrelaget

Håndballspilleren, som tidligere het Louise, var en del av det svenske landslaget for kvinner som tok bronse i EM i 2014, og spilte også på det franske laget Fleury.

I 2019 la Sand så opp som håndballspiller, bare 26 år gammel.

– Jeg har hatt det utrolig dårlig den siste tida, og jeg vet hvorfor. Jeg er født i feil kropp. Hadde en ukjent 26-åring stilt seg i kø for kjønnsdysfori, som det så fint heter, så hadde det gått de fleste forbi.

– Jeg vil ikke lengre gå rundt med mitt bestandige selvhat på grunn av det ubehaget jeg kjenner på innsida av kroppen min, sa Sand, som etter hvert gjennomgikk kjønnskorrigerende behandling.

Sand fra tiden på landslaget - dette er fra en kamp i 2018. Foto: Loic Venance / AFP

– Utrolig utfordring

Siden han la opp har han holdt forelesninger om hvordan det er å være mørkhudet, komme ut som homofil og være transperson i Sverige, skriver Aftonbladet.

Men nå gjør altså Sand comeback på håndballbanen. Denne gangen på det svenske herrelaget Kärra og som herrespiller.

– Det er en utrolig utfordring. Jeg er den eneste transpersonen i verden, som jeg vet om, som gjør dette i håndballverdenen, kommenterer han.

Torsdag gjennomførte han sin første trening med sitt nye lag.

– Det var fantastisk. Det føltes så riktig på alle måter.

Drømmer om å score

28-åringen varsler at det fremover blir full satsing på håndballen igjen.

– Ja, det er tanken. Det blir for jævlig morsomt. Og hardt! Men fremfor alt, morsomt, ellers ville jeg ikke ha gjort det.

– Jeg føler meg virkelig som en av de andre gutta på laget, sier Sand.

Drømmen nå for den tidligere landslagsspilleren er å score mål i Allsvenskan.

– Jeg tenker mye på det om kveldene og når jeg trener. Det høres kanskje litt latterlig ut, men det gjør jeg.

Laurel Hubbard kan bli den første transpersonen som får delta i et OL. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Kan få historisk plass

Nye regler har for øvrig gjort det litt enklere for transpersoner å delta i idretten. Nå kan vektløfteren Laurel Hubbard fra New Zealand bli den første til å delta i et OL.

Den internasjonale olympiske komité vedtok i 2015 en regel som tillot transpersoner å delta. Og nå ligger det an til at Laurel Hubbard kan få representere landet sitt, skriver The Guardian.

Kvalifiseringsreglene er nemlig blitt endret på grunn av covid-19. Hubbard er ennå ikke tatt ut i OL-troppen, men den olympiske komiteen i New Zealand sier at det er veldig sannsynlig at Hubbard blir tildelt en plass i troppen til kvinnene.

– New Zealand-laget har en sterk kultur for inkludering og respekt for alle. Vi ser frem til å støtte alle idrettsutøvere som blir tatt ut til Tokyo-OL, heter det i en uttalelse.