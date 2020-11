Testikkelpizza kan gi bedre klima

– Nå sprøsteker jeg værtestikler som skal brukes på pizzaen, og jeg gleder meg veldig til å smake.

Det sier Håken Renvåg, som er elev ved restaurant og matfag på Storhamar videregående skole. To av klassene herfra har undervisning på Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn.

Disse bitene av lammetestikkel skal legges oppå pizza. Foto: Kristina Hågensen / NRK

Der skal elevene lære hvordan de kan utnytte en hel sau i matlaging, inkludert innmat, blod - og altså testikler.

Kokk Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra, mener at det bare skulle mangle at ungdommene lærer om dette.

Kan bidra i klimakampen

Dagen er arrangert i forbindelse med Bygdekvinnelaget sin aksjon «Bruk hele dyret». Målet er å løfte fram verdien av dyret og bonden, og levende kulturlandskap og norsk mat.

Midthun mener at aksjonen er et godt tiltak for å minske matsvinn og klimaavtrykk i landbruket. Foto: Kristina Hågensen / NRK

Ole Midthun er leder i Naturvernforbundet i Hedmark. Han synes dette er bra.

– Det er jo helt unaturlig å slakte et dyr og så kaste helt fine, brukbare deler av det.

Naturvernforbundet presiserer at de er for husdyrhold, og Midthun tror at det å utnytte hele dyret vil bidra til å minske det store klimaavtrykket fra landbruket.

– Det at denne kunnskapen finner veien til framtidige kokker er kjempeviktig, sier han.

Viktig for elevene

Flere av elevene er både spente på og litt skeptiske til å lage mat med deler av dyret de ikke har brukt før. Værtestiklene er dagens mest omtalte råvare.

Ine Salbu synes det er viktig at elevene lærer å utnytte hele dyret. Foto: Kristina Hågensen / NRK

Håken Renvåg vil, allerede før han har smakt det, at den uvanlige råvaren blir brukt mer i norsk matlaging i dag.

– Jeg mener at det en svært underbrukt ressurs her i Norge, sier den framtidige kokken.

Medelev Ine Salbu mener også at man bør spise mer av litt uvanlige deler av dyret.

– For oss som ikke har smakt testikler før er det kanskje litt rart å spise, men det er jo viktig at vi bruker hele dyret, sier hun.

Mer enn bare kjøttdeig og biff

Andreas Viestad understreker at det er veldig viktig at unge lærer å bruke hele dyret. Han tror nemlig at Norge er i ferd med å bli en kjøttdeig- og biffnasjon.

– Kjøttdeig og biff er godt, men det er ikke det fulle potensialet av et dyr, sier han.

Andreas Viestad mener at når man først slakter et dyr er det alminnelig bondevett og høflighet å bruke hele dyret. Foto: Elisabet Høye / NRK

Videre sier Viestad at det er litt synd at dette ikke lenger er en selvfølge.

Han mener at vi må utnytte ressursene vi har, at det er etisk riktig å bruke alle deler av et dyr når man først slakter det, og at man får mange spennende smaker av forskjellige deler av dyret.

– Ting som man ofte griner litt på nesa av når man hører om det, som for eksempel innmaten, har jo så unike og spennende smaker, sier matkjenneren.

Fikk positive smaksopplevelser

Et av målene for dagen på Geitmyra Ringsaker var å vise elevene hvor god mat de kan lage med ulike deler av sauen. Flere av dem ble positivt overrasket av rettene de tilberedte.

Håken Renvåg ble svært fornøyd med dagens lunsj. Foto: Kristina Hågensen / NRK

– Pizzaen var kjempegod! Den litt søte osten og de salte testiklene var en meget god kombinasjon, sier Håken Renvåg.

Ine Salbu likte også pizzaen godt, til tross for at hun var litt skeptisk.

– Testiklene smakte ikke så rart som jeg trodde. Det minner meg litt om bacon, ler hun.