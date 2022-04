Styreleder Linda Bernander Silseth presenterte den nye direktøren på husmøtet i dag.

Kringkastingssjefens sin erfaring fra allmennkringkasteren kan bli viktig for Norsk Tipping i framtida.

Eriksen tar over for Åsne Havnelid som varslet sin avgang etter 6 år i selskapet.

I ei pressemelding fra Norsk Tipping uttaler styreleder Silsesth at Eriksen er en verdibasert leder som er opptatt av å skape gode prestasjoner gjennom samarbeid, både eksternt og internt.

– Jeg er trygg på at Eriksen er rett person til å forsterke Norsk Tippings rolle som en ansvarlig og attraktiv pengespilltilbyder. Det vil igjen sikre et stabilt og forutsigbart overskudd til frivilligheten, sier Silseth.

PRESENTERTE: Styreleder Linda Bernander Silseth presenterte den nye tippe-direktøren. Foto: Kulturdepartementet

Slutter 29.april

Det har vært mange spekulasjoner på hvor veien skulle gå videre for Thor Gjermund Eriksen etter årene i NRK.

Det er allerede klart at Vibeke Fürst Haugen tar over jobben som kringkastingssjef.

NRKs styre skriver i ei pressemelding i dag at de nå er enige med Thor Gjermund Eriksen og Vibeke Fürst Haugen om at Eriksen fratrer stillingen som kringkastingssjef 29. april, og at Fürst Haugen tiltrer samme dag.

Større overskudd enn noen gang

Norsk Tipping har 67 prosent av spillmarkedet, og hadde et rekordoverskudd i fjor på 6286 millioner kroner.

Gjennom pandemien har flere spilt pengespill, men for mindre penger. Fortsatt er det lotteri, slik som lotto og skrapelodd som er de mest populære spillene.



GIR SEG: Åsne Havnelid slutter etter seks år som toppsjef i Norsk Tipping. Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

I sin årsberetning for 2021 skriver avtroppende direktør Åsne Havnelid at de har lykkes godt med å innføre strammere tiltak for å begrense omsetningen for risikospillere. For eksempel er det innført en månedlig tapsgrense for de som spiller nettasino, fra 10500 i 2020 - til 5000 kroner i 2021.