NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen slutter

– Jeg har hatt denne fantastisk jobben i noen år. Jeg har elsket den hver eneste dag. Om noen få måneder går jeg inn i mitt tiende år som NRK-sjef. Nå kan styret finne min etterkommer i ro og mak, sier Thor Gjermund Eriksen når han snakker med NRK etter å ha informert ansatte på et allmøte.

55-åringen ble ansatt høsten 2012 og tiltrådte i mars 2013. Han understreker at han hverken er sliten eller lei av NRK.

– Men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på noen nye arenaer. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre etterpå.

NRK flytter

Før sommeren ble det besluttet at NRK flytter hovedkontoret fra Marienlyst til Ensjø i Oslo.

Eriksen begrunner timingen med NRKs flytteprosess. Om to-tre år begynner byggingen av et nytt hovedkontor for NRK. Kringkastingssjefen viser til at organisasjonen skal motiveres og aktiveres for å forberede flytting til Ensjø omtrent samtidig med at hans siste åremål som kringkastingssjef går ut. Eriksens åremål ble forlenget med seks år fra mars 2019.

– Det er rett og slett ikke fornuftig, verken for NRK eller for meg, å gjennomføre et lederskifte akkurat når organisasjonen skal forberede seg til selve flyttingen og vi er midt i byggingen, sier Eriksen.

FREMTIDEN? Slik ser tomta ut sett fra vest, med grafikk hvor dagens bygninger er fjernet. Hvordan NRKs nye bygg skal se ut er ikke klart. Foto: NRK

Han mener utgangspunktet for flyttingen er svært bra.

– Vi har et solid finansielt grunnlag for et nytt bygg, vi har støtte fra eier, Marienlyst er solgt og vi har kjøpt en super tomt på Ensjø, sier Eriksen.

– Hva er det du husker best fra disse snart ti årene?

– Å, det er mange ting, sier Eriksen og blir stille. Etter nøling sier han at han må ha mer tid til å tenke seg om.

– Hva er du mest fornøyd med?

– NRK er den allmennkringkasteren i verden med høyest tillit. Det er ikke jeg som har fått til det alene. Vi har klart å endre fra lineært radio- og TV-tilbud til å være på alle plattformer. Vi har klart å øke kvaliteten og har en solid posisjon.

Vil ikke peke på en etterfølger

Han sier han vil være forsiktig med å si hva styret bør se etter når en etterfølger skal ansettes.

– Men det vel noen åpenbare ting: Man må se NRKs plass i det norske samfunnet og forstå en samfunnsutvikling. Medieutvikling og det store konkurransen globalt, viktigheten av norsk innhold, er noen av utfordringene han ramser opp.

På spørsmål om tiden er moden for en kvinnelig K-sjef svarer han et klart ja, men understreker at styret skal lete blant begge kjønn.

Han legger til at han ikke slutter med en gang:

– Jeg gleder meg til å gå på jobb med full innsats fram til styret har funnet en etterfølger, sier Eriksen.

– Viktig og dyktig sjef

Styreleder i NRK, Birger Magnus, sier Thor Gjermund Eriksen har vært en svært viktig og dyktig kringkastingssjef i en brytningstid for NRK.

Styreleder i NRK, Birger Magnus. Foto: Anders Leines / NRK

– Han har evnet å skape entusiasme i organisasjonen og øke innovasjon og omstillingsevne, for å møte økt internasjonal, digital konkurranse. Betydelige effektiviseringstiltak er gjennomført, uten at de har gått på bekostning av seer- og lyttertilfredshet. Tvert imot er oppslutningen om NRK rekordhøy, sier Magnus, og legger til:

Styrelederen opplyser at Thor Gjermund Eriksen tok initiativet til en dialog om å fratre for en tid tilbake.

– Dette er bakgrunnen for at styret nå setter i gang en prosess for å finne hans etterfølger. Vi skulle gjerne sett at han hadde fortsatt ut hele åremålsperioden, men forstår at en tidligere fratredelse også kan være en god løsning, både for ham selv og for NRK. Det er ingen tvil om at styret har vært svært fornøyd med Thor Gjermunds ledelse av NRK i alle disse årene, sier styreleder Birger Magnus.