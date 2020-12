Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vet som regel når jeg starter på jobb, men ikke når jeg får gå hjem.

Det sier sykepleier Line Granheim, som jobber på sykehjemmet i Brumunddal. De siste par ukene har sju av pasientene her fått påvist koronasmitte.

Situasjonen i Ringsaker kommune er kritisk. Over 70 helsefagarbeidere sitter nå i karantene. Det gjør at de som fortsatt er på jobb må belage seg på å jobbe dobbelt i jula.

Jobbet over 60 timer

Granheim ble flyttet til avdelingen med smitteutbrudd da samtlige av de jobber der ble satt i karantene.

– Når vi får beskjed om at det er smitte på en avdeling, må alle faste ansatte erstattes med vikarer. Det må nesten skje på timen.

For å få kabalen til å gå opp, ble hun nødt til å jobbe lange dager i førjulstida.

– I forrige uke jobbet jeg over 60 timer. Det ble både doble vakter og kveldsvakter.

Granheim forteller at på tross av at man verken kjenner pasientene eller de man jobber med fra før, fungerer samarbeidet på avdelingen godt. De har alle et felles mål, og det er at pasientene skal få en fin jul.

Ingen pårørende slipper inn på sykehjemmet i jula, og julegaver til pasientene må leveres utenfor. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

– På lange dager hjelper det å vite at man gjør en viktig jobb. Pasientene er isolert fra sine nærmeste gjennom hele jula, og har vært det mesteparten av året. Vi ansatte er deres eneste nærkontakter. Vi må gi litt ekstra omsorg.

Håper å få feiret julekvelden hjemme

Granheim jobber på morgenen på julaften, men har troen på at hun skal få feiret julekvelden hjemme med familien. Hun er allikevel forberedt på at situasjonen plutselig kan endre seg.

– Sånn det er nå må vi alltid være forberedt på å måtte jobbe ekstra i jula. Men blir det sånn, så kan man jo alltids feire jul med familien en annen dag også, sier den optimistiske sykepleieren.

Fylkesleder for Sykepleierforbundet, Ida Høiby, tror ikke folk vet hvor langt helsepersonell strekker seg for pasientene.

– Folk står i lange køer til Vinmonopolet for å handle inn til jul. De aner ikke hvor ekstrem situasjonen er på sykehjemmene nå.

Høiby mener at sykepleiere som må jobbe over 60 timer i uka viser at grunnbemanningen i kommunenes helsevesen er altfor lavt.

– Det er klart at det er ingen som har beredskap til det som Ringsaker står i nå. Men ved å ansette flere sykepleiere i kommunen vil vi jo kunne gjøre noe med situasjonen.

Ifølge sykepleien.no jobbet sjukepleiere ved sjukehusene 20 prosent mer overtid i mars og april, sammenlignet med året før. Fra januar til oktober var overtiden 5 prosent høyere.

– Det viktigste er at pasientene får feiret jul

Sjefen for Helse og Omsorg i Ringsaker. Sverre Rudjord, forteller at de nå har kontroll på smittesituasjonen. Allikevel er det mange vikarer som er nødt til å jobbe overtid i jula.

– Nå begynner det å roe seg ned, og vi får flere tilbake på jobb i løpet av jula etter hvert som karantenetiden går ut. Men det er klart at det blir en travel jul.

På sykehjemmet pynter de ansatte juletreet og synger julesanger i smittevernutstyr fra topp til tå. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Men julefeiring på Brumunddal sykehjem blir det uansett.

Granheim forteller at de ansatte pynter juletreet og synger julesanger med fult smittevernutstyr. Juleribbe blir det også.

– Vi gjør jo som vi pleier. Vi er bare litt godt tildekket. Det blir jul her også.