Mestergruppen tar over Boligpartner etter konkurs

Boligbyggeren Boligpartner, som har vært i drift i nesten 30 år, meldte oppbud i slutten av april.

Nå tar Mestergruppen over driften. Det skal ikke gå ut over mange arbeidsplasser.

– Avtalen med boet innebærer at mange av de ansatte vil få tilbud om ny ansettelse i et nyopprettet selskap som også overtar alle de sentrale eiendelene i boet, skriver de i en pressemelding søndag ettermiddag.

Nå er det Mestergruppen som tar over prosjektene til Boligpartner. Dette er et av prosjektene som har vært på Hamar. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Boligpartner vil også drives videre fra Hamar som i dag, skriver de videre.

– Vi er glade for å kunne videreføre Boligpartner som konsept innenfor paraplyen til Mestergruppen, og på den måten bidra til å trygge leveranser til kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef i Mestergruppen, Mikkel Sandvik.

– Veldig trist

Eskild Wedvik var administrerende direktør i Boligpartner, som hadde 125 ansatte da de gikk konkurs.

Wedvik synes selskapet har vært som et familieselskap med andre investorer.

– Det er veldig trist. Det er et selskap som min far og fire andre gründere startet opp i 1993, sier han til NRK.

Han mener det er dårlig for sluttbrukeren at Mestergruppen stadig blir større.

– Det er noen få store som kontrollerer markedet. For oss som er i bransjen, er dette uheldig.

Eskild Wedvik var administrerende direktør i Boligpartner. Dette er fra en tidligere anledning. Foto: Boligpartner

Han sier de har jobbet med å kjøpe Boligpartner ut av boet. Han legger til at de ikke føler seg vurdert som en aktuell partner i saken.

– Vi føler ikke at vi er vurdert nesten i det hele tatt som en aktuell partner i den saken her. Her er det DNB som har tatt valget, og Mestergruppen, og vi føler at det valget var tatt før den prosessen startet.

Konsernsjef Sandvik i Mestergruppen sier i en e-post til NRK at han ikke vet hva som menes med det Wedvik sier.

– Vi har vært i en lang og komplisert forhandling med bostyret for å finne en løsning som kunne fungere for alle de interessentene som bostyret skal ivareta, og kommet frem til en løsning.

Les mer om hva han sier:

Dette svarer Mestergruppen Ekspander/minimer faktaboks – Jeg vet at det vært andre interessenter som også har forhandlet om dette, men her har bostyret og panthaverne pekt på løsningen med Mestergruppen som den beste. Vår intensjon er å drive virksomheten videre på en god og fremtidsrettet måte, og være en trygg og god arbeidsgiver for de ansatte som blir med videre, som vi også er for våre 1300 øvrige ansatte, sier konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen. Han legger til: – Mestergruppen er en stor arbeidsgiver på Innlandet, med virksomheter i Lillehammer, Gausdal, Brummundal og Hamar. I tillegg har vi store forhandlere i regionen, eksempelvis Nordbohus Innlandet og Mesterhus Rotstigen for å nevne noen, sier han.

Utfordrende

Bostyrer Stine D. Snertingdalen i Kvale advokatfirma sier at det har vært intensivt og utfordrende å få på plass en løsning, med tanke på at det er et betydelig antall banker og selskaper involvert i transaksjonen.

– Mestergruppen vil nå være kontaktpunkt fremover for kunder og forhandlere om videre oppfølging, sier Snertingdalen i pressemeldingen.

Mestergruppen er et stort konsern innen byggevarehandel i Skandinavia. I fjor hadde de en omsetning på 17,7 milliarder.

Problemer i boligmarkedet

Boligpartner har slitt i lengre tid, men før de gikk konkurs sa Wedvik i BP Gruppen Norge AS, at de fortsatt håpet på en løsning.

Ifølge selskapet har det vært en nedgang på 50 prosent de siste to årene, når det gjelder bygging av nye boliger.

Boligpartner har ment at de har satt inn en rekke tiltak for å hindre det som nå har skjedd.

Blant annet gjelder det kostnadskutt, nedbemanning og omstrukturering.

BP Gruppen Norge omsatte i 2022 for 1.438 millioner kroner og 995 millioner kroner i 2023.