Ulvestammen i Sverige er på over 400 ulver, men nå skal tallet ned. Riksdagen vedtok nylig et bestandsmål ned mot 170 dyr.

– Vi ser at ulvebestanden har økt. Den øker hvert år, og vi ser at konfliktnivået øker, sier den svenske landbruksministeren Anna-Caren Sätherberg til SVT.

Hun vil ha tettere samarbeid med Norge.

Allerede i neste uke møtes de som styrer ulveforvaltningen langs grensa mellom Norge og Sverige.

– Hvis svenskene skyter ut flere ulver betyr det at Norge må skyte færre, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Han begrunner det med at de må holde målet forskere mener må til for å bevare den sørskandinaviske ulvestammen.

Den skandinaviske ulvebestanden er nå på 540 ulver viser vinterens rapport som Rovdata har lagt ut denne uka.

Les også: Det er flere ulv i Norge enn det som er målet

Økning nær norskegrensa

Rapporten viser at det har blitt 65 flere ulver i Sverige det siste året.

De fleste ulvene er påvist i Värmland, nær norskegrensa. Det er tredje året på rad at antall ulv øker i Sverige.

Etter siste telling er det 460 ulver i Sverige. For ett år sida var stammen på 395 dyr. Det var SVT.se som omtalte saken først.

Mens den svenske delen av bestanden har økt, har den norske delen vært stabil de siste vintrene med 4-6 helnorske valpekull hvert år.

Det er imidlertid store regionale forskjeller. Tidligere har det vært flere familiegrupper i Hedmark.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

INGEN FAMILIEGRUPPER I HEDMARK: Petter Wabakken er av Norges fremste ulveforskere. For første gang på 25 år har de ikke påvist noen familiegrupper i Hedmark. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han sier en av grunnene er at det har vært lisensjakt på ulv i ulvesona i Hedmark.

Men han regner med at nye ulvepar kan etablere seg i området allerede i løpet av sommeren.

Wabakken har tidligere etterlyst mer samarbeid mellom Norge og Sverige i ulveforvaltningen .

Grunnen er at ulvebestanden i Norge og Sverige henger sammen.

Forskning viser at valpene fra Norge vandrer mot Sverige når de forlater flokken, mens flere av de svenskfødte ulvene trekker vestover mot Norge.

Skal fortsatt bevare ulvestammen

MÅ TA STAMMEN NED: den svenske landbruksministeren Anna-Caren Sätherberg, mener ulvebestanden har økt så mye nå at det må kunne skytes flere ulver i Sverige. Foto: Riksdagen

Det har vært et ønske fra flere politikere i Norge med et tettere samarbeid med Sverige om ulveforvaltningen. Allerede i 2011 presset Sp på en felles svensk-norsk ulvepolitikk.

Sverige, som er medlem av EU, har vært restriktive med uttak av ulv.

Men nå mener den svenske landbruksministeren at ulvebestanden har vokst seg så stor at de vil kunne ta vare på stammen, selv om de skyter flere ulver.

De vil justere hvor mange ulver de kan skyte etter hvor mange ulver Norge har.

Men i motsetning til i Norge, der politikerne setter bestandsmålet, er det direktoratet som bestemmer hvor mange ulver som kan skytes i Sverige.

Vi er glade for at regjeringen og Riksdagen er enige om at vi skal redusere ulvestammen radikalt i landet. Anders Olsson, leder i jegerforbundet i Värmland

Leder i jegerforbundet i Värmland, Anders Olsson, sier til SVT at han håper de kan sette i gang jakt for å redusere stammen allerede til høsten.

Regionen han er leder for regner han med kan skyte 10 til 20 ulver ut fra ulvebestanden myndighetene nå har satt.

– Det vil merkes for de som bor på landsbygda og har ulven tett innpå seg i dag. Og for jegere som er redd for at hundene deres blir tatt av ulv, sier han.

Kan bli færre streifulver fra Sverige

I neste uke skal rovviltnemndene for Innlandet, Oslo og Viken møte sine svenske kolleger i Karlstad.

Møtet var avtalt før Riksdagen gjorde sitt vedtak, siden flere av ulveflokkene oppholder seg langs grensa.

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, Ståle Sørensen, sier det vil bli lettere å ha dialog nå enn før.

Vedtaket er en styrking av dialogen. Vi har jo en felles ulvestamme som vi skal jobbe om sammen. Ståle Sørensen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet

JAKT PÅ GRENSA: Denne ulveflokken i Rømskog er av grenserevirene som Norge måtte snakke med svenskene om å få lov til å jakte på. Foto: Andre Holm

Han sier det er etterlengtet med et tettere samarbeid.

– Hvis svenskene skyter mer ulv, vil det få noen konsekvenser for Norge?

– En overvekt av streifulvene vi har, som går inn i beiteområder, er ulver som har vandra inn fra Sverige. Det kan bli færre av det, sier Ståle Sørensen.

STREIFULV: Denne ulven ble avbildet ved Drammens-området i midten av mai. Et godt stykke unna ulvesona. Foto: Kenneth Knutsen

Ulven som gikk til angrep på saueflokken i Seljord natt til søndag skal nå være skutt.

Må bli mindre ulvejakt i Norge

Naturvernforbundet har etterlyst en felles ulveforvaltning i Norge og Sverige i flere år. Men mener det også betyr en felles fordeling av ansvar.

Du kan ikke bare gjøre som vi har gjort i Norge, skyte ned vår del av ulvebestanden og la svenskene ha en høy ulvebestand. Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

MINDRE JAKT: Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, sier det må bli mindre jakt på ulv i Norge hvis svenskene åpner for å felle flere ulver. Foto: Jo Straube

Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, viser til at minstemålet for en levedyktig ulvebestand i Skandinavia er beregnet til minst 350 dyr.

– Det er to ting som kan hjelpe slike kritisk trua dyrearter. Det er å få flere dyr i bestanden og å få mer genetisk påfyll utenfra, sier han.

Les også: Sultestreiker mot ulvejakta

Statssekretær i landbruksdepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp), sier de er åpne for samtaler med Sverige om forvaltning av ulv og målsettinger framover.

MÅ BESTEMME SELV: Statssekretær i landbruksdepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp) sier norske myndigheter skal ha kontroll over ulveforvaltningen og bestanden selv. Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

– Hvordan ser regjeringen på at den svenske regjeringen vil ha langt færre ulver enn i dag i nabolandet?

– Norge og Sverige har en felles ulvebestand, men det enkelte landet må innenfor sine rammer ta stilling til hvordan denne bestanden skal forvaltes, sier han.

Øren Heen viser til at det allerede i dag er godt samarbeid med Sverige i dag om forskning, overvåking og bestandsregistrering av rovvilt.