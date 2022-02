– De gjenstående revira er grenserevir, og dette er et samarbeid med Sverige som jakter på de samme ulvene. Derfor skal vi ha en samtale med dem i dag, sier Espen Barth Eide (Ap) til Politisk kvarter.

Tirsdag er den siste dagen i ulvejakta. Så langt er 11 dyr skutt av en kvote på opp mot 28 dyr.

Eide sier at de ikke er avhengige av det svenske svaret.

– Det er alminnelig dannelse mellom to gode naboer at man snakker med hverandre før man gjør eventuelle nye vedtak, sier Eide.

– Syltynn begrunnelse

Ola Elvestuen (V) mener det er ingen grunn til å utvide jaktida.

– Da bryter man enda en barriere. Det er en grunn til denne jakttida, det er nå parre- og ynglingstida begynner, derfor trenger vi å avslutte den 15. februar, sier Elvestuen.

Han kaller begrunnelsen om å ta ut disse flokkene «syltynn».

– Tingretten påpekte dette. Jeg er sikker på at dette ender opp i Høyesterett, sier Elvestuen.

11. februar fikk staten har fått medhold av lagmannsretten i at ulvefelling kunne gjennomføres.

Rettsprosessen gjorde at jakta ble kortet ned fra 46 dager til 4 dager.

10 ulver ble felt de to første dagene av lisensjakta. Åtte i Hornmoen-reviret og to i Slettås-reviret, begge revirene i Hedmark.

– Vårt på det rene

Ulvejakta startet lørdag etter at Borgarting lagmannsrett fredag ga staten medhold i at lisensfellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kunne begynne.

Eide sier at han er glad for medhold i lagmannsretten.

– Vi fikk en kraftig forsinkelse, men det er veldig bra at vi fikk fullt medhold. Både på grunn av årets jakt, men også at det avklarer en del viktige rettslige spørsmål, sier han.

Ministeren mener dette bekrefter at nemdene. Miljødirektoratet og departemenet har handlet i tråd med gjeldede lover og føringer fra Stortinget.

– Det viser at vi hadde vårt på det rene, sier Eide.

Eide mener at Stortinget har gjort noen viktige vedtak rundt bestandsmål.

– Vi skal ha en bærekraftig stamme, men ikke noe mer. Dette er med på å ta ned konfliktnivåaet, sier ministeren.

Det var 22. desember at Staten ga tillatelse til fellingen. Noah – for dyrs rettigheter, Stiftelsen Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr begjærte midlertidig forføyning for å stanse gjennomføringen av vedtaket.

– Opplever jakta som grotesk

De tre partiene MDG, SV og Venstre går sammen om et forslag i Stortinget om å stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen.

I forslaget fra de tre partiene heter det at «Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen».

– Jeg tror mange opplever den jakten som nå pågår som helt grotesk. Ulvesonen er det eneste området i landet der ulven skal ha en viss beskyttelse. Nå felles større deler av bestanden av en kritisk truet art. Det er trist for norsk natur, sier MDG-leder Une Bastholm til NTB.