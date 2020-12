Virke og NHO jubla etter at Regjeringa og Frp i går ble enige om å kutte avgifter på blant annet alkohol, snus, sukker, brus og sjokolade, for å redusere svenskehandelen.

Hverken deres svenske søsterorganisasjon, Svensk Handel, eller svenske politikere, har noen tro på at avgiftskuttene på nær 4 milliarder kroner får konsekvenser for Sverige.

STOR NEDGANG I GRENSEHANDEL: De store shoppingsentrene i Sverige er bygget for å ta imot tusenvis av handleglade nordmenn hver dag. Siden mars har det vært langt mellom dem. Foto: SVT

Svenskene viser forståelse

– Jeg forstår at Norge kutter i disse avgiftene. Det samme har Sverige gjort for å demme opp handelslekkasje mot Danmark og Tyskland.

Det sier næringspolitisk sjef i Svensk Handel, Mats Hedenstrøm.

Det betyr ikke at han ikke er bekymra for grensehandelen. Problemet er ikke avgiftskuttene, men at Norge har stengt grensa til nabolandet.

Langs grensa i Sverige er handel den viktigste næringa, sier Hedenstrøm.

SYMPATI: Mats Hedenstrøm er næringspolitisk sjef i arbeidstakerorganisasjonen Svensk Handel. Svensk Handel er så rause at de har sympati for avgiftskuttene. Foto: PMAGI AB

– I Strømstad står så mange som 2.000 mennesker i fare for å miste jobben. Vi er i en svært alvorlig situasjon.

Men avgiftskuttene i statsbudsjettet nær bagatelliserer han.

– 4 milliarder gir ikke billige nok varer til at folk vil slutte å handle i Sverige. Det viktigste er å åpne grensa, sier han.

Dette handler nordmenn i Sverige Ekspandér faktaboks Grensehandelen fordeler seg slik på ulike varegrupper: Dagligvarer/mat - 33%

Alkohol - 18%

Tobakk/snus - 16%

Mineralvann/brus - 11%

Sjokolade/godteri - 7%

Klær/sko - 6%

Kosmetikk/apotekvarer - 3%

Drivstoff - 2%

Bolig/interiør - 1%

Bildeler/elektronikk - 1% Kilde: Høgskolen i Østfold/Theo Schewe

– Liker det ikke

Mats Idbratt er driftsleder for Gottebiten Group, som har 30 butikker langs svenskegrensen, og som blir berørt av den politiske avgjørelsen om å kutte avgiftene på blant annet snus, sukker, brus og sjokolade.

Han tror butikkene langs grensa fremdeles kommer til å få en del nordmenn på besøk.

– Vi kjenner oss trygge på at våre kunder kommer tilbake. Det er en dyp tradisjon for nordmenn å handle over grensen. Det har heller ikke bare med prisene å gjøre. Det har også noe med utbyttet og opplevelsen å gjøre, sier han til Sveriges Radio.

IKKE BEKYMRET: Mats Idbratt, driftsleder for Gottebiten Group, tror nordmenn fremdeles kommer til å handle mye over grensa. Foto: Jan Andersson / sveriges radio

Ordføreren i Eda, der svenskehandel-tettstedet Charlottenberg ligger, har også et relativt avslappa forhold til avgiftskuttene.

– Jeg liker det ikke, men kan forstå det. Kanskje jeg hadde gjort det samme om vi var i samme situasjon, sier Johanna Søderberg.

Johanna Søderberg er ordfører i Eda kommune i Värmland. Foto: Eda kommun

Hun sier at flere små forretninger og restauranter i kommunen nå er konkurs, eller er på vei til å gi opp. Men det skyldes stengt grense, og når den åpner tror ikke hun norske avgiftskutt blir et stort problem.

– Vi får se hva konsekvensene blir, men avgiftskuttene i Norge er uansett ikke nok til at norske varer havner på svensk prisnivå, sier Søderberg.

– Grensetrafikk - mer enn handel

Riksdagspolitiker Gunilla Svantorp representerer Socialdemokraterna i Riksdagen. Hun kommer selv fra grensekommunen Årjäng i Värmland.

Hun er også usikker på om avgiftskuttene får noen konsekvenser, men frykter det ikke. Hun mener at handelen vil ta seg opp straks grensa åpner igjen.

– Relasjonene mellom landene handler om mer enn handel. Mange nordmenn reiser over grensa for turen, for å treffe slekt og venner, og mange har også hus i Sverige, sier Svantorp.

Gunilla Svantorp representerer Socialdemokraterna i Riksdagen. Foto: Riksdagen

Hun frykter dog at pandemien har skapt et skarpere skille mellom Norge og Sverige.

Svenske pendlere føler seg mobbet

– Vi må jobbe hardt på alle fronter for å få tilbake det forholdet vi hadde før pandemien. Vi må jobbe sammen som ett nordisk land. Vi hører jo historier om svenske pendlere som føler seg mobbet av nordmenn fordi vi håndterer pandemien forskjellig.