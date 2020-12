Frp og regjeringen har blitt enige om å kutte avgiftene på øl, vin og snus. Også sjokolade og brus skal bli billigere.

SNUS: Avgiften på snus skal ned med 25 prosent. Foto: Ouarda Jannaouni

Frp-leder Siv Jensen sier avgiftskuttene på grensevarer er på totalt 3,7 milliarder kroner.

Dette har vært et krav fra Frp for å støtte regjeringens statsbudsjett. De mener det vil begrense handelslekkasjen til Sverige.

Blandede reaksjoner

Kongsvinger-kjøpmann Raymond Pakarinen, har hatt 80 prosent økning i omsetningen enkelte uker under pandemien, men han tror ikke disse avgiftskuttene er nok til å beholde kundene.

– Vi må nok strekke oss lenger for å stoppe grensehandelen. Vi bør møtes på halvveien og få det 20 prosent billigere i Norge, minst, sier Parkarinen.

Kjøpmann Frode Helsø på Coop Extra i Stjørdal mener derimot at dette vil betyr mye. De er nå 49 ansatte og har fått åtte nye i år.

– Vi har visst at det har vært grensehandel, men ikke at den var så stor, sier Helsø.

Jubel på sjokoladefabrikken

På Nidar sjokoladefabrikk står jubelen i taket. Fabrikksjef Anders Greiff kan ikke helt forstå at sjokoladeavgiften er fjernet i Norge.

LAMSLÅTT: Fabrikksjef hos Nidar i Trondheim, Anders Greiff, tror nesten ikke det er sant. Foto: Bent Lindsetmo

– Det er helt fantastisk. Jeg er lamslått. Dette er en kamp som vi har hatt i generasjoner i Nidar. Avgifta er over 100 år. At den endelig blir fjernet er vi kjempeglad for, sier Greiff i kveld.

Nå forventer han at prisen på godteri og sjokolade settes ned i butikkene også.

Også Nidar har hatt en stor produksjonsvekst etter at grensa til Sverige ble mer eller mindre stengt i mars.

– Folk handler sjokolade i norske butikker, og det håper jeg de fortsetter med, sier Greiff.

– Et historisk grep

Gjennom koronapandemien har spesielt dagligvarebransjen fått et kraftig oppsving, fordi folk har handlet i sin lokale butikk i stedet for å dra over grensa til Sverige.

Det har gitt mange nye arbeidsplasser på norsk side og bransjeorganisasjonen Virke og NHO har beregnet at et fullt avgiftskutt kunne sikret minst 8000 arbeidsplasser i Norge.

HISTORISK: Ivar Horneland Kristensen mener avgiftskuttene vil bety mye for både forbrukere og arbeidstakere i Norge. Foto: Virke

Administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, Ivar Horneland Kristensen, mener kuttene som ble kjent i dag vil bety mye.

– Disse kuttene er et historisk grep for flere arbeidsplasser og mer verdiskapning i Norge.

Han sier det er både viktig og riktig at regjeringen gjør disse grepene nå.

– Vi står midt i en krise, og det Frp og regjeringen gjør nå, er å snu en utvikling som har gått i motsatt retning med økende grensehandel, sier Horneland Kristensen.

Direktør i Virke Handel, Harald J. Andersen er glad for at de endelig har nådd fram med argumentene sine.

– Og derfor kjenner vi i kveld både glede, lettelse og stolthet. Ja, jeg er faktisk litt rørt.

– Skal merkes på lommeboka

Budsjettforliket innebærer at avgiftene kuttes på nesten alle de mest populære «svenske-varene».

SMÅGODT: Sukkeravgiften blir fjernet, så smågodt blir billigere i Norge. Foto: Geir Olsen / N

Frp og Siv Jensen sier de forventer at forbrukerne vil merke dette på kassalappen.

– Både vi og forbrukerne vil passe på at det skjer, sier Siv Jensen.

Jensen sier de også forventer at dette vil sikre arbeidsplasser i Norge og at grensehandelen går ned når grensene åpner igjen.

Tusenvis av arbeidsplasser

Regiondirektør i NHO i Innlandet, Jon Kristiansen er svært glad for avgiftskuttene.

– Dette handler om tusenvis av arbeidsplasser. Bare i Kongsvinger-regionen snakker vi om flere hundre jobber, sier Kristiansen.

Han har stor tro på at dette vil redusere grensehandelen mye, selv om mange av varene folk ofte handler i Sverige fortsatt vil være betydelig billigere der.

– Dette kommer vi helt klart til å merke på handelen. Det vil bevege det i en tydelig retning, sier Kristiansen.

