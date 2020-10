Svenske pendlere føler seg mobbet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene i Inlandets svenske nabofylke Värmland får inn stadig flere rapporter om at klimaet mellom nordmenn og svensker hardner til. Det var Wermlands-tidningen som omtalte saken først.

Hardner til

Stabssjef i kriseorganisasjonen i länsstyrelsen i Värmland, Tanja Ekegren, sier at de får inn stadig flere rapporter om svenske pendlere som har det vanskelig på jobb og er frustrerte.

– Vi får inn rapporter om at svenske arbeidspendlere føler seg mobbet, sier Ekegren.

Hun sier at dette kan bunne i ulik håndtering av koronaen i de to nabolandene og stadige åpning og stengning av grensa. Noen nordmenn mener at svenskene er litt slappe.

ALVORLIG: Stabssjef i kriseorganisasjonen i länsstyrelsen i Värmland Tanja Ekegren, ser alvorlig på at det sosiale klimaet hardner til. Foto: Privat

– Nordmenn er urolige for at svensker tar med seg smitte over grensa, sier hun.

Det skjer til tross for at svenske arbeidstakere må teste seg hver sjuende dag.

Bedrifter får kjemperegning når teststasjon på grensa legges ned: – Det er ille

Hun ser alvorlig på denne trenden, og er noe myndighetene vil gjøre noe med.

– Vi vil jo helst at vi ikke skal tenke på denne grensa, og vi vil at nordmenn skal jobbe i Sverige og svensker i Norge. Det er familie og venner på begge sider av grensen, sier Ekeberg.

Tendensen er derfor noe de ser alvorlig på, og har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra grensekommuner på begge sider av grensa.

– Budskapet og målet er at det ikke må bli harde ord over grensa, sier hun.

Kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos Fylkesmannen i Innlandet bekrefter at de også er involvert i dette arbeidet og er kjent med problemet.

Frustrert

Ann-Kristin Nilsson er opprinnelig norsk, men har bodd 30 år i Sverige. Nå bor hun i Charlottenberg og jobber som sjukepleier i Eidskog kommune.

Hun har ikke sjøl opplevd mobbing, men kjenner svensker som jobber i Norge og som er så frustrert at de søker seg jobber i Sverige. Mye har også endret seg for Nilsson.

– Jeg er frustrert over at en har et stempel på seg over at en kan dra med seg smitte over grensa, sier hun.

Nilsson prøver nå å snakke mest mulig norsk når hun er på jobb, og hun tenker seg godt om for hva hun sier.

– Jeg vil jo at pasientene skal føle seg trygge når jeg kommer og ikke være redd for at jeg har med meg smitte, sier Nilsson som innrømmer at hun byr mindre på seg sjøl enn før der samtalen kunne gå på familie og hvordan en har det.

– Det er trist at det har blitt slik. Det er absolutt ikke trivelig å bli sett på som en smittefare, sier Nilsson som må teste seg hver uke og i tillegg kommer fra Edda kommune der smitten er lav.

Lik behandling

LIKT: Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen vet om ansatte som er frustrerte over det som skrives på sosiale medier. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunalsjef for helse i Eidskog kommune, Evy Anne Vestli Heggen har ikke fått rapporter om svenske ansatte som har blitt trakassert og mobbet, men kjenner til ansatte som er frustrerte over hva som kan bli skrevet om svenske ansatte på norske helseinstitusjoner i sosiale medier.

– Vi prøver å backe opp våre ansatte så godt vi kan. Dette er vanskelig for alle, sier Vestli, som legger til at Eidskog kommune er helt avhengig av de svenske pendlerne for å holde hjulene i gang.

Hun opplyser at kommunen likebehandler alle enten de kommer fra Norge eller Sverige.

– Alle følger de samme smittevernreglene, sier Vestli.

Ann-Kristin Nilsson føler smittevernreglene i Eidskog kommune. Og hun er forberedt på at situasjonen kan bli langvarig.

– Men jeg tror jo at det vil ordne seg til slutt.

– Jeg er ikke «harry» selv om jeg handler i Sverige