Flere vedprodusenter er tomme: – Vær tidlig ute

Etter en vinter og vår med flere strømprisrekorder, har flere blitt desperate etter å skaffe seg ved.

Svein Jarle Nygård er arbeidsleder ved Dokka vedsenter i Innlandet. Der har pågangen vært voldsom.

– De ringer helt fra Oslo, Drammen, alle steder for å få ved.

Allerede rundt april/mai var de utsolgt for bjørk. Da fikk de ikke tak i mer bjørk, og begynte å ta inn gran- og blandingsved.

– Jeg kom igjen fra ferie for en uke siden og da hadde vi igjen 1000 sekker. Det ble borte på to timer. Nå er vi utsolgt for alt sammen, sier han.

Les også: Ekspert før dyr strømvinter: – Hytteeierne bør virkelig bekymre seg

– Vær tidlig ute

Mange frykter at vi går en ny vinter i møte med rekordhøye strømkostnader.

Flere har slitt med økonomien det siste året på grunn av høye regninger. Og regjeringa har måttet komme med nye strømtiltak.

Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved – forum for vedprodusenter, sier at det ikke er noen vedkrise akkurat nå. Han er ikke bekymra, og sier at flere vedprodusenter fortsatt har ved.

Samtidig er en del vedprodusenter er utsolgt, påpeker han. Det gjelder spesielt sør i landet, hvor strømprisene er høye.

– Man må være tidlig ute og sørge for å skaffe seg nok ved før vinteren setter inn for alvor. Om vi får en hard vinter, veldig kaldt og høye strømpriser, vil det bli vanskeligere å få tak i ved, sier Larsen.

– SKAFF NOK VED: Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, sier at veden man ikke får brukt i år, kan brukes igjen senere år: – Sørg for å anskaffe nok ved og ta høyde for at dette kan bli en kald vinter. Foto: Norsk Ved

Han poengterer at flere vedprodusenter driver med kunstig tørking av ved. Derfor kan tømmer raskt bli til leveringsklar ved.

LEVERING: Veden som Solveig og Jan Bråten har bestilt er nå levert. De bestilte allerede i vår for å sikre seg. Foto: Erik André Bjerke / NRK

– Kutt ned på strømforbruket

Øyvind Skreiberg er sjefforsker hos SINTEF Energi. Der jobber han med bioenergi og har forska på vedfyring i rundt 30 år. Han sier at det finnes ting man bør og ikke bør gjøre dersom det er lite ved å få tak i.

– Hvis man har litt ved, så er det fornuftig å bytte ut den gamle vedovnen.

Vedovner eldre enn 1998 utnytter nemlig veden lite effektivt.

FLERE TILTAK: Øyvind Skreiberg i SINTEF Energi sier at det er mye man kan gjøre for å spare på vedbruken. Foto: SINTEF

Går man tom for ved, er han tydelig på at man ikke bør fyre opp med andre materialer.

– Får man ikke tak i ved, bør man heller se på hva man kan gjøre for å kutte ned på strømforbruket.

Han anbefaler å få installert og ta i bruk varmepumpe. Den varmer opp huset mer energieffektivt enn panelovner og varmekabler i gulv gjør.

I tillegg bør man vurdere å skru ned temperaturen i enkelte rom, og ta hensyn til hvilke tider på døgnet strømprisen er lav. Når den er høy kan strøm oppspart med solcellepanel avlaste andre strømkilder.

Les også: Ekstreme forskjeller mellom nord og sør: Her flyter kraftmagasinet over

Mange er bekymra

På Dokka vedsentral var Solveig og Jan Bråten innom.

De var tidlig ute og bestilte 45 sekker ved allerede i mai.

– Strømprisene er så høye at vi bruker med ved enn ellers, sier Solveig Bråten.

BESTILTE TIDLIG: Solveig og Jan Bråten var tidlig ute med å bestille seg ved til hytta på Nord-Torpa. Det er de glade for nå. Foto: Erik André Bjerke / NRK

Svein Jarle Nygård på Dokka sier mange bekymra kunder har tatt kontakt. De som allerede har bestilt ved får. Men mange blir skuffa over at han er tom.

– Det har vært veldig mye bekymringer. Spesielt eldre folk blir lei seg, men jeg har prøvd å hjelpe dem ved å sende dem til andre leverandører.