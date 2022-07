Ekspert før dyr strømvinter: – Hytteeierne bør virkelig bekymre seg

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen går i dag ut i Klassekampen og krever en handlingsregel fra regjeringen for å få mer vann i magasinene.

Vannmagasinene på Sør- og Østlandet er på det laveste på 20 år og strømprisene i Sør-Norge har vært rekorddyr. Likevel ble eksporten tredoblet til utlandet fra uke 28 til 29, skriver Klassekampen.

På Sør-Vestlandet ligger de største flerårsmagasinene i Norge.

LITE VANN: Blåsjø er den 12. største innsjøen i Norge, men vannstanden er lav nå. Bildet er tatt 11. juli. Foto: Gunnar Morsund

– Vi er i «deep shit»

– Vi har en historisk lav fyllingsgrad på et tidspunkt der den burde vært optimal, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri til NRK.

– Det er ikke mulig at det regner så mye i løpet av høsten at vi når en fyllingsgrad som er forsvarlig i de store magasinene på Sør-Vestlandet. Slik at vi er egentlig i «deep shit», sier han.

Han ønsker derfor en handlingsregel om fyllingsgraden i de største magasinene for å få mer stabile strømpriser. Lier-Hansen er klar på at dette ikke er noe argument mot utveksling av strøm med Europa.

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, den største NHO-organisasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når vindmøllene går for fullt i Danmark, Tyskland og så videre, så vil vi automatisk få kraft inn fordi vindmøllene som de andre landene har basert seg på er ferskvare. Vi må sørge for at den regulerbare kraften som vi har og som er en enestående ressurs, den må forvaltes på en måte som skaper forutsigbarhet gjennom året, sier Lier-Hansen.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight mener regjeringen har tatt grepene som gjør at de kan spare på fyllingsgraden.

– Slik jeg forstår det, er det nettopp det Stortinget og regjeringen legger opp til. Nå har de skaffet en oversikt over 60 kraftverk, og det er viktig. Da kan en detaljstyre anleggene, og det kan bli en rasjonering, sier Lilleholt til NRK.

Lilleholt mener vi nå kan vurdere hvor mye handlefrihet vi har til høsten og sette grenser da for hvor lavt det er lov å gå til våren.

– Høsten er den våteste tiden, og om den blir tørr eller våt har mye å si. Da må en vurdere å iverksette en handlingsregel på 5 eller 10 prosent fyllingsgrad, sier Lilleholt.

Lilleholt opplyser at han har familie som driver med salg av ved, men han har ingen private eierinteresser i vedsalg.

Regjeringen har ikke svart NRK lørdag. Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) sier til VG at det per nå ikke er aktuelt med restriksjoner på eksport og minstemål på fyllingsgrad i magasinene.

– Må vurdere handlingsregel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte fredag ut vedtak om at utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: NRK

Kraftanalytiker Lilleholt mener det har lite å si om eksporten er høy en uke, tross lav vannstand i magasinene.

– Det er helt feil å se på en og en uke. Systemet er slik at en uke med lite vind i Europa så trenger en mer eksport. Og så blir det motsatt neste uke, sier Lilleholt.

Dyrt for hytteeiere

Han er likevel bekymret for folks økonomi før en dyr strømvinter.

– Det enkleste for forbrukerne nå er å ta forbruket for i fjor vinter og gange det med to kroner. Medregnet strømstøtten vil det ligge rundt der, og du vil da få en ganske nøyaktig pris på regningen, sier Lilleholt.

Dette gjelder huseierne, men for hytteeiere blir vinteren langt dyrere.

ØKO-KOS: Fyr i peisen er ikke bare kos, men også økonomisk fordelaktig for mange som får dyr strøm. Foto: Stig Morten Waage / NRK

– Hytteeiere bør virkelig bekymre seg, sier Lilleholt

– Alle som skal på hytta må kjøpe ved, for der er et helt annet regnestykke uten strømstøtte. På hytta vil selv dyr bensinstasjons-ved være lønnsomt, sier han.

KULDE: Det blir billigere å holde varmen på ski enn å varme opp hytta til vinteren. Her en skiløper ved hytte i solnedgang på Sjusjøen. Foto: Berit Roald / NTB

Lilleholt minner om at ved også har en kostnad og ikke nødvendigvis lønner seg om den er dyr, om du har strømstøtte og en peis med dårlig brennverdi.

Lilleholt mener hytteeiere og selvstendig næringsdrivende kan vi få priser opp mot seks kroner kilowattimen.

– Staten bør nå se på hvem som skal være med i en støtteordning. Inntekten til staten vil bli enorm, mye høyere enn i fjor, sier han.