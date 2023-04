Fikk uventet besøk på gården: – Skrekkblandet fryd

– Jeg trodde nesten ikke det jeg så.

Det sier Stine Hogseth, som bor sammen med familien på en gård i Heradsbygd i Elverum. De driver en stall med tre hester og to ponnier.

Tirsdag ettermiddag sto hun på kjøkkenet da hun merket at hestene var veldig urolige.

De hadde nemlig fått besøk av en bjørn i inngjerdingen.

BJØRN: Torsdag kom en bjørn helt inn på eiendommen til Stine Hogseth i Heradsbygd ved Elverum. Du trenger javascript for å se video. BJØRN: Torsdag kom en bjørn helt inn på eiendommen til Stine Hogseth i Heradsbygd ved Elverum.

– Vi var heldigvis hjemme

Stine forteller at det var ganske tilfeldig at hun oppdaget bjørnen på eiendommen hennes. Vanligvis har familien travle ettermiddager med kjøring og henting på diverse fritidsaktiviteter.

Men tirsdag ettermiddag hadde snøen lagt seg på fotballbanene i Elverum – og familien var hjemme.

– Vi var heldigvis hjemme. Jeg merket at hestene utenfor vinduet begynte å løpe og virket veldig stresset, så jeg gikk ut for å sjekke hva det var. Der sto det en bjørn midt i inngjerdingen vår, sier Stine.

Hun forteller at hun løp inn igjen, røsket med seg mobiltelefonen, og varslet familien. Hun varslet også Statens naturoppsyn (SNO).

Så fanget hun den ubudne gjesten på video.

VIDEO: Etter å ha varslet om bjørnebesøket tok Stine opp mobiltelefonen for å filme bamsen. Foto: Frode Meskau / NRK

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Skrekkblandet fryd

På et tidspunkt anslår Stine at hun sto bare ti meter unna den unge bjørnen.

– Jeg tror ikke jeg var helt til stede egentlig. Jeg skjelver fortsatt litt når jeg tenker på det, sier hun.

Hun forteller at skrekkblandet fryd har fått en ny betydning for henne.

– Jeg er glad i alle dyr, og bjørner er jo fine, men jeg vil ikke ha dem så nært. Når den er inne i hesteinngjerdingen så har den gått for langt.

FRYKT: Stine var redd for hestene hennes da hun oppdaget det ville dyret innenfor inngjerdingen. Foto: Frode Meskau / NRK

I natt har hun ikke sovet i det hele tatt. Hun har vært ute for å se til hestene hver time, i frykt for at bjørnen skal slå til på nytt.

– I dag skal vi se om vi får satt opp kamera, slik at vi kan følge med innenfra. Noen tiltak må vi ta, og når man bor i rovdyrsona må vi prøve å holde dem ute. Men å holde ute en bjørn er ikke lett.

Nysgjerrige på våren

Simen Bredvold er rådgiver i Statens naturoppsyn, og var hjemme hos Stine Hogseth og familien etter han ble varslet om bamsens besøk.

Bjørnen var borte da han kom til stedet, men ut fra videoen anslår han at det er snakk om en ung bjørn på omtrent 50 kg.

NYSGJERRIG: Bredvold har sett videoen av bjørnen, og synes det virker som den bare var nysgjerrig. Foto: Privat

Han tror ikke bjørnen hadde intensjoner om å ta noe.

– Bjørnene er på vei ut av dvale, og da er de litt nysgjerrige. Det var jo husdyr der, og mye å lukte på, så han var nok nysgjerrig, sier Bredvold.

Derfor er det også vanskelig å si noe om bjørnen kommer til å dukke opp hjemme hos Stine igjen.

Fakta om bjørnen Ekspandér faktaboks Bjørn, egentlig brunbjørn, er et pattedyr i familien bjørner. Den er det største landlevende rovdyret på det europeiske fastlandet.

Brunbjørnen kan ha en lengde på inntil 2,5 meter, mens skulderhøyden sjelden er på mer enn én meter. Hannene veier 100–300 kilo og hunnene 60–200 kilo.

I Norge trives den best i uberørt barskog, gjerne i ulendt terreng. Voksne dyr lever alene bortsett fra i paringstiden.

Brunbjørnen er altetende med et kosthold som består av mest planter, men den spiser også noen dyr og honning. Bjørn tar også noen ganger sau som er uten tilsyn, og i noen tilfeller også elgkalver og reinkalver.

Brunbjørnen går i hi om vinteren, men faller ikke i dyp søvn. Den tærer i denne perioden på kroppsfett og senker da kroppstemperaturen med 4–5 grader. Hiet graver bjørnen gjerne ut i en gammel maurtue, i jorden eller i en steinrøys. I Norge går bjørnen i hi i oktober eller november og forlater det i april eller mai, alt etter temperaturen. Kilde: Store Norske Leksikon

Ikke uvanlig

Bredvold forteller at det ikke er helt uvanlig at bjørner kommer tett på i områder slik som der Stine bor.

– Dette er jo et skogområde med litt spredt bebyggelse, så det er vel ikke så unormalt at bjørner kan komme tett på.

Han forteller også at det er større sannsynlighet for at dette skjer på våren.

– Det er klart at når du har unge bjørner som vandrer ut fra fødestedet så er det ikke så veldig uvanlig. I andre områder hvor det er tettere med bjørn enn her vil det dukke opp en slik liten periode på våren, sier Bredvold.

SPOR: Bjørnen som besøkte Stines gård har etterlatt seg spor i snøen. Foto: Frode Meskau / NRK

Han har også et råd om hva man burde gjøre hvis man opplever at bjørnen kommer litt for nært.

– Man bør ha respekt for den og vise hensyn. Den vil nok trekke bort så fort det blir litt trafikk av folk. Det var det som skjedde i går også.