– Vi ville finne ut hva som er hemmeligheten til bjørnen, sier Alina Evans, professor ved Høgskolen i Innlandet.

I 13 år har forskere krøpet inn i hiet til bjørner i dvale, bedøvet dem og tatt prøver for å finne svaret.

Brunbjørnen går i hi om vinteren. I Norge går den i hi i oktober og forlater det i april eller mai, alt etter temperaturen.

Bjørnen tærer i denne perioden på kroppsfett og senker kroppstemperaturen.

– Hvis vi mennesker hadde levd som bjørnen hadde vi blitt veldig syke, sier Evans.

FORSKER: Alina Evans, professor ved Høgskolen i Innlandet, har vært en del av det internasjonale forskningsprosjektet. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Siden 2010 har forskere undersøkt mer enn 70 GPS-merkede bjørner i hi.

De har tatt prøver av blod, muskler, fett og urin. Det ble tatt prøver av de samme bjørnene om sommeren.

Forskerne oppdaget en stor forskjell. Blodplatene endret seg når bjørnen var i vinterdvale, men de kunne ikke forklare hvorfor.

Fakta om bjørnen Ekspandér faktaboks Bjørn, egentlig brunbjørn, er et pattedyr i familien bjørner. Den er det største landlevende rovdyret på det europeiske fastlandet.

Brunbjørnen kan ha en lengde på inntil 2,5 meter, mens skulderhøyden sjelden er på mer enn én meter. Hannene veier 100–300 kilo og hunnene 60–200 kilo.

I Norge trives den best i uberørt barskog, gjerne i ulendt terreng. Voksne dyr lever alene bortsett fra i paringstiden.

Brunbjørnen er altetende med et kosthold som består av mest planter, men den spiser også noen dyr og honning. Bjørn tar også noen ganger sau som er uten tilsyn, og i noen tilfeller også elgkalver og reinkalver.

Brunbjørnen går i hi om vinteren, men faller ikke i dyp søvn. Den tærer i denne perioden på kroppsfett og senker da kroppstemperaturen med 4–5 grader. Hiet graver bjørnen gjerne ut i en gammel maurtue, i jorden eller i en steinrøys. I Norge går bjørnen i hi i oktober eller november og forlater det i april eller mai, alt etter temperaturen. Kilde: Store Norske Leksikon

UNDERSØKELSER: Slik foregikk undersøkelsene av bjørnene som lå i hi. Du trenger javascript for å se video. UNDERSØKELSER: Slik foregikk undersøkelsene av bjørnene som lå i hi.

Kan utvikle legemidler

Med utgangspunkt i funnene av undersøkelsene av bjørnene, har forskerne funnet den samme endringen i blodet hos mus, griser og mennesker.

Det ga et gjennombrudd.

– For første gang, kan vi si at dette er noe som ligner på et gjennombrudd når det gjelder blodpropp. Det kan danne grunnlaget for å utvikle legemidler, sier Ole Frøbert, professor ved Örebro universitet og Aarhus universitet.

Norske forskere og et stort, internasjonalt forskerteam, har nemlig funnet en prosess i blodet som reduserer risikoen for dannelse av blodpropp.

BLODPRØVE: En blodprøve tatt av en av bjørnene som lå i hiet. Foto: Erlend Moe / Høgskolen i Innlandet/Inland Norway University of Applied Sciences

Å sitte stille for lenge kan føre til blodpropp hos mennesker. Det påvirker ikke bjørnene, som ligger stille i flere måneder.

Forskningen viser at bjørner i dvale produserer mindre av et protein kalt HSP47, som hjelper blodet å koagulere.

– Nå vet vi akkurat hva slags protein som vi skal ha som mål når det lages medisiner for å forebygge og behandle. Blodpropp er en veldig vanlig utfordring for mange mennesker, sier Evans ved Høgskolen i Innlandet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN) har vært med på Det Skandinaviske bjørneprosjektet.

Fakta om blodpropp Ekspandér faktaboks Blodpropp i vener rammer hvert år omtrent to av 1000 mennesker over 50 år. Det kan gi varierende grad av plager, men typisk er at det syke benet blir ømt, hovent og varmt.

Vener er blodårene som bringer blodet fra kroppens ulike vev og organer tilbake til hjertet.

Hvis en vene er blokkert av en blodpropp, hindres tilbakestrømmen av blod til hjertet. Området nedenfor blodproppen blir da fylt med blod og blodvann, og hovner opp.

Mange forhold kan føre til dannelse av blodpropp i de dype venene. En særlig viktig faktor er manglende bevegelse, for eksempel langvarig sengeleie ved sykdom, etter en operasjon eller langvarig stillesitting i forbindelse med reiser. Det fører til tregere sirkulasjon, eventuelt til avklemming av blodårer, og øker risikoen for blodproppdannelse i legg, lår, bekkenområdet, arm eller skulder. Kilde: NHI

UNDERSØKELSER: Bjørnene ble tatt ut av hiet. Foto: Erlend Moe / Høgskolen i Innlandet/Inland Norway University of Applied Sciences

– Eventyrfilm

Gjennombruddet ble nettopp publisert i anerkjente Science magazine.

– Det var rene eventyrfilmen i begynnelsen. Det er en opplevelse hver gang, og vi har lært mye om bjørnens fysiologi på disse 13 årene, sier den danske professoren Frøbert.

Han har vært fascinert av bjørnens dvale i mange år, og er grunnen til at prosjektet ble satt i gang.

– Når vi ikke bruker kroppen vår, brytes kroppen ned. Det skjer ikke hos bjørnen, og det var hele inspirasjonen for å forske på bjørnens dvale, sier Frøbert.

Det var ingen som hadde hentet ut bjørn fra hi før.

LÆRT MYE: Ole Frøbert er en dansk kardiolog og professor ved Örebro universitet og Aarhus universitet. Han sier de har lært mye om bjørnens fysiologi. Foto: Erlend Moe / Høgskolen i Innlandet/Inland Norway University of Applied Sciences

Vil finne ut mer

Forskerne har ikke lyst til å gi seg ennå.

Prosjektleder for det Skandinaviske bjørneprosjektet, Jonas Kindberg ved NINA, tror de kan gjøre flere viktige oppdagelser.

– Vi vil fortsette å forske på dette, men det tar tid og det koster penger. Vi leter etter saker som vi ikke alltid vet hva er i starten. Potensialet for å finne nye oppdagelser er stor, sier Kindberg.

Å forstyrre bjørnen i vinterdvalen kan virke unødvendig brutalt. Forskerne mener samfunnsnytten kan forsvare det.

FORSTYRRET: Å forstyrre bjørnen kan virke unødvendig, men forskere mener samfunnsnytten kan forsvare det. Foto: Erlend Moe / Høgskolen i Innlandet/Inland Norway University of Applied Sciences

– Den er forstyrret i to til tre uker før den går i dvale igjen. Vi ser at de våkner fra dvalen litt seinere enn vanlig. Det er en belastning, men det er en begrenset belastning, sier Evans.

Studiene er godkjent av dyreetiske myndigheter i Sverige.

Når bjørnene våkner fra dvalen og kryper ut av hiet, er de helt uvitende om at den kanskje har vært med på å utvikle viktig medisin for oss mennesker.

Forskning på dyr i dvale har også pågått andre steder. NASA ønsker blant annet å finne ut om ekorn i dvale kan hjelpe astronauter, meldte NASA i januar.