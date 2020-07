Etter en åtte timer lang aksjon utenfor Tron Simen Liens hjem på Jaren i Innlandet 5. august i fjor løsnet politiet skudd mot mannen. Hendelsen ble umiddelbart etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

Etter ti måneders etterforskning har Spesialenheten nå konkludert med at «nødverge er oppfylt i saken og at politibetjent A4s og politibetjent A5s opptreden er rettmessig, det vil si lovlig».

Ifølge påtalevedtaket fra Spesialenheten skjøt to tjenestepersoner mot 66-åringen med en pistol, en rifle og to elektrosjokkvåpen.

Liens sønn og familiens advokat Svein Holden sier til NRK at de har mottatt nyheten om henleggelsen.

– Det er helt utrolig, sier sønnen Tom Lien i en kommentar torsdag ettermiddag.

Døde etter åtte timers politiaksjon

5. august 2019 var helsetjenesten på besøk hos 66 år gamle Tron Simen Lien på Jaren. Etter hvert ble politiet tilkalt til det som i utgangspunktet var en velferdssjekk etter at naboer hadde meldt bekymring.

Da den første politipatruljen ankom ble de angrepet med machete. Lien skal også ha truet politiet med motorsak og etsende væske. Deretter sperret 66-åringen seg inne i huset sitt. Gjennom flere timer forsøkte politiet flere metoder for å få ham ut.

Etter hvert ble beredskapstroppen fra Oslo politidistrikt tilkalt. 13 minutter etter at troppen ankom ble Lien skutt i brystet og i låret. Ifølge henleggelsen ble 66-åringen truffet av tre skudd. Ett skudd i brystet antas å ha vært dødelig.

Totalt varte politiaksjonen i åtte timer.

Familien gikk raskt ut etter dødsfallet og kritiserte politiet for at faren mistet livet.

BRIFET PRESSEN: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen i Gran og stabssjef Pål Erik Teigen informerte media om dødsfallet etter politiaksjonen. Du trenger javascript for å se video. BRIFET PRESSEN: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen i Gran og stabssjef Pål Erik Teigen informerte media om dødsfallet etter politiaksjonen.

Fem personer drept av politiet siden 2002

Dødsfallet ble rutinemessig etterforsket Spesialenheten for politisaker. To tjenestemenn fra beredskapstroppen har hatt status som siktet i saken. Den ene var siktet for drap, mens den andre var siktet for drapsforsøk. Siktelsen mot begge er nå frafalt.

Totalt har syv tjenestepersoner har forklart seg som vitner i saken.

Siden opprettelsen i 2005 har Spesialenheten etterforsket omtrent 20 hendelser der folk har blitt skutt av politiet.

Siden 2002 har fem personer mistet livet etter å ha blitt skutt av tjenestepersoner under væpnede politiaksjoner. I alle tilfellene har politiet blitt frikjent av Spesialenheten.

Personer drept av norsk politi Ekspandér faktaboks Her er de registrerte tilfellene av mennesker som har blitt skudd og drept av norsk politi siden 2002. Skuddene i Larvik 18. mai 2005 ble en mann i 30-årene skutt og drept av politiet. Etter å ha mislyktes med å nøytralisere mannen med pepperspray, skal politiet ha blitt angrepet med kjøttøks. Deretter valgte de å løsne skudd, og mannen døde. Politiet ble frikjent av Spesialenheten. Skuddene i Bærum 22. april 2006 forskanset en mann i 30-årene seg med en hagle under en garasje i Skui i Bærum. Mannen avfyrte en rekke skutt, og en politibetjent ble truffet. Etter å ha jaktet på gjerningsmannen gjennom skogen, der flere skudd ble rettet mot politiet, ble han skutt og drept på en parkeringsplass. Politiet ble frikjent av Spesialenheten. Skuddene i Stange 26. september 2015 rykket politiet ut til en bolig i Ottestad, som ligger i Stange kommune. Politiet forklarte at de ble møtt av en mann, som truet med våpen i døren. En av tjenestemennene reagerte med å skyte mannen, som døde av skuddet. Politiet ble frikjent av Spesialenheten. Skuddene i Kristiansand 27. november 2016 ble politiet beskutt av en mann i 30-årene under et oppdrag i Kristiansand. Senere avfyrte politiet skudd, og drepte den mistenkte mannen. Politiet ble frikjent av Spesialenheten. Skuddene i Gran 5. august 2019 ble en mann i 60-årene skutt og drept på Jaren i Gran kommune. Han skal ha forskanset seg i et hus, og angrepet politiet med machete og motorsag. En politibetjent ble lettere skadet av macheten, mens det ble utløst skudd da mannen kom mot dem med motorsag. Politiet er under etterforskning av Spesialenheten.

Misfornøyd med saksbehandlingstiden

Siden 2005 har aldri Spesialenheten klart å overholde sitt eget mål om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke skal overstige 150 dager. Enheten måler saksbehandlingstiden som tiden fra en anmeldelse registreres som mottatt/opprettet til saken er endelig påtaleavgjort.

I alle årsrapporter de siste 15 årene pekes saksbehandlingstid ut som en av enhetens største utfordringer. I fjor brukte enheten i snitt 187 dager på å behandle sakene de fikk inn. Da saken ble henlagt onsdag 26. juni hadde det gått 326 dager siden Lien ble skutt 5. august 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid År Antall dager 2015 204 2016 183 2017 180 2018 190 2019 187

Sønnen mener Spesialenheten har brukt urimelig lang tid.

– Jeg synes det har tatt ekstremt lang tid. Jeg blir mer og mer urolig, forteller Tom Lien.

Han mener politiet burde straffes etter farens dødsfall.

– De overtrampene som er gjort bør straffes, mener sønnen.