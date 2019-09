Reagerer kraftig på politiaksjonen der faren ble skutt og drept

– Jeg forstår ikke hvordan det kunne skje. Her snakker vi om en helt vanlig mann i gata, med psykiske problemer, som aldri har gjort noe galt. Det her er blitt taklet på en fryktelig dårlig måte, sier han.

Fortsatt er politiets sperrebånd trukket rundt tomta ved det lille rødmalte huset der faren bodde på Jaren på Hadeland. Vinduene er delvis spikret igjen eller knust og på eiendommen ligger det en del søppel.

5. august i år ved 1100-tiden kom politiet på farens dør. De var der for å bistå helsevesenet med en velferdssjekk. Sønnen sier det hadde kommet en bekymringsmelding.

Men da politibetjentene kom til huset, ble de angrepet av 66 år gamle Tron Simen Lien. Ifølge politiet skal han ha hugget med en machete etter betjentene. En av dem skal ha fått en mindre skade i hodet. Deretter stengte 66-åringen seg inne i huset sitt.

Dette ble starten på en åtte timer lang politiaksjon, som endte med at Tron Simen Lien ble skutt og drept i sitt eget hjem.

Dette bilder skal være tatt for noen år siden og viser Tron Simen Lien utenfor huset sitt på Jaren.

Fikk en telefon

Tom Lien forteller at det var broren i Trondheim som fikk en telefon om formiddagen fra politiet om at de var hos faren for å bistå helsevesenet. Brødrene snakket sammen rett etterpå, og var fornøyde med at faren deres nå trolig kom til å få hjelp.

– Den dagen var for meg egentlig bare en lettelse. For nå var jeg sikker på at han fikk hjelp. Og jeg tok alt med knusende ro og var egentlig bare glad, sier Tom.

Sønnen trodde at det var ordnet en plass på en psykiatrisk institusjon eller et behandlingsopplegg for faren.

Familien er åpen om at Trond Simen Lien hadde vært psykisk syk i flere år. 66-åringen skal ha hatt sterke vrangforestillinger og sønnen forteller at han i perioder gikk på antipsykotiske medisiner. I tillegg drakk han også en del alkohol.

Ville ikke ha hjelp

– Han levde jo i en annen realitet, hørte jo stemmer, så ting. Jeg husker jeg hentet ham på flyplassen en gang. Da kom han uten bagasje, løpende. Da hadde han afrikansk mafia etter seg og var livredd. Vi måtte bare stikke. Da dro vi rett på legevakta, forteller Tom.

Faren ønsket ikke psykisk helsehjelp. Ifølge sønnen motsatte han seg innleggelser. Han gikk på medisiner i perioder, men kuttet det ofte ut igjen når han følte seg bedre.

– Nei, det var hans egen feil egentlig. Han skulle ikke ha hjelp, ville ikke ha hjelp, skulle klare seg selv. Punktum. Han snakket aldri om sykdommen. Vi snakket med ham om det. Men han skulle «deale» med det på egen hånd, sier Lien.

BOR LIKE VED: Tom Lien bor bare en 15-minutters kjøretur fra farens hjem. Han forstår ikke hvorfor politiet eller helsevesenet ikke kontaktet ham for å få hjelp til å håndtere faren da situasjonen tilspisset seg. Foto: Alexander Nordby / NRK

Var uvitende om aksjonen

Sønnen sier han ikke hørte noe fra politi eller helsevesenet om at det var problemer den 5. august. Først ved 1900-tiden om kvelden ringte politiet til ham. Lien forteller at han trodde det var en slags spøk da han fikk opplyst at faren var blitt skutt.

– Det er mange scenarioer som kanskje kunne gjort at det endte bedre enn det gjorde. De kunne bare ha reist og latt mannen være i fred. Eventuelt kontaktet familien og bedt oss om hjelp. Jeg fatter ikke at de lusket rundt hushjørnene der i åtte timer, sier sønnen.

Han sier at faren nok har gått i forsvarsposisjon og trodd at noen med onde hensikter kom for å ta ham.

Har du forståelse for at politiet var i en svært vanskelig situasjon og også skulle beskytte eget liv?

– Politiet har all rett til å være usikre i en situasjon som utvikler seg på et voldelig vis. Men når politiet fremprovoserer reaksjonen, de fremprovoserer hele aksjonen, da blir det feil, sier han.

To tjenestemenn siktet

Politiaksjonen på Jaren etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Etter det NRK kjenner til har to tjenestemenn fra beredskapstroppen i Oslo politidistrikt status som siktet i saken.

Siktelsene skal være tatt ut i forbindelse med tekniske beslag av tjenestevåpnene deres. Ingen av dem skal foreløpig ha bedt om advokatbistand, får NRK opplyst.

SIKRER SPOR: Krimteknikere sikrer spor ved huset på Jaren dagen etter politiaksjonen. Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen har siktet to tjenestemenn fra beredskapstroppen. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Etterforskningsleder i Spesialenheten, Helle Gulseth, bekrefter til NRK at det er flere enn én person som er siktet. Hun opplyser at etterforskningen er kommet langt, men at man blant annet venter på tekniske undersøkelser som foretas av Kripos.

Leder for beredskapstroppen, Helge Mehus, skriver i en e-post til NRK at ingen av tjenestemennene som var involvert i aksjonen er suspendert og at Oslo politidistrikt har gode rutiner for oppfølging. Han skriver også at beredskapstroppen kun bisto det lokale politidistriktet under aksjonen.

Politiet i Innlandet ønsker ikke å stille til intervju om hendelsen fordi den er under etterforskning.

Bistandsadvokat Svein Holden avventer nå Spesialenhetens etterforskning.

Bistandsadvokat Svein Holden, sier det er uforståelig for familien at det som startet som en velferdssjekk endte med at politiet faktisk skjøt og drepte deres far.

– Nå er vi opptatt av å få klarlagt hvordan dette kunne skje. Og så vil vi avvente Spesialenhetens vurdering av om noen bør stilles til ansvar for at saken fikk et så tragisk utfall, sier Holden.

Sjokkgranat og elektrosjokkvåpen

I løpet av den åtte timer lange aksjonen på Jaren benyttet politiet seg av en rekke maktmidler. Flere patruljer ble tilkalt til stedet. Veien utenfor ble sperret og naboer fikk beskjed om å holde seg innendørs. En hundepatrulje ble rekvirert og både helsepersonell og brannvesen stod parat.

I løpet av timene som fulgte skal politiet ha hentet en egen forhandler. De forsøkte å oppnå kontakt med 66-åringen ved å rope og ringe til ham. På et tidspunkt skal Tron Simen Lien ha vist seg fram med en motorsag.

Beredskapstroppen fra Oslo politidistrikt ble tilkalt og kom til Jaren ved 18-tiden om kvelden. Politiet har tidligere opplyst at de brukte elektrosjokkvåpen mot mannen i huset, og at det også ble kastet inn en sjokkgranat i boligen.

Politiet har opplyst at Tron Simen Lien skal ha sprutet med en ukjent, etsende væske mot mannskapene som forsøkte å ta seg inn i huset. 66-åringen skal også ha angrepet politiet med en motorsag slik at de kom i en situasjon inne i huset der de var tvunget til å avfyre skudd.

PRESSEKONFERANSE: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen og stabssjef Pål Erik Teigen informerte media om aksjonen på Jaren samme kveld. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen og stabssjef Pål Erik Teigen informerte media om aksjonen på Jaren samme kveld.

Sønnen reagerer på noen av opplysningene politiet har kommet med. Han kjenner ikke til at faren har eid noen machete, men sier det er riktig at han hadde en samekniv. Han lurer også på hva den såkalte etstende væsken egentlig er for noe?

Vanskelig tid

Den siste gangen Tom Lien så faren sin i live var 14 dager før politiaksjonen. De satt i hagen hjemme hos faren og drakk kaffe med både barn og barnebarn til stede.

– Det var veldig hyggelig. Vi diskuterte konfirmasjon. Han snakket litt om at han skulle til USA. Han skulle kjøpe seg et bakeri og trengte konditorer. Det var litt av fantasien hans. Ikke noe rot i virkeligheten, sier sønnen.

Tom Lien forteller om en vanskelig tid etter farens død.

– Det har vært tungt, det har det. Heldigvis så har jeg hatt familie og venner som har stilt opp. Så det har vært bra og til stor hjelp.

Nå håper han at etterforskningen vil gi tydelige svar på hva som skjedde. Og at politiets rutiner rundt hendelser med psykisk syke mennesker blir gjennomgått med tanke på om de er gode nok.

– Jeg håper det får konsekvenser og at man lærer av dette. Ingen andre skal måtte oppleve det faren min gjorde.