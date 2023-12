– Jeg mottar det med bunnløs sorg, men også med takknemlighet for alt han har vært i mitt liv.

Det sier forfatteren Ketil Bjørnstad, om at hans gode venn og kollega, Ole Paus, har gått bort. Den folkekjære visesangeren sovnet stille inn natt til tirsdag etter kort tids sykdom.

– Det å oppleve at et menneske får et alvorlig slag er en stor påkjenning, særlig for den som har fått slaget. Jeg kan vel si at det har vært tre vonde måneder, sier Bjørnstad.

Bjørnstad og Ole Paus Paus ble både gode venner og samarbeidspartnere i 1971. Da deltok Paus i Bjørnstads musikalske prosjekt Leve Patagonia, der han selv hadde rollen som Hans Jæger. Blant deres andre samarbeidsprosjekter er platen Blues for Pyttsan Jespersens pårørende.

TETT SAMARBEID: Ole Paus og Ketil Bjørnstad har jobbet tett sammen. Her med et fast grep på ballen under skrivingen av «Reisen til Gallia – eller det er typisk norsk å være god». Foto: NTB

– Stemmen og tonen vil bli savnet

– Vi ble veldig nære venner veldig fort, og vi begynte å arbeide sammen og reise sammen. Både konserter, lage musikk og etter hvert bok sammen. Han har vært en gave i mitt liv helt frem til det siste.

Med sin særegne stemme, lekende bruk av språket og enkle melodier har Ole Paus blitt omfavnet av et bredt publikum helt siden 70-tallet. Du trenger javascript for å se video.

Bjørnstad hedrer sin nå avdøde venn, og beskriver Paus som en som «alle lyttet til», og som «alle har lært av», uansett alder.

– Mange vil si at Norge blir ikke helt det samme uten ham, og det skal bli rart å leve uten ham. Han har vært en vokter for hele landet, men jeg vil på en dag som denne kanskje betone hvilken fantastisk kjærlighetsdikter han var, først og fremst, sier Bjørnstad.

Eggum: – Min største inspirator

Jan Eggum forteller at han spilte på samme festivalen som Paus i Haugesund i 1972.

– Det var bare en stjerne for meg på den festivalen i 1972. Jeg følte meg ganske så underlegen, men var jo en god del år yngre. Jeg så på ham som kjempeinspirasjon.

BLE INSPIRERT: Jan Eggum under en fremførelse i 2020. Foto: NTB

Eggum forteller at han også var litt skremt over hvor god Paus var på sitt første album «Der ute - der inne» i 1970.

– Det ga meg et slag i trynet, jeg var 18 år og tenkte at dette kommer jeg aldri til å få til. Så jeg måtte bare skjerpe meg noe kolossalt for å bli halvparten så god som Ole Paus. Så han har vært min største inspirator.

STJERNEMØTE: Morten Abel og Ole Paus var begge med på Hver gang vi møtes på TV 2 i 2013. Foto: ANETTE KARLSEN/VIDAR RUUD

Morten Abel forteller at han har kjent Ole Paus i 10-11 år og ble veldig godt kjent med Paus på «Hver gang vi møtes» på TV 2 i 2013.

– Vi blondet og fikk et veldig nært forhold. Han lærte meg utrolig mye om livet og litt om arbeidsmetoder. Og så har jeg veldig sans for at han har et krast og kritisk blikk på samfunnet rundt seg. En viktig artist.

Statsminister Jonas Gahr Støre minnes også Ole Paus.

– Ole Paus har vært en folkekjær visesanger gjennom et langt liv – med stor musikalitet, engasjement og humor i mange uttrykksformer, fra revy til egne utgivelser og samarbeid med mange kunstnere i norsk kulturliv. Stemmen og tonen vil bli savnet, sier Støre.

STATSMINISTEREN: Jonas Gahr Støre, her avbildet i Dubai tidligere i desember. Foto: Milana Knezevic / Milana Knežević

– En tusenkunstner

NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad sier Ole Paus var en blanding av ironisk og inderlig, altså skarpt engasjert og samtidig varm.

NRKs kulturkommentator sier at Ole Paus var kjent både som visesanger, humorist, en opprører og en rabulist. Foto: INA STRØM

– Han var en tusenkunstner, og hadde åpenbart enormt mange ideer som bare måtte ut, og slik fikk også mange deler av publikum bli kjent med ham.

NRKs musikkjournalist Bård Ose minnes også Paus som en av Norges mest allsidige artister.

– For meg er Ole Paus en artist som hele tiden har fulgt med i tiden og som har sanket med seg informasjon akkurat som Askeladden har gått langs veien, plukket opp steiner og tatt de med seg og delt det ut igjen.

Foto: NTB

Ose tror Paus hemmelighet var at han sang med en stemme som gjorde at den som lyttet tenkte at «det der kunne jeg gjort bedre».

– Men samtidig så gjorde han det med en sånn inderlighet, en ærlighet som gjorde at han var troverdig i alt som han gjorde, fra begynnelsen og helt fram til det siste, sier Ose.