Ber turfolk vise skogvett i sommer

I år er det ferie i eget land som gjelder. Og norske skogeiere forventer rekordmange turgåere i skog og mark.

Skogeierne ønsker folk velkomne, men er bekymret for at uerfarne turfolk skal ta seg til rette på en måte som i verste fall skader skogen.

– Med så mange ferske skogvandrere på farten ønsker vi å minne om at det ikke er fritt frem selv om vi har allemannsretten. Vi synes det er flott at folk tar turen til skogs, men det er viktig at folk viser skogvett, sier Silje Ludvigsen, kommunikasjonssjef i Glommen Mjøsen Skog.

Skader trær med hengekøyer

SKADE: Trestammen har fått skader av ei øks. Ofte blir tre skadet fordi folk lager kutt i stammen til feste av blant annet hengekøyer. Foto: Glommen og Mjøsen Skog

Glommen og Mjøsen Skog representerer 7200 skogeiere i Innlandet, Østfold og Akershus.

For dem er det et problem at folk på tur hugger trær uten lov, etterlater seg søppel i marka eller fester hengekøyer i trær så det blir skader på skogen.

– Det har blitt veldig populært med hengekøyer. Dessverre hogger noen feste til hengekøyene i trærne, som skades. Det er ikke tillatt, sier Silje Ludvigsen.

Skogeierne er særlig redde for brann. Lite nedbør og varme gjør at skogbrannfaren er stor i Sør-Norge. Ludvigsen ber folk unngå bruk av engangsgrill og minner om at det er forbudt å tenne bål nå.

BRANN: Skogbrann er noe skogeiere frykter mest i sommer. Her har trær og skogbunn har tatt fyr ved en bålplass i Løten. Foto: Privat

Hun råder ellers turgåere til å:

La øks og motorsaga ligge. Også fjerning av tre som har falt krever grunneiers tillatelse.

Hold hunden i bånd slik at den ikke jager vilt og husdyr på beite.

Unngå turer der det drives hogst og er store maskiner i sving.

Ikke parker eller bruk skogsbilveier slik at det er til hinder for skogsmaskiner og tømmerbiler.

I verste fall kan ulovlig hogst og hensynsløs ferdsel føre til anmeldelse og bøter.

– Selv om det er mange trær i skogen, er det faktisk eiendommen og levebrødet til noen, sier Ludvigsen.

Turistforeninga gleder seg over mer bruk av skogen

GLAD: Dag Terje Klarp Solvang i DNT synes det er gledelig om flere drar til skogs. Foto: Andre Marton Pedersen / Andre Marton Pedersen

At mange vil ut i naturen er først og fremst noe å glede seg over, synes Den Norske Turistforening.

De ønsker å ha et godt forhold til skogeierne. Da må ferdsel i skogen ikke være til hinder for skogsdrifta eller til bry for skogeierne, sier generalsekretær Dag Terje Klar Solvang.

Han oppfordrer til det han kaller sporløs ferdsel.

ULOVLIG HOGST: Det er ikke lov å felle trær for å rydde teltplass eller for å få bedre utsikt. Hoggingen av skog ved denne gapahuken er ulovlig. Foto: Glommen Mjøsen Skog

– Det eneste du skal legge igjen i naturen er et takk. Ikke noe annet. Alt du bar med deg inn orker du å bære med deg tilbake, sier Solvang.

DNT har laget en liste med 8 turvettregler, og Solvang ber folk sette seg inn i hva slags regler som gjelder.

Slik fester du en hengekøye uten å skade skogen:

Hengekøyer har blitt populært, men hvor lett er det egentlig å få hengt dem opp? DNTs Mats Knekken gir reporter Karoline Stangenes sine beste tips. Få flere turtips her: https://www.nrk.no/1.15031405 Publisert av NRK Vestfold og Telemark Tirsdag 16. juni 2020

Behandle skogen som din egen hage

I skogkommunen Elverum er skogeier Gunnar Aakrann Eek glad for at skogen blir bruk. Han synes det er fint at folk går på tur, telter og plukker bær. Flere steder har han tilrettelagt for turgåere med stier og gapahuker.

SKOGEIER: Gunnar Aakran Eek ønsker turfolket velkommen til skogs, men ber de ta hensyn. Foto: Anne Næsheim / NRK

Men også han har opplevd forsøpling og ulovlig hogst, og ber turfolket tenke seg om denne sommeren.

Han tror de færreste gjør skade med vilje, men at ødeleggelser skyldes uvitenhet.

– Husk at det er noen som eier skogen. Behandle den som om det var din egen hage, sier Eek.