Artist Sigvart Dagsland ble hardt skadet i en trafikkulykke på riksvei 3 i Stange 16. januar 2018.

Han og to kollegaer var på vei til Oslo etter en spillejobb i Rena Leir i Åmot da de kolliderte med en møtende bil. Dagsland var sjåfør.

– Plutselig ser jeg en komme over i min kjørebane. Det var ingen tid til å reagere, fortalte Dagsland i retten i dag.

Han fortalte at alt gikk veldig fort. At han hverken rakk bremse eller svinge unna. Da han våknet sto bilen på autovernet.

– Jeg spurte de andre om de levde, sa Dagsland.

Artisten og de to passasjerene ble alvorlig skadet i ulykken. Dagsland fikk i alt 12 bruddskader og skader på lungene. Han var sykmeldt i over et halvt år etter ulykken.

Nekter skyld

ULYKKEN: Sigvart Dagsland, keyboardist Torjus Vierli og lydmann Helge Leirvik ble alvorlig skadd i trafikkulykka i Stange 16. januar 2018. Bilen de satt i ble totalvrak. Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeideblad / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener det var den møtende bilen som kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen til Dagsland.

Sjåføren, en 36 år gammel mann bosatt i Trøndelag, ble alvorlig skadet i ulykken. I dag ankom han tingretten i rullestol.

Han sa seg ikke skyldig i å ha forårsaket ulykken.

– Han mener han har blitt påkjørt av den andre bilen. At det ikke er hans skyld at ulykken har skjedd, sier hans forsvarer Arve Opdahl.

Ifølge tiltalen skjedde ulykken fordi 36-åringen ikke var tilstrekkelig oppmerksom mot trafikkbildet foran seg. Han skal heller ikke ha avpasset farten etter forholdene og kjørte dekk med nedslitte pigger.

Tiltalte benekter dette. I sin forklaring sa han at han kjørte under 70 kilometer i timen da ulykken skjedde. Han beskriver føret på riksvei 3 som speilglatt.

– Det var som en hockeybane, sa tiltalte.

Den tiltalte mannen er lastebilsjåfør av yrke.

Bærer ikke nag

FORSVARER: Arve Opdahl sier den tiltalte mener han ikke er skyld i ulykken. Foto: Anne Næsheim / NRK

Det var vinterføre da ulykken skjedde. Dagsland fortalte i retten at han på grunn av det kjørte forsiktig og under fartsgrensa på 80 km/t.

Han sier han har et klart minne av at den andre bilen kom over i motsatt kjørefelt, og reagerer på at den tiltalte gir han skylden for ulykken.

– Det er en belastning å bli beskyldt for noe sånt. Hvis jeg hadde vært ansvarlig, hadde jeg tatt ansvar. Med tungt hjerte riktignok, men det hadde jeg, sa Dagsland.

Artisten sa også at han ikke bærer nag til tiltalte og at han forstår at ulykker kan skje.

Det var ingen vitner til kollisjonen. Hvem som var årsak til ulykken blir det sentrale spørsmålet under rettssaken på Hamar.

Artisten har bestemt seg for ikke å kreve økonomisk oppreisning etter ulykken.

– Har kjent på skyld

BELASTENDE: Sigvart Dagsland utenfor tinghuset på Hamar. Det er første gang han møter mannen som er tiltalt for å ha forårsaket ulykken i 2018. Foto: Anne Næsheim / NRK

De to passasjeren i bilen var musiker Torjus Vierli fra Vegårshei i Agder og lydmann Helge Leirvik fra Stavanger. Begge vitnet i retten i dag. Begge ble alvorlig skadet.

Dagsland sa i retten at han har kjent på skyld etter ulykken.

– Jeg har kjent på en skyld. For at de ble skadet på min vakt, sa Dagsland.

Aktor Julie Dalsveen ville vite hvordan Dagsland reagerer på at tiltalte gir han skylden for ulykken.

– Det er overhodet ikke tilfelle. Jeg har ikke kommet ut av det kjørefeltet. Og jeg husker veldig godt bildet av bilen som kommer mot meg, svarte Dagsland.

I retten beskrev han seg selv som er erfaren sjåfør, og at han var konsentrert om kjøringa på turen fra Rena.

Har det bedre enn fryktet

SMADRET: Slik så innsiden av bilen ut etter ulykken. Sigvart Dagsland satt bak rattet da en bil kom over i motsatt kjørefelt: – Det er jo egentlig helt utenkelig at noen har overlevd det der, men det gjorde vi altså, sa artisten til NRK i fjor sommer. Foto: Rune Haglund

Sigvart Dagsland har hatt flere operasjoner etter ulykken. Han sliter fortsatt med en vond ankel, men sier den fysiske formen i dag er god.

– De første to årene var en påkjenning, men nå har jeg fått energien tilbake.

Dagsland sier det har vært til god hjelp for han selv å sette seg mål etter ulykken. Ett av dem var å stå på scenen igjen.

NRK møtte artisten før hans første konsert etter ulykken i juni 2018. Da fortalte han om den tunge veien tilbake og gleden over å ha overlevd den alvorlige ulykken.