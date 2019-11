Kolliderte med Sigvart Dagsland – tiltalt for uaktsom kjøring

Den 36 år gamle sjåføren ble selv hardt skadet i front mot front-kollisjonen i Stange i Hedmark 16. januar 2018.

Nå er politiet ferdig med å etterforske saken. De slår fast at 36-åringen var skyld i ulykka der Sigvart Dagsland, lydteknikker Helge Leirvik og pianist Torjus Vierli ble alvorlig skadet.

Mannen kom over i feil kjørefelt på Riksveg 3 ved avkjøringen til Romedal i Stange, slår tiltalen fast.

«Han hadde ikke tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot trafikkbildet foran seg og/eller han avpasset ikke farten etter forholdene slik at bilen kom over i motgående kjørefelt hvor han kolliderte med en Volkswagen Touran.», står det i tiltalen.

Slik så innsiden av bilen ut etter ulykken. Sigvart Dagsland satt bak rattet da en bil kom over i motsatt kjørefelt: – Det er jo egentlig helt utenkelig at noen har overlevd det der, men det gjorde vi altså, sa artisten til NRK i fjor sommer. Foto: Rune Haglund

Touranen ble totalvrak, og bak rattet satt Dagsland.

36-åringen er tiltalt etter straffeloven §280 for uaktsomt ha «voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse». Strafferammen er fengsel inntil tre år.

– Erkjenner ikke straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld. Etter hans oppfatning har kollisjonen skjedd uten at det var hans skyld. Utover det vil det ikke bli gitt kommentar før saken kommer opp for retten, sier 36-åringens advokat, Arve Opdahl, til NRK.

36-åringen, som bor i Trondheim, sliter fortsatt med skadene etter ulykka og sitter rullestol.

36-åringen er også tiltalt for å ha kjørt med nedslitte piggdekk på det glatte vinterføret. Rettssaken er ikke berammet, men påtalen vil legge ned påstand om at 36-åringen fratas førerkortet.

Vil ikke fremme erstatningskrav

Sigvart Dagsland kommer ikke til å fremme noe erstatningskrav mot 36-åringen.

– Jeg er først og fremst overlykkelig over at alle involverte overlevde, sier artisten til NRK.

Sigvart Dagsland ble hardt skadet og var sykemeldt i et halvt år etter ulykka, men han har ingen planer om å fremme noe krav mot sjåføren i den andre bilen. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Artisten var sjukmeldt i et halvt år, de to andre var sjukmeldt i over ett år etter frontkollisjonen.

– Det går veldig bra med meg. Jeg er stort sett tilbake igjen. Det er en ankel som blir litt spennende i framtiden, men akkurat nå ser det bra ut. Jeg har fått oppleve solsiden av norsk helsevesen, sier Dagsland.