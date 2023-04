Setter inn helikopter og hunder for å unngå hærverk fra svenske rånere: – Til å le av

Svenske rånere har i en årrekke hatt som tradisjon å kjøre sammen over grensa påskeaften, for så å bruke festningen i Kongsvinger som møtepunkt.

Noen har som mål å stjele det norske flagget på festningen, og i fjor klarte de det.

Derfor går nå politiet og Forsvaret sammen for å hindre at svenskene gjør hærverk i påska.

I tillegg skal svensk politi sette inn både helikopter og hunder når de skal følge raggerbilenes ferd mot Kongsvinger.

Trond Furuberg har vært råner i Kongsvinger i mange år. Han beskriver tiltakene som latterlige.

– Vi mangler bare tanks og jagerfly her. Jeg har vært på treff i Sverige i tiår – med tusenvis av biler, og vi har aldri opplevd noe slikt. Nå skal vi omtrent forberede oss som om Putin kommer inn her. Altså det er jo til å le av.

Ønsker rånerne velkommen

Furuberg synes det var unødvendig at noen stjal flagget på festningen i fjor, men mener det blir feil å skjære alle de svenske rånerne over én kam.

– En av de bilene som kom over i fjor klarte å stjele dette flagget. Men det er klart at med litt selvjustis i den gruppa, så hadde det ikke vært noe problem.

UNØDVENDIG: Trond Furuberg synes det er latterlig at det settes inn både helikopter og hunder når svenskene kommer til landet påskeaften. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Furuberg har heller aldri hørt eller sett noe til hærverk fra svenskene utover dette. Han ønsker rånerne velkommen på påskeaften.

– Vi stiller med bilene våre og møter svenskene på vegen. Jeg tror det blir bra. Det kan hende det blir en boks i vegen her og der, men det skal vi sørge for å få plukket opp.

Flere vakter og kontinuerlig overvåkning

Festningskommandant Arnstein Hestnes forteller at de iverksetter strenge tiltak på påskeaften og at området vil bli voktet av militærpoliti.

– I fjor brøt de seg inn i flagghuset og stjal flagget. I år har vi flere vakter, slik at vi har kontinuerlig overvåkning. Vi stenger av indre festning og har vakthold. Om folk tar seg inn på området, blir det å betrakte som innbrudd.

STJÅLET: I fjor ble flagget på Kongsvinger festning stjålet av svenske rånere. Foto: HELLE THERESE KONGSRUD

Festningskommandanten sier det de siste åra ikke har vært spesielt mye støy med de svenske raggerne.

– Men det er noen enkeltindivider som prøver å ta seg inn på festningen for å stjele flagget. Det er jo ikke noe særlig.

Politiet i Kongsvinger ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men skriver i en pressemelding at det forventes mange besøkende til Kongsvinger påskeaften.

«Politiet vil også denne dagen være til stede, og påse at ro og orden opprettholdes i Kongsvinger og omegn», står det.

Det var avisa Glåmdalen som først omtalte saken.

Svenskene får støtte

Varaordfører i Kongsvinger Tommy Smedtorp (Sp) synes tiltakene fra politiet og Forsvaret er for strenge.

– For å være helt ærlig synes jeg det virker noe overdrevent. Når det blir innbrudd og hærverk så støtter jeg ikke det, selvsagt. Men påsketuren med svenske raggere synes jeg er en bra tradisjon.

POSITIV TIL NABOENE: Tommy Smedtorp (Sp) er varaordfører i Kongsvinger. Han synes den årslange påsketradisjonen med svenske raggere er hyggelig. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Svenskene får også støtte fra befolkningen i Kongsvinger.

– Jeg synes det er trivelig at de kommer. Jeg bor her, og har aldri opplevd bråk, sier Jan Erik Rismoen.

– Jeg tenker det burde legges til rette for at raggerne kommer hit. Jeg kan ikke se at det skal være noe problem om de får være på plassen der, sier Roar Nybakk.

Han får støtte av Maj Britt Borgenholdt.

– Det er jo trivelig at det blir litt liv rundt her, sier hun.