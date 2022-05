Hele kommunestyregruppa melder seg ut av Sp hvis ikke bøndene blir fornøyde

Bøndene har et rekordhøyt krav på 11,5 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret i år. Regjeringen legger fram tilbud torsdag.

Hvis bøndene ikke aksepterer tilbudet, vil de ni politikerne som representerer Senterpartiet i kommunestyret i Nord-Odal melde seg ut av partiet.

– Jordbruksoppgjøret en kjernesak

– Dette er en viktig sak for Senterpartiet. Hvis regjeringen med Senterpartiet ikke klarer å leverer på dette, er det som å dra partiet opp med rota, sier Ragnhild Haagenrud Moen.

Kommunestyrepolitikerne hadde møte med stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om dette mandag. Det var Dagbladet som først omtalte denne saken.

– Vi må gi tydelige signaler. Dette er en viktig sak for velgerne våre, sier Moen.

Hun synes ikke det er drastisk å melde seg ut hvis regjeringen ikke innfrir bøndenes krav i denne saken.

– Vi har sagt i opposisjon og i valgkamp at bøndene er viktig. Det må vi nå bevise gjennom jordbruksoppgjøret.

Partiet er også lovet bråk i Stortinget om de ikke innfrir.

Haagenrud Moen mener at krigen i Ukraina og tørke store deler av verden har bevist at det er viktig å produsere mat i Norge.

Årsaken til det rekordhøye kravet er blant annet de økte prisene på gjødsel, strøm og drivstoff, men bøndene vil ikke nøye seg med å få dekket ekstra kostnader. De krever også at inntektene til bøndene øker betydelig.

Svarer ikke

VIKTIG: Leder i Hedmark Sp, Per Marin Sandtrøen, sier jordbruksoppgjøret er en av partiets viktigste saker i år. Foto: Javad Parsa

Leder i Hedmark Senterparti Per Martin Sandtrøen nekter å svare direkte på trusselen om utmelding, men at det er avgjørende viktig at norsk matproduksjon og matberedskap styrkes.

Han sier at Senterpartiet vil løfte næringa gjennom årets jordbruksoppgjør.

– Dette er et engasjement som deles av alle partiets medlemmer og tillitsvalgte. Et godt jordbruksoppgjør er en av Senterpartiets aller viktigste saker i år.

Professor: – Trusler er et tegn på alvoret

Professor Jon Hege Lesjø som er samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, sier at trusselen fra lokalpolitikerne i Nord-Odal er et tegn på alvoret i saken for Senterpartiet.

PROFESSOR: Jon Helge Lesjø. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er uvanlig at det stiller et slikt kabinett-spørsmål mot sine egne.

Lesjø mener at det skyldes at de vil legge et maksimalt press på regjeringa.

Senterpartiet har falt som en stein på meningsmålingene etter valget og sliter med å innfri, og det er misnøye på grasrota.

– I jordbruksoppgjøret er det kjernevelgerne det handler om, derfor blir det så viktig at det innfris her, sier Lesjø.

I dag ble det kjent at Senterpartiet får sin dårligste meningsmåling på fem år. Det viser Den ferske maimålingen som er gjort av Norstat for NRK og Aftenposten.

Senterpartiet faller tilbake 1,9 prosentpoeng, til 6,6 prosent sammenlignet med forrige måned.

Nå truer altså også egne politikere å vende ryggen til partiet.

Tror du det kommer et jordbruksoppgjør som kan roe gemyttene i Senterpartiet?

– Vanskelig å si, men jeg tror nok både landbruksminister Sandra Borch og finansminister Vedum kjenner på alvoret og hva slags betydning oppgjøret nå vil ha, sier Lesjø.