Ny måling: Ap bykser fram – Sp faller kraftig

Den ferske mai-målingen som er gjort av Norstat for NRK og Aftenposten, viser noen interessante utviklingstrekk.

Arbeiderpartiet går fram med 3,9 prosent, til 24,8 prosent, sammenlignet med april-målingen.

Men regjeringspartner Senterpartiet faller tilbake 1,9 prosentpoeng, til 6,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Partiet gjør dermed sin dårligste måling hos Norstat siden januar 2017.

Samtidig får KrF en oppslutning på 3 prosent på mai-målingen. Det er 1,6 prosentpoeng lavere enn i april.

Alle disse bevegelsene blant velgerne er utenfor feilmarginen.

Det betyr at bevegelsene viser en reell endring i oppslutning hos velgerne

Partibarometer mai 2022 Periode 26/4–2/5. 963 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,3 pp. Parti Endring −0,2 R 6,7 % −0,2 −0,2 SV 7,6 % −0,2 +3,9 AP 24,8 % +3,9 −1,9 SP 6,6 % −1,9 −0,9 MDG 3,3 % −0,9 −1,6 KRF 3,0 % −1,6 +0,9 V 5,0 % +0,9 −0,8 H 26,5 % −0,8 +0,5 FRP 13,0 % +0,5 +0,4 Andre 3,6 % +0,4 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

– For dårlig måling

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at det har vært en periode med «krevende målinger» for partiet. Men politikken kan ikke justeres etter dag-til-dag-målinger, påpeker han.

– Dette er en for dårlig måling. Men det viktigste nå er å gjøre jobben, sier Sp-sjefen til NRK.

– Vi skal sørge for at folk kommer i arbeid og styrke beredskapen og tryggheten rundt norsk matproduksjon – alle de viktige tingene vi står oppe i. Så kommer det nye målinger senere, legger Vedum til.

TUNGT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum må konstatere at oppslutningen om Senterpartiet er halvert siden valget i fjor høst. Foto: Torstein Bøe / NTB

Høyre er fremdeles landets største parti og får støtte fra 26,5 prosent av velgerne. Men statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre kan glede seg over et solid byks fram.

– Det er alltid hyggelig, det. Men det var fra et nivå jeg synes var lavt, og jeg tror vi også kan komme høyere, sier han til NRK.

Støre sier han nå fremfor alt er opptatt av den dramatiske situasjonen med krig i Ukraina og stor flyktningtilstrømning til Norge. Trygg økonomisk styring står sentralt for å få flere i jobb og unngå at rentene presses oppover og går utover folks økonomi, fremholder han.

– Det opptar meg egentlig litt mer enn de tallene, sier statsministeren.

– Hva tenker du om Sps tilbakegang?

– Jeg ønsker vår partner alt godt. Så tror jeg at det er lenge til valg.

AVSTAND: Regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet skiller lag på mai-målingen: Sp faller, Ap går fram. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

KrF-smell

KrF falt i valget i fjor høst for første gang etter andre verdenskrig under sperregrensen. På mai-målingen fra Norstat faller partiet med 1,6 prosentpoeng fra april, til 3 prosent.

Fallet er utenfor feilmarginen, og oppslutningen er langt svakere enn valgresultatet på 3,8 prosent.

– På målingen i april hadde vi nærmere 5 enn 4 prosent, så her svinger det veldig. Men la det ikke være noen tvil: Dette er ikke godt nok, sier partiets stortingspolitiker Dag-Inge Ulstein til NRK.

FALLER: KrF-topp Dag-Inge Ulstein. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– KrF hører til over sperregrensen, og vi tar dette på alvor, sier han.

Han mener diskusjonen om å ta fra bistand for å betale for flyktningmottak i Norge viser at det er behov for KrFs politikk. Ulstein sier også KrF har vært en tydelig stemme for å sikre norske familiers økonomi, med krav om avgiftskutt og makspris på strøm.

– Folk får det rett og slett ikke til å gå rundt. Da ser de hvordan KrFs politikk kan spille inn, sier Ulstein.

Årsbeste for Ap

Ofte kan styringspartier oppleve et oppsving i krisetider – som nå. Mai-målingen er den beste Arbeiderpartiet har hatt i år.

Samtidig er differansen mellom Ap og Sp den største på Norstats målinger siden desember 2018.

Vi skal ikke mer enn et drøyt år tilbake for å finne målinger hvor Sp var større enn Ap på tre av Norstats målinger for NRK.

Og her er noen andre momenter fra et dypdykk i mai-tallene:

Ved valget i fjor fikk Sp 44.000 av Høyre og Frps 2017-velgere. N å mister partiet 63.000 velgere tilbake til de to blå.

å mister partiet 63.000 velgere tilbake til de to blå. Sp mister rekordmange velgere til Høyre denne måneden. Tapet på 34.000 er det største etter valget.

Sps største problem er at 76.000 av de som stemte på partiet i fjorårets valg, nå har satt seg på gjerdet.

Mindre endringer

For de øvrige partiene er endringene innenfor feilmarginen.

Venstre får støtte fra 5 prosent av velgerne, en fremgang på 0,9 prosentpoeng fra april.

Venstre-leder Guri Melby kan like fullt glede seg over flere målinger på samme nivå den siste tiden.

– Hvis dette betyr at vi nå er i ferd med å stabilisere oss på et nivå godt over sperregrensen, gir det oss et veldig godt grunnlag inn i lokalvalget i 2023, sier hun til NRK.

Frp styrker seg noe i mai, mens Rødt, SV, Høyre og MDG faller noe tilbake på den siste målingene.