Turistene er tilbake ved Radisson Blue Resort på Beitostølen. Etter en tung koronaperiode har besøket i høst økt, både der og andre steder.

Det er etterlengtet, for mange reiselivsbedrifter har brukt opp sparepengene sine. Nå ønsker de seg mer drahjelp fra myndighetene for å få hjulene til gå skikkelig rundt igjen.

I valgkampen sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at han ville senke reiselivsmomsen fra 12 til 8 prosent. Nå styrer Slagsvold Vedum pengesekken i finansdepartementet, og vil ikke si noe om det han lovte i valgkampen.

Ikke før den nye regjeringen får lagt fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet. Det skjer i begynnelsen av november.

Permanent koronamoms

Under pandemien har reiselivet hatt en halvert momssats. Den har vært på 6 prosent, nok til at en hardt prøvet bransje har blitt litt mer konkurransedyktige enn de ellers ville vært.

Nå i oktober er det imidlertid slutt på koronatiltakene. Da skal satsen opp igjen til 12 prosent. Eller til 8, hvis den nye finansministeren holder det han lovte i valgkampen.

– Det høres lite ut, men for oss betyr det 4 millioner kroner i året, sier Atle Hovi. Han er administrerende direktør ved Sas Radisson på Beitostølen.

For hans bedrift utgjør dette 4 millioner som de kan sette inn i nødvendig vedlikehold, og gjøre produktet bedre for gjestene.

Krohn Devold tror på Vedum

– En hel bransje har veldig høye forventninger til Senterpartiet, sier Kristin Krohn Devold.

Hun er administrerende direktør i NHO reiseliv. Selv om det er lysere tider enn det har vært, mangler fortsatt en av tre gjester i reiselivsbransjen før situasjonen er slik som før pandemien.

Derfor mener Krohn Devold at det er svært viktig å beholde litt mer av pengene i bedriftene. I stedet for at de går til staten i form av moms.

Nøyaktig hvordan og hvilke tiltak vi vil ta i bruk, vil vi komme tilbake til. Lars Vangen, statssekretær Finansdepartementet

Men Vedum selv er taus. Han sier gjennom sin statssekretær Lars Vangen at de jobber med å sette sin signatur på statsbudsjettet for 2022. Hva det består i får vi først vite om noen dager.

På Beitostølen ser de for første gang på tre år for seg en hel vintersesong.

Med momsvilje i Regjeringen har de tro på en rekordvinter.