Frp og regjeringspartiene ble fredag enige om den nye krisepakken for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronaepidemien.

– Koronakrisen er langt fra over, men krisen er over i en ny fase. Da er det viktig at vi skrur om på tiltakene, slik at de treffer best mulig. Det sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, som ledet forhandlingene i Stortinget.

Tiltakene i pakken

400 millioner kroner ekstra til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier resten av året

250 millioner kroner til å forlenge den lave momssatsen for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker

170 millioner til å forlenge fritak for flypassasjeravgiften

160 millioner kroner ekstra til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen forlenges ut året.

Uavklart for reiselivet

Den midlertidige reduksjonen av flypassasjeravgiften opprettholdes ut året. Det gjør også den lave momssatsen på 6 prosent. Dette er tiltak som skal lette presset på reiselivsbransjen

Men Frp og regjeringen er fremdeles ikke enige om selve kompensasjonsordningen for reiselivet.

Nestleder i Frp Sylvi Listhaug, er kritisk til at regjeringen ikke har kommet med flere tiltak for reiselivsbransjen.

Nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, sier Frp har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

– Det er kritikkverdig at regjeringen har latt hele sommeren gå uten å finne en løsning for kompensasjon.

Hun sier det haster med en kompensasjonsordning for reiselivet.

– Dette er en bransje som sliter på grunn av korona, og ordningen burde ha vært på plass allerede.

Næringspolitisk talsperson for Ap, Terje Aasland, mener det er på høy tid at regjeringen avklarer hvem som skal bli inkludert i ordningen for reiselivet.

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet, etterlyser forutsigbarhet for reiselivet fremover. Foto: Anne Lognvik / NRK

– De burde ha avklart å få en forutsigbarhet nå. Det er arbeidsplasser, bedrifter og mennesker med kniven på strupen som ikke har noen klarhet i hva som skjer de neste månedene. Når regjeringen avlyste den forrige kompensasjonsordningen burde de ha klarlagt hva som kommer fremover.

Aasland sier at det er helt uforståelig at regjeringen skaper så mye usikkerhet, ikke minst av hensyn til vintersesongen.

Viktig å bruke tid

Mudassar Kapur sier det er viktig å være grundig når det gjelder kompensasjonsordningen for reiselivet.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, ledet forhandlingene mellom Frp og regjeringspartiene. Foto: Oslo Høyre

– Vi har en god dialog med partene for å finne treffsikre løsninger. Da er det viktig å bruke god tid.