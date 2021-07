Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Solveig og Daniel Feidal ble permitterte fra jobbene sine i fjor, grep de sjansen til å følge drømmen sin.

Paret har en felles interesse for gamle campingvaner, som de ville dele med andre. Paret eier en Volkswagen Caravelle fra 1986, som de har pusset opp og døpt til «Sol».

– Hvorfor kjøre en vanlig, kjedelig bil, når man kan kjøre en sjarmerende bil fra 80-tallet?

Daniel og Solveig Feidal pusset opp campingvanen «Sol". Foto: Simon Bræck Hanssen

Nå leier paret ut «Sol» og fem andre «glamping»-biler gjennom sin egen bedrift i tro delingsøkonomi-stil.

De vil gjerne oppfordre flere til å feriere i nærområdet sitt.

Glamping Ekspandér faktaboks Glamping betyr glamorøs camping.

Det går ut på å campe med litt mer komfort og gjerne med seng og strøm.

Glamping er et ganske nytt fenomen og er for de som vil ha luksus kombinert med campinglivet.

Flere nordmenn camper

Til tross for at flere deler av reiselivet har slitt under pandemien, har campingbransjen sett en økning i antall overnattinger på campingplasser.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet har økt med 22 prosent fra mai i fjor til mai i år.

Jarle Buseth, bransjesjef camping i NHO Reiseliv, forteller at 2020 var et godt år, men at 2021 kan bli enda bedre.

Jarle Buseth tror sommeren 2021 blir god for campingbransjen. Foto: NHO Reiseliv

– Det ser ut som det blir nok en veldig god sommer for Camping-Norge.

Trend å ta ferien i nærmiljøet

Solveig forteller at de får mange henvendelser av folk som ønsker å kjøre til de mest populære reisemålene i Norge. Men hun ønsker heller at folk ferierer så lokalt som mulig.

– Vi prøver å få folk til å tenke at man kan reise andre steder enn dit alle andre skal, forteller Solveig.

Derfor ser paret lyst på at bilene de leier ut er plassert rundt om i landet, slik at folk kan få muligheten til å leie en bil i nærheten av der de bor.

Det blir enklere og enklere for nordmenn å reise utenlands. Likevel vil tre av fire nordmenn feriere i Norge i sommer.

Glampervan leier ut campingvaner og vogner over hele landet. Foto: Glampervan.no

Buseth forteller at ønsket om å feriere i nærområdet er en trend i reiselivet.

– Vi har heldigvis en næring som er spredt utover hele landet, så det er stor sjanse for at folk vil finne gode tilbud i nærheten, sier han.

Håper på 30 nye år med «Sol»

Daniel og Solveig kjøper nesten aldri noe nytt.

– Det er litt for mye bruk og kast i dag. Vi ønsker heller kunne ta prisen av å bevare det som allerede finnes.

Paret brukte tid under pandemien til å gi camping-vanen «Sol» nytt liv. Foto: Daniel Feidal / glampervan

Parets campervan har vært kjøredyktig i over 30 år, og de håper på 30 nye år i bilen «Sol».

Under pandemien har Daniel selv brukt mye tid på å bytte ut slitte bildeler, slik at campervanen er i topp stand.

– Det er noe helt annet enn med en ny bil. Hvis en del blir ødelagt må man bytte ut halve bilen, satt litt på spissen. Disse bilene er fra en tid der de ble bygd for å vare og repareres, forklarer han.

Uventede ting kan skje

Hamar-paret sier at selv om de har inntrykk av at gjenbruk er i vinden, er noen litt skeptiske til å kjøre en bil fra 1986. Daniel forteller at det uten tvil er flere ting som kan gå galt når man kjører en så gammel bil.

Solveig og Daniel har stor interesse for gjenbruk og gamle biler. Foto: Simon Bræck Hanssen

– Vi kan ikke garantere at det ikke kan skje uventede hendelser på veien. Det er tross alt veteranbiler vi kjører. Men vi gjør vårt ytterste for at kjøretøyene er i best mulig stand når vi leverer de ut, sier Daniel.

Han sier det har hendt at de har blitt stående i veikanten når de har vært på tur med bilen.

– Men det kommer alltid noen som vil hjelpe fordi bilen skiller seg ut. Også blir det hyggelige møter og opplevelser ut av det, smiler han.

