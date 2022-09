SVÆRT BEKYMRET: Helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener en avvikling av ordningen vil gi mindre mangfold og mindre valgfrihet for de som trenger det mest. Hun uroer seg også for ventetidene. – Jeg er veldig bekymret for at vi vil se ventetiden øke for de pasientene som er helt avhengig av å komme raskt til behandling når de er motivert for det, sier hun.

