750 ruspasienter nøt godt av fritt behandlingsvalg i fjor – nå kan ordningen skrotes

– I høringsnotatet til forslaget kommer det frem at forslaget er nå kommer fordi dagens ordning ikke har fungert helt etter ønsket. Men jeg lurer på hva dere tror er årsaken til at det?

– Ordningen med fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet med å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Det viser en evaluering den forrige regjeringen selv bestilte. Ordningen har sluppet inn useriøse aktører og heller ikke gitt forutsigbarhet for de gode aktørene. Videre har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene. Derfor fjerner vi ordningen fra nyttår.

– Hvor mange mulige behandlingssteder vil forsvinne og hvor mange står vi igjen med?

– Departementet har ikke en løpende oversikt over dette. Det er Helfo som godkjenner virksomheter i fritt behandlingsvalg-ordningen, mens det er de regionale helseforetakene som inngår avtaler med private virksomheter.

– I høringsnotatet står det «De regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig behandlingskapasitet til å yte nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen.» Hvordan skal man klare å sikre dette? Vil det være flere virksomheter som blir tilknyttet sykehusene?

– Avviklingen av ordningen skal ikke medføre et dårligere tilbud for pasientene. Helseforetakene skal påse at pasienter som i dag mottar helsetjenester gjennom godkjenningsordningen, får videreført tilbudet de har behov for når ordningen avvikles. Dette kan blant annet gjøres gjennom avtaler mellom helseforetakene og aktuelle leverandører. Det gir forutsigbarhet for de private aktørene, og sikrer at kvaliteten samsvarer med kravene som gjelder ellers i vår felles helsetjeneste. Prinsippet om valgfriheten består. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud og private tilbud som helseregionene har anskaffet gjennom anbud. Her er det en forskjell på mangfold og frislipp. Hvem som helst skal ikke kunne opprette en klinikk som det offentlige så skal betale for.

– Det står også «De regionale helseforetakene må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret. De må ha en oversikt over de private leverandørene som leverer tjenester innenfor ordningen, og må vurdere hvorvidt dette volumet i fremtiden skal leveres av egne helseforetak eller av private leverandører gjennom nye anskaffelser.» Hva gjør dere dersom det ikke er tilstrekkelig muligheter?

– Vi har store ambisjoner for både rus og psykisk helse, men denne ordningen har både sluppet inn useriøse aktører og ikke gitt forutsigbarhet for de gode aktørene. Istedenfor denne markedsmodellen vil vi bruke ressursene til å styrke både vår felles helsetjeneste. Samarbeid med private skal reguleres gjennom langsiktige avtaler hvor behandlingskvalitet for pasientene vektlegges. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sørge for et forsvarlig tilbud til pasientene. Departementet har hatt dialog med de regionale helseforetakene som mener at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg kan avvikles fra 1. januar 2023.

– I noen av høringssvarene kommer det frem en bekymring for de leverandørene som «må forberede seg på at ordningen avvikles». Blant annet frykter de at det kan være ødeleggende for noen av de private aktørene. Forstår dere den bekymringen?

– Ja, den bekymringen er forståelig, men vi mener at fritt behandlingsvalg-ordningen er en markedsmodell som har gått på bekostning av vår felles helsetjeneste. Vi vil heller vil bruke ressursene til å styrke vår felles helsetjeneste og mener det vil tjene pasientene bedre. Avvikling av ordningen betyr ikke at vi ikke ønsker å benytte private og ideelle leverandører av helsetjenester, men vi ønsker at disse tjenestene skal reguleres gjennom ordinære avtaler med helseforetakene og være en del av vår felles helse- og omsorgstjeneste.

– Hvilke konsekvenser tror dere det kan få, dersom dette medfører at private aktører må legge ned?

– Jeg vil heller snu på det, og peke på konsekvensene det kan få hvis vi ikke avvikler denne ordningen. De offentlige sykehusenes utgifter til denne ordningen har økt år for år. Det innebærer at de mister styring og kontroll med en økende del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene, som har ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen innen rammen av Stortingets bevilgninger, bør også ha kontroll med innholdet, kvaliteten og ressursbruken i den offentlige finansierte spesialisthelsetjenesten.

– Noen mener også at det er satt av for kort tid til å avvikle dagens ordning. Hvorfor slik hastverk?

– Denne regjeringen har fra første stund lovet et oppgjør med privatisering og markedstenkning i sykehusene. Da burde det ikke overraske at vi i vårt første statsbudsjett går inn for å fjerne en ordning som styrker private aktører, på bekostning av de offentlige sykehusene.

– Dere konkluderer med at ordningen ikke har fungert som den skal, men ifølge tallene i høringsnotatet ser det ut til at det har vært en økning i pasienter som har benyttet seg av tilbudet hele veien. Den norske legeforening mener også at det er tidlig å avvikle ordningen, i stedet for å justere ordningen. Hva mener dere om dette? Har dere trukket litt kjappe konklusjoner?

– Vi har ikke trukket for kjappe konklusjoner. Allerede i fjor høst kom det en evaluering av ordningen som viste at den i liten grad oppfylte de målene man hadde satt: Den ga ikke kortere ventetider eller mer effektive sykehus. Når det er sagt, er vi opptatt av å ivareta pasientene som er under behandling hos fritt behandlingsvalg-leverandører, særlig de som har et litt lengre behandlingsforløp. Derfor foreslår vi en overgangsordning som sikrer at pasienter som er i et behandlingsforløp hos de godkjente leverandørene ved ikrafttredelsestidspunktet (1.1.2023) kan få fullført den påbegynte behandlingen, med mindre pasienten selv ønsker å fortsette behandlingen ved annen institusjon. Vi foreslår at overgangsordningen skal gjelde i 6 måneder (til 1.7.2023).