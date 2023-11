– Dette er svært gode nyheter for passasjerene, vareeierne som frakter gods og oss, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor.

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadene er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene, melder Bane Nor.

Slik det ser ut nå, kan personer og gods fraktes gjennom Gudbrandsdalen igjen i løpet av våren.

Skadene på brua er ikke så store og det er derfor mulig å gjenbruke det meste av brua. Foto: Rambøll Norge AS

– Fordi vi kan gjenbruke elementene kan Dovrebanen åpne for gjennomgående trafikk raskere enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru, sier Eriksen.

Randklev bru fikk store skader under ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet. To av bruelementene havnet i elva.

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo (Ap) er også glad for at brua kan åpne før sommeren.

– Det er veldig bra. Vi har en E6 som går i 40 kilometer i timen gjennom sentrum av Ringebu, og det er viktig å få noe av denne trafikken over på Dovrebanen igjen så fort som mulig, sier Fossmo.

Bruelementene ble heist i land i oktober.

Bruelementene ble heist i land i oktober. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Randklev bru er en jernbanebru på Dovrebanen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu.

Siden brukollapsen har det ikke vært mulig å kjøre gjennom Gudbrandsdalen med tog.

Grundige undersøkelser

Fagverkene er blitt grundig undersøkt med tanke på om de kan brukes igjen.

– Rapporten forteller oss at arbeidet med å sette i stand bruelementene vil være omfattende, men samtidig at gjenbruk er både teknisk gjennomførbart, økonomisk forsvarlig og gunstig med tanke på fremdrift sammenlignet med andre alternativer, sier Eriksen.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor er glad for at brua kan åpnes før sommeren. Foto: Anders Leines

Andre skader er blant annet deformasjon rundt knutepunkter som følge av vridning og skader på bæreelementene.

Reparasjon vil i hovedsak skje gjennom utbytting eller retting av delene som er deformert.

Skadene er i hovedsak samlet i endene av bruspennene. Foto: Rambøll Norge AS

I tillegg til reparasjon av bruelementene, må også det veltede fundamentet erstattes. Det meste av dette er nå fjernet, og forberedelsene til bygging av nytt fundament er i gang.

– Det er ikke bare viktig for Ringebu at togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen kommer i gang igjen. Det er viktig for hele landet at det igjen blir mulig å frakte folk og gods med tog mellom Oslo og Trondheim, sier ordfører i Ringebu, Arne Fossmo.