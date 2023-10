Randklev bru i Ringebu kommune ble tatt av flommen og ødelagt av ekstremværet «Hans», som herjet på Østlandet i august.

Siden brukollapsen har togtrafikken på Dovrebanen vært begrenset.

Bane Nor har jobbet med å rette opp skader etter flere jordras på strekningen.

Men nå som nesten alle skader langs Dovrebanen er rettet, gjenstår kun arbeidet med jernbanebrua.

Og dette arbeidet startet i dag.

Megakran til unnsetning

Hvert fagverk, altså stålelementene, som skal løftes opp fra Gudbrandsdalslågen er på rundt 270 tonn.

Da må det en megakran til, og en slik finnes ikke i Norge.

Krana kom fra Danmark med 81 lastebiler. Den kan løfte 1350 tonn, og har en vekt på 1450 tonn.

Og til deg som er spesielt interessert: Krana er en Liebherr LR 11350.

Denne megakrana er første steg på vegen til å åpne Dovrebanen igjen. Foto: Skjermbilde/kunde.byggekamera.no/Bane Nor

Bane Nor har installert et webkamera på stedet. Dette tar et nytt bilde hver tiende minutt.

I dag løftet krana bruelementet som lå nærmest Ringebu, og det neste elementet skal flyttes på land torsdag.

Mulighet for gjenbruk

Henrik Eineteig Wedum, assisterende prosjektleder i Bane Nor, sa nylig til NRK at arbeidet ved Randklev bru er en hovedprioritet.

Ifølge ham var dagens løft første milepæl for å få gjenopprettet togforbindelsen gjennom Gudbrandsdalen.

Etter grundig planlegging og nøye forberedelser ble det ene bruelementet hevet opp fra Gudbrandsdalslågen mandag ettermiddag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han var spent på dagen i dag.

Fagverkene vil bli grundig undersøkt med tanke på om de kan benyttes igjen.

– Det er det vi ser på som den absolutt raskeste måten å reetablert forbindelsen på. Vi har folk klare både for å undersøke og for å reparere fagverkene.

Men Bane Nor har foreløpig ingen prognose for når strekningen åpnes for trafikk. Og hvis bruelementene ikke kan brukes igjen, er usikkerheten større.

– Da snakker vi om et helt annet prosjekt som vil være betydelig større, sier Wedum.

Før det kan gå tog over elva, skal det uansett bygges et nytt brufeste. Dette arbeidet vil skje fortløpende når ryddejobben er ferdig.

Henrik Eineteig Wedum er assisterende prosjektleder i Bane Nor og jobber i disse dager i Ringebu. – ​​​​​​​ Kranleverandøren har mange kompliserte løft, men det er klart at dette er en spesiell jobb også for dem. Så de er jo spente på det, men vi er veldig trygge på jobben de skal gjøre. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Ser på ulike løsninger

Til tross for at mange begynner å bli utålmodige, sier Wedum at prosessen så langt har gått fort. Nødvendige undersøkelser, søknader og planlegging er ting som tar tid.

– Vi kan aldri risikere sikkerheten her. Det er avhengig av at vi har et godt grunnlag å jobbe videre med. Det viktigste er at det er trygt, sier Wedum.

Varaordfører Kristin Teigen (i front) i Ringebu kommune følger arbeidet med å heve bruelementer fra Randklev bru i Ringebu. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

En inspeksjon i 2019 anbefalte en undervannssjekk av Randklev bru. Det ble ikke gjort fordi det ikke er et krav i Bane Nors regelverk.

På Bane Nor sine sider skriver de at de jobber med flere mulige løsninger for å reetablere jernbanesambandet over Gudbrandsdalslågen:

Reparasjon av dagens bru

Bygge en foreløpig bru

Bygge en helt ny bru

