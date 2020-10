Politiet skjøt og drepte psykisk syke Tron Simen Lien (66) – Riksadvokaten henlegger saken

– Jeg er fortvila. Jeg skjønner ikke at dette går an i Norge.

Det sier Tom Lien etter at Riksadvokaten nå har henlagt saken, om Tron Simen Lien som ble drept i en politiaksjon på Jaren i fjor.

Sønnen og hans advokat Svein Holden anket Spesialenhetens avgjørelse, om at det ikke hadde skjedd noe straffbart under aksjonen. Riksadvokaten avviser nå anken.

– Jeg synes det er hårreisende. Det er helt ute av kontroll, sier Tom Lien.

Det var etter en åtte timer lang aksjon utenfor Tron Simen Liens hjem på Jaren i Innlandet 5. august i fjor, at politiet skjøt mannen.

Det som i utgangspunktet var et besøk fra helsetjenesten utviklet seg, og etter hvert ble politiet tilkalt. Politipatruljen som ankom ble angrepet med machete. Lien skal også ha truet politiet med motorsag og etsende væske. Deretter sperret 66-åringen seg inne i huset sitt. Gjennom flere timer forsøkte politiet å få ham ut.

KRIPOS PÅ JAREN: Etterforskere fra Kripos jobbet på Jaren etter at Tron Simen Lien ble skutt. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Avvist

Riksadvokaten skriver i sin henleggelse at de har gjennomgått sakens dokumenter og at de har kommet til at den er henlagt med rette. Videre heter det at det ikke er grunnlag for videre etterforskning basert på opplysningene i saken.

– Jeg reagerer på at Riksadvokaten henlegger saken, og at de ikke finner at det har skjedd noe kritikkverdig, sier Tom Lien om avgjørelsen.

Dermed er saken avvist to ganger.

Etter at Tron Simen Lien ble drept ble hendelsen umiddelbart etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Ti måneder senere konkluderte Spesialenheten med at «nødverge er oppfylt i saken og at politibetjent A4s og politibetjent A5s opptreden er rettmessig, det vil si lovlig».

Riksadvokaten mener denne avgjørelsen er riktig.

PSYKISK SYK: Tron Simen Lien var psykisk syk, ifølge sønnen Tom Lien. Foto: Privat

Systemet

Enn så lenge har ikke Tom Lien bestemt seg for hva han ønsker å gjøre videre i saken.

– Jeg føler meg alene, selv om jeg har familie og venner rundt meg. Jeg føler meg tråkka på av systemet, det er ikke noe justis.

Lien har startet en egen organisasjon for å jobbe med saker som dette. Organisasjonen «Folket mot matmisbruk» har nå 3700 medlemmer.

– Jeg er redd for at dette skal hende andre, sier han.