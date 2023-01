Etter tre dager på paradeseng i Peterskirken, bisettes tidligere pave Benedict i dag. Han ble den første paven som pensjonerte seg fra stillingen på 600 år da han fratrådte i 2013.

Dagens seremoni blir dermed uvanlig på flere vis. Når pave Frans leder seremonien under bisettelsen, er det første gang en sittende pave utfører de ritualene for sin forgjenger.

Seremonien i dag skiller seg litt fra en bisettelse etter at en sittende pave dør, blant annet når det gjelder invitasjonene. De øverste politiske lederne fra Tyskland og Italia er de eneste stats- og regjeringssjefene som er offisielt inviterte.

Flere høytstående representanter fra andre land vil imidlertid være tilstede i dag, deriblant representanter for det spanske og det belgiske kongehuset.

Også fra Norge

En av de mange tusen som vil være til stede under messen på Petersplassen er Mathias Ledum.

27-åringen fra Tretten i Gudbrandsdalen studerer til daglig i Roma for å bli nettopp katolsk prest. Han er en varm tilhenger av den avdøde kirkelederen.

– Som pave er man jo den åndelige lederen for hele den katolske kirke. På mange måter ser vi på paven som vår åndelige far. Vi sier jo «papa», ikke sant. Og det å miste sin far vil jo alltid være trist, sier Mathias.

Mathias Ledum vil være til stede under messen på Petersplassen. Foto: Sean Vincent T. Huertas / Privat

Paven som abdiserte

Pave Benedikt het opprinnelig Joseph Ratzinger og var født i Tyskland. Han ble valgt til pave i den katolske kirken 19. april 2005 og tok navnet Benedikt XVI.

I 2013 gikk han av som pave på grunn av sviktende helse. Han døde på nyttårsaften 2022 - 95 år gammel.

– Det som kanskje var spesielt med pave Benedikt, i og med at han abdiserte, så ble han mer som en bestefar for kirken, sier Mathias.

Mathias Ledum forteller at den første gangen han møtte Benedikt gjorde et sterkt inntrykk.

Det skjedde under en verdenssamling med rundt 2 millioner katolske ungdommer i Madrid i 2011.

– Å knele ned der i full stillhet, altså 2 millioner andre ungdommer som kneler ned i stillhet foran Jesus på alteret, det gjorde noe veldig spesielt med meg. Og det at det var pave Benedikt som ledet oss i den bønnen. Det satte ganske dype spor i meg, forteller han.

Ledum mener at de som kun fremstiller pave Benedikt som lite reformvillig ikke har forstått alt det han stod for og jobbet med.

Benedikt har blant annet fått kallenavnet «guds rottweiler» av enkelte.

Mathias mener det er misforståelser som kan skyldes at Benedikt ikke hadde medietekke.

Fra Joseph til Benedikt. 24. april 2005 byttet han navn og ble den katolske kirkes overhode. Foto: Andrew Medichini / AP

En stor teolog

Ledum får delvis støtte fra Ingrid Rosendorf Joys som er katolikk og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Hun mener Benedikt vil bli husket som en skarpskodd, tydelig og veldig dyktig teolog.

– Det jeg tror vi vil sitte igjen med er jo nettopp det at han var denne store teologen. Men også at han satte et veldig tydelig fokus på fornuft. Han mente at det var fornuftig å tro. Han mente at det finnes god religion og at det finnes dårlig religion. Religionen må tåle fornuften, sier hun.

Ingrid Rosendorf Joys tenner et lys i Oslo domkirke. Arkivfoto. Foto: Torstein Bøe / NTB

Joys minner også om at det er rundt 1,3 milliarder katolikker i verden og at enhver pave nok vil slite med å kunne fremstå som liberal.

– Det er klart at for de som ville ønske reformer innen den katolsk kirke som handler om familieliv, kvinnelige prester, sølibat og annet - så leverte han jo ikke, sier hun.

Venter et folkehav

I forbindelse med begravelsen torsdag skal Mathias Ledum delvis jobbe for den katolske medieorganisasjon EWTN Norge - St Rita Radio.

Han opplyser at det ble gjort klart for å kunne holde selve messen utendørs på Petersplassen, slik at flest mulig mennesker skal kunne delta fysisk.

– Jeg tror det blir en utrolig stor begivenhet. Det er nok mange pilegrimer, altså katolikker, som kommer til Roma i den anledning. Det jeg tror kommer til å møte meg på torsdag er et folkehav ute på Petersplassen.

PARADESENG: Dette er ett av flere bilder som Vatikanet har offentliggjort av tidligere pave Benedikt XVI, som ligger på paradeseng i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanhagene. Foto: Vatican Media / AP

Vanligvis er det dekanen i kardinalkollegiet som leder pavebegravelser, sier han. Men denne gangen blir det altså pave Frans som leder messen.

– Å oppleve at en pave begraver en annen pave, det tror jeg blir helt spesielt. Det er jo rundt 600 år siden det skjedde sist, sier han.

Etter utendørsmessen vil kisten med Benedikt bli brakt inn i Peterskirken og ned i krypten der han begraves med de andre pavene.

Gullkorn med paven

Mathias har en anbefaling til alle som har et bilde av Benedikt som en gammel kjedelig surpomp. Nemlig å gå inn på å på YouTube og søke på «Benedict - funny moments» eller «lightheartet moments».

Der er det en rekke klipp av morsomme «gullkornøyeblikk» fra hans tid som pave.

– Blant annet ett der han skal slippe ut duer fra vinduet i Vatikanpalasset, men så flyr duene rett inn igjen. Og så sier han da «Mamma mia - og de vil visst være i pavens hus», og ler av det. Det er mange fine øyeblikk hvor du ser at det bare er en alminnelig, gammel, koselig kar som var pave, sier Mathias.