– Det er med sorg jeg kan informere dere om at tidligere pave Benedict XVI døde i dag klokka 9.34 i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanet, sier en talsperson for Vatikanet i en uttalelse.

Den tidligere paven ble 95 år, han var av tysk av fødsel og hadde det sivile navnet Joseph Ratzinger.

– Den siste store teologen

Katolsk biskop i Oslo, Bernt Ivar Eidsvig mottok meldingen med stor sorg, forteller han NRK.

Bernt Eidsvig, biskop i Den katolske kirken Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Pave Benedict hadde en stabil innflytelse i hele kirken, sier han.

– Han er den siste store teologen de siste hundre år. Han behersker alle teologiske fag. Jeg kan ikke komme på noen andre som gjør det.

Han får støtte av dominikanersøster Anne Bente Hadland ved Katarinahjemmet.

– Pavens primære oppgave er å styrke sine brødre og søstre i troen, og det gjorde han, sier hun til Vårt Land.

Hun forteller at Benedikt var en stor og viktig pave og en ruvende teolog.

– Det er langt mellom de store teologene på pavestolen, så vi får nok ikke en mann av hans kaliber igjen med det første, sier hun.

Benedict den 16.

Joseph Ratzinger ble født 16. april 1927 i Marktl am Inn i Bayern i Tyskland. Han ble ordinert til prest i 1951 og ble etter hvert erkebiskop av München og Freising, kardinal og og prefekt for Kongregasjonen for troslæren.

I 19. april 2005 ble han valgt til pave og tok navnet Benedikt XVI. Et navn han har beholdt livet ut.

Fra Joseph til Benedikt. 24. april 2005 byttet han navn og ble den katolske kirkes overhode. Foto: Andrew Medichini / AP

«Guds rottweiler»

Benedikt ble gjerne kalt «Guds rottweiler» og markerte fra første dag at han var opptatt av å bevare katolisismens rene lære, og han nektet å bevege seg en millimeter i stridsspørsmål som abort, prevensjon, homofili og påbudet om sølibat for prester.

I sin tid som pave måtte han også behandle vanskelige overgrepssaker. Vatikanet har blitt møtt med massiv kritikk for blant annet manglende straffeforfølgelse og hemmelighold i forbindelse med overgrepsskandalene i den katolske kirken.

– Hans første anliggende var å holde kirken samlet, det klarte han i sin tid. Jeg tror han ofret helsen på det. Han måtte håndtere de vanskelige overgrepssakene, noe han fikk liten kredit for. Men det var i hans tid det ble ryddet opp i og at regelverket ble strammet kraftig opp i, sier biskop Bernt Eidsvig.

Tidligere i år, ba han om tilgivelse etter at en kritisk rapport anklaget ham for å ha dekket over overgrep begått av prester i tiden da han var erkebiskop i München.

– Overfor ofrene kan jeg bare uttrykke min dype skam og sorg og be innstendig om tilgivelse, het det i et brev ført i pennen av Benedikts medhjelpere.

Trakk seg

Pave Benedikt XVI var den første paven på over 600 år som har trukket seg fra vervet som øverste leder for den katolske kirken. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

I 2013 ble Benedikt den første paven på over 600 år som frivillig trakk seg fra posisjonen som den katolske kirkes overhode. Begrunnelsen den gang var dårlig helse.

Det er første gang på 700 år at en avgått pave dør. Hans forgjengere har dødd på post.

Selv om det ikke er noen regelbok for hvordan en tidligere pave skal begraves, er det klart at han han skal ligge på paradeseng i Vatikanet fra mandag 2. januar.

– Vi har ikke hatt denne situasjonen på 700 år, at en tidligere pave dør, så her må de tenke nytt. Det er opplagt at det er pave Frans som vil stå for seremoniene, mener biskop Eidsvig.

Møtte Benedikt flere ganger

Han har møtt pave Benedikt en rekke ganger

– Jeg var blant hans aller første utnevnelser. Jeg møtte ham ganske tidlig i hans periode som pave i 2005. Det som slo meg i samtalene med ham var alt han husket om Norge. Han kunne spørre meg om konkrete prester og menigheter. Han funksjonerte godt sosialt, og han var en mann man kunne stole på og ha tillit til. Han var så til de grader seg selv.

– Jeg tror vi vil se at hans store teologiske forfatterskap vil bli en varig innflytelse.