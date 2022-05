Prest havnet i basketak med 14-åring på konfirmantleir

Det var under en konfirmantleir i Storhamar kirke det skjedde. Deltakere var ungdom fra to menigheter i Ringsaker.

– Det oppsto en situasjon der en prest dessverre overreagerte, sier prost i Ringsaker, Gerd Th. Christensen.

Hun forteller at det lørdag kveld ble et basketak mellom presten og en av konfirmantene, som endte med at en kateket måtte skille dem. Ingen ble fysisk skadet.

Konflikt om caps og salmebok

I følge Hamar Arbeiderblad skjedde episoden da presten beslagla capsen til konfirmanten og ga 14-åringen en salmebok. Gutten skal ha reagert med å slå boka ut av hånda på presten. Da startet basketaket.

VANSKELIGE PERSONALSAK: Gerd Th. Christensen, prost i Ringsaker. Foto: Privat

– Det var en litt dramatisk situasjon der og da, men det ble håndtert veldig riktig av de andre som var til stede på leiren, sier prosten.

Presten er nå tatt ut av tjeneste inntil videre.

Christensen forteller at dette kommer til å bli fulgt opp videre ved å snakke med flere av de involverte, og at det er viktig også å ivareta de andre lederne som var på leiren.

Sjokkerte ungdommer

Konfirmantleiren ble arrangert av KFUK-KFUM Innlandet krets. Daglig leder og leirsjef Hans Martin Vilberg, kaller hendelsen for uakseptabel.

– Jeg har ikke opplevd at en voksen er i et fysisk basketak med en ungdom tidligere. Dette var en ny situasjon for oss, sier han.

Han var ikke vitne til selve basketaket og vil ikke kommentere detaljer rundt selve hendelsen.

– Hvordan reagerte ungdommene på det som skjedde?

– Det var veldig forskjellig. Noen gråt. Man blir jo litt sjokkert. Vårt fokus var å ta vare på konfirmantene og de unge lederne på leiren som er mellom 16 og 26 år, sier Vilberg.

Han roser de som var tilstede for måten de håndtere situasjonen på, og at saken nå blir fulgt opp av dem i samarbeid med de to menighetene som deltok på leiren.

Voksne og ungdommer følges opp

Etter hendelsen på lørdag forlot presten leiren. I helga ble det sendt ut en melding til alle foreldre og foresatte:

«Som mange av dere sikkert har hørt fra konfirmantene, skjedde den en hendelse på leiren lørdag kveld. Etter hendelsen var fokuset på å ivareta konfirmantene og følge opp deres behov, særlig de direkte involverte.»

Christensen sier at det blir en grundig oppfølging av dette i tiden som kommer.

– Vi tar dette på høyeste alvor, og syns at det som har skjedd, var meget beklagelig.

Presten har tidligere sagt til Hamar Arbeiderblad at han ikke vil kommentere saken noe nærmere, men at han beklager sterkt det som skjedde.