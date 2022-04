Jakten på Solveig Fiskes erstatter som ny biskop i Hamar bispedømme er i gang. Fiske går av som biskop når hun senere i høst fyller 70 år.

Torsdag presenterte Hamar bispedømmeråd en liste over 92 kandidater som er foreslått.

En av dem er Einar Gelius, for tiden sogneprest i Sør-Odal. Han mener han er godt egnet for jobben som biskop.

– Jeg har jo over 30 års erfaring fra denne kirken. Det tror jeg er en god egenskap, sier Gelius.

Dette er kandidatene som er foreslått Ekspandér faktaboks Anders Aschim, Professor i religion, livssyn og etikk, Høgskolen i Innlandet

Anders Hyenes Skeistrand, Sokneprest i Furnes menighet, Hamar bispedømme

Anita Dalehavn, Prest i Sjømannskirken, Torrevieja

Anne Anita Lillebø, Leder for studentpresttjenesten, Oslo

Anne Berit Evang, Sokneprest Bøler menighet, Oslo bispedømme

Anniken Urianstad, Sokneprest i Åsmarka menighet og prostiprest i Ringsaker, Hamar bispedømme

Astrid Sætrang Morvik, Utdanningsprest, Institutt for sjelesorg /Sokneprest i Østenstad menighet, Oslo bispedømme (pt i permisjon)

Aud Tønnesen, Dekan, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

Aud Irene Svartvasmo, Institusjonsprest, Diakonhjemmet sykehus

Berit Kristin Klevmoen, Sokneprest i Vestre Slidre menighet, Hamar bispedømme

Birte Nordahl, Avdelingsleder Kirkens bymisjon, Oslo

Bård Mæland, Rektor, VID vitenskapelige høgskole

Carl Petter Opsahl, Førsteamanuensis i praktisk teologi, Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole

Carl Philip Weisser, Prost i Valdres prosti, Hamar bispedømme

Christian Skovdahl, Feltprest ved forsvarets veteransenter, Forsvarets tros- og livssynskorps

Christofer Solbakken, Prost i Hadeland og Land prosti, Hamar bispedømme

Egil Morvik, Stiftsdirektør, Tunsberg bispedømme

Einar Gelius, Sokneprest i Strøm menighet, Hamar bispedømme

Elisabet Yrwing Guthus, Prost i Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme

Elisabeth Eriksen, Vikarprest, Hamar bispedømme

Elisabeth Thorsen, Ledende domkirkeprest i Oslo domkirke menighet, Oslo bispedømme (p.t. i permisjon),

Freddy Knutsen, Stiftsdirektør, Hamar bispedømme

Fredrik Saxegaard, Førsteamanuensis i praktisk teologi, Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole

Frode Grøstad, Prest, Kirkens Bymisjon, Oslo

Frode Lagset, Kirkefagsjef; Borg bispedømme

Gunnar Bråthen, Prost i Salten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme

Gunstein Vetrhus, Sokneprest i Holmen menighet, Oslo bispedømme

Hallgeir Elstad, Professor i kirkehistorie, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

Hallvard Mosdøl, Sokneprest i Lillestrøm menighet, Borg bispedømme

Hans Johan Sagrusten, Sokneprest i Lom menighet, Hamar bispedømme

Harald Hauge, Sokneprest i Røros og Hitterdal menigheter, Nidaros bispedømme

Harald Hegstad, Professor i systematisk teologi, Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole

Hege Fagermoen, Sokneprest i Glemmen menighet, Borg bispedømme

Hege Merethe Andal Hofsten, Prest i Skien og Bamble prosti, Agder og Telemark bispedømme

Helge Taranrød, Prost i Nordhordland prosti, Bjørgvin bispedømme

Ingvild Osberg, Sokneprest i Rygge menighet, Borg bispedømme

Ingunn Dalan Vik, Sokneprest i Øyer og Tretten menigheter, Hamar bispedømme

Irmelin Grimstad Bonden, Sokneprest i Vang menighet på Hedemarken, Hamar bispedømme

Jens A. Bjelland, Spesialrådgiver, Kirkenes arbeidsgiverorganisasjon.

John E. Bjerkli, Prest i Rena garnison, Forsvarets tros- og livssynskorps

John Jacques Washington Delourme, Prest i Sør-Varanger garnison, Forsvarets tros- og livssynskorps

Jorunn Raddum, Prost i Arendal prosti, Agder og Telemark bispedømme

Jorunn Strand, Prostiprest i Vinger, Hamar bispedømme

Jorunn Økland, Professor, senter for tverrfaglig kjønnsforskning og professor II, Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Jostein Enger, Sogneprest i Tingnes, Svenes og Ulnes menigheter, Hamar bispedømme

Kirsten Elisabeth Almås, Domprost i Hamar, Hamar bispedømme

Kristin Moen Saxegaard, Prost i Ringerike prosti, Tunsberg bispedømme

Kristine Sandmæl, Prost i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme

Kristinn Òlason, Sokneprest i Sør- Fron menighet, Hamar bispedømme

Lars Erlend Kielland, Pilegrims- og personalprest, Hamar bispedømmekontor

Lars Johan Danbolt, Professor II i praktisk teologi med religionspsykologi, Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole

Lars Peder Holm, Sokneprest i Tromøy menighet, Agder og Telemark bispedømme

Lasse Heimdal, Generalsekretær, Kirkens SOS

Liv B. Krohn-Hansen, Prost i Øvre Romerike prosti, Borg bispedømme

Margunn Sandal, Sokneprest i Frogner menighet, Oslo bispedømme

Marit Bunkholt, Prost i Nordre Aker prosti, Oslo bispedømme

Marta Botne, Domprost i Tønsberg, Tunsberg bispedømme

Martin Enstad, Leder presteforeningen

Merete Thomassen, Førsteamanuensis i liturgikk, Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Morten Erik Stensberg, Sokneprest i Grue menighet, Hamar bispedømme

Morten Petrie Grindvoll, Sogneprest i Sand og Mo, Nord-Odal menigheter, Hamar bispedømme

Ole Kristian Bonden, Prost i Sør-Østerdal prosti, Hamar bispedømme

Ole Martin Grevstad, People Development Manager, Kongsberg Maritime

Per Erik Engdal, Sokneprest i Hamar menighet, Hamar bispedømme

Petter Normann Dille, Kapellan i Ullern menighet, Oslo bispedømme

Pål Kristian Balstad, Ledende prest i Trefoldighetskirken menighet, Oslo bispedømme

Raag Rolfsen, Prost i Sandefjord prosti, Tunsberg bispedømme

Ragnhild Jepsen, Domprost i Nidaros, Nidaros bispedømme

Rolf Kjøde, Førstelektor teologi, religion og filosofi, NLA Høgskolen i Bergen

Silje Kivle Andreassen, Sokneprest i Holmlia menighet, Oslo bispedømme

Simen Simensen, Prost i Nord-Østerdal prosti, Hamar bispedømme

Siv Limstrand, Sokneprest, Svalbard

Stein Ovesen, Prost i Toten prosti, Hamar bispedømme

Stephen Sirris, Leder, Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole

Stig Jørund B. Arnesen, Sogneprest i Nes menighet i Ringsaker, Hamar bispedømme

Sturla Stålsett, Professor i diakoni, Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole

Sunniva Gylver, Sokneprest i Fagerborg menighet, Oslo bispedømme

Svein Bjarte Mangersnes, Sykehusprest/PKU-veileder Lovisenberg Diakonale sykehus

Synnøve Sakura Heggem, Sokneprest i Åmot menighet, Hamar bispedømme

Thomas Tinglum, Studentprest, Høgskolen i Innlandet

Thomas Wagle, Sokneprest i Fornebulandet menighet, Oslo bispedømme

Thor Haavik, Kapellan i Salhus menighet, Bjørgvin bispedømme

Tor Even Fougner, Prost i Sør-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme

Torstein Tveiten Holten, Sjefsprest i Hæren, Forsvarets tros- og livssynskorps

Trine Færvåg, Prost i Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme

Trygve Eiliv Wyller, Professor i systematisk teologi og diakoniforskning, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

Vegard Husby, Generalsekretær, Kristen idrettskontakt

Yohannes Shanka, Prest i Høybråten, Fossum og Stovner menigheter, Oslo bispedømme

Øystein Løvli, Kantor Tempe menighet, Nidaros bispedømme

Øystein Magelssen, Prost i Drammen og Lier prosti, Tunsberg bispedømme

Åge Løsnesløkken, Hovedpastor, Norkirken i Grimstad

Åste Dokka, Kommentator, Vårt Land

Kontroversiell

Gelius innrømmer at han kan oppfattes som en kontroversiell kandidat.

Da han var sogneprest i Vålerenga kirke kom han flere ganger på kant med biskopen i Oslo.

I 2010 ga Gelius ut boka «Sex i bibelen». Den vakte stor oppstandelse og sterke reaksjoner.

Han fikk også påpakning for ikke å ha fulgt de pårørendes ønsker da han kommenterte begravelsen til kronprinsesse Mette-Marits far, Sven O. Høiby, til flere medier.

Gelius blir derfor ikke skuffet om hans navn ikke er blant kandidatene som kommer til den endelige finalerunden.

– Jeg vet ikke om de tør, vet du. Tør de nominere noen som er utenfor A4-normen? Det er vel det som er spørsmålet, sier Gelius.

Folkekirke

For en måned siden ba Hamar bispedømmeråd folk sende inn forslag på kandidater til bispejobben. Det kom inn 222 forslag på til sammen 92 kandidater. Det er veldig gledelig, sier Gunhild Tomter Alstad, leder i bispedømmerådet:

– Det sier noe om hvilken stilling Den norske kirke har i Hamar bispedømme: Folk bryr seg om kirka si, sier hun.

GOD RESPONS: Gunhild Tomter Alstad, leder i Hamar bispedømmeråd, skal lede arbeidet med å redusere antall mulige kandidater til bispejobben fra 92 til 5. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Innen 25. august skal de 92 foreslåtte kandidatene reduseres til fem navn.

Helt siden 1950-tallet har Hamar bispedømme hatt ord på seg for å være svært liberale. Det var her Norges første kvinnelige prest ble ordinert.

Hamars forrige biskop, Rosemarie Köhn, var landets første kvinnelige biskop.

Og det var i Hamar bispedømme Siri Sunde fikk jobb etter at hun stod fram med kvinnelig partner.

Må fortsatt være liberal

GIR RÅD: Professor i teologi, Halvor Moxnes, mener det er viktig at Hamars nye biskop ivaretar tradisjonen om å jobbe for en liberal folkekirke for alle. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

En ny biskop i Hamar må sørge for at den tradisjonen fortsetter.

Det mener Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo.

– Det er noe med å ha klare standpunkter, men samtidig være raus og inkluderende. Det er noen av de viktigste egenskapene til Solveig Fiske, som jeg ville ha lett etter, sier Moxnes.

Ett nei og ett tja

En av kandidatene Halvor Moxnes foreslår, sogneprest Kristine Sandmæl, kan være meget aktuell. Sandmæl, som har stått fram som lesbisk, var en av kandidatene til stillingen som biskop både i Sør-Hålogaland, Nidaros og Borg bispedømme. Sandmæl skriver følgende til NRK på SMS:

«Hvis jeg skulle bli forespurt, vil jeg tenke grundig på det og drøfte det med mine før jeg gir et svar».

Moxnes har også foreslått Marit Bunkholt, som er prost i Oslo. Hun ler godt av at hun blir trukket fram som mulig ny biskop i Hamar.

– Moxnes er jo min gamle lærer i teologi, så jeg blir jo rørt av forslaget. Men jeg tror virkelig at jeg vil gjøre en bedre jobb som prost enn som biskop, sier Bunkholt og avskriver med det sitt kandidatur.

Stålsett roser Fiske

Prost i Sør-Østerdal, Ole Kristian Bonden, er en av flere foreslåtte lokale kandidater.

FÅ KOMMENTARER: Sturla Stålsett vil ikke uttale seg om han vil ha stillingen som Hamars nye biskop. Foto: Torstein Ihle / Kirkens Bymisjon

Sturla Stålsett nevnes også av flere som en mulig ny biskop. Selv skriver Stålsett i en tekstmelding til NRK at det blir en spennende prosess, og at valget av ny biskop vil være viktig, både for kirka og for bispedømmet.

– Solveig Fiske har vært en nær, folkelig og klok biskop. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Stålsett har ikke svart på spørsmålet om han er aktuell dersom han skulle nå finalerunden.

Er selv med og bestemmer

Solveig Fiske sitter selv i Hamar bispedømmeråd, og skal være med i prosessen der 92 navn skal bli til fem. Hun håper hennes arvtager vil videreføre arbeidet for en folkekirke der alle skal føle seg velkomne.

EGENSKAPER: Biskop Solveig Fiske mener en biskop må være glad i mennesker og ikke være redd for å jobbe mye. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Men alle passer ikke til å være biskop, mener Fiske. Hun trekker fram at en biskop må være glad i folk, glad i å lese dokument og glad i å reise rundt.

– Og til slutt må jeg si at man må være glad i å arbeide. Det er ikke noe hvilehjem, men det er heller ingen lidelse, bare så det er sagt! Tvert imot!