Mandag ettermiddag avgjorde Eidsivating lagmannsrett at også den første mannen som ble siktet i bortføringssaken på Tolga skal isoleres i varetekt.

Politiet fikk ikke medhold i dette i tingretten, men anket til lagmannsretten. I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett står det:

«I tingrettens kjennelse gjøres den endring at siktede kan holdes i fullstendig isolasjon til retten eller påtalemyndigheten bestemmer annet, men ikke ut over 19. januar 2022.»

Det bekymrer den siktedes forsvarer, advokat Harald Grape.

– Vi tar kjennelsen til etterretning. Men jeg er bekymret for at dette går ut over etterforskningen. En ung gutt som sitter på isolasjon, det går ut over hukommelsen og konsentrasjonen. I en sånn krevende sak forutsetter det at han husker ting i detalj.

Grape sier de likevel ikke vil anke kjennelsen. Han tror ikke de vil nå fram.

Han skal møte klienten sin senere i dag. Ifølge forsvareren vil klienten hans gjerne forklare seg igjen, og bistå politiet med det han kan.

Bortført 20-åring har kun gitt ett avhør til politiet

Mandag satt bistandsadvokat Helge Hartz sammen med 20-åringen for å gå gjennom det ene avhøret han har gitt til politiet.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz er bistandsadvokat for 20-åringen og hans foreldre. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Avhøret fant sted samme kveld som 20-åringen kom til rette etter å ha vært savna i nesten ett døgn.

– Vi har lest gjennom avhøret og han har signert det, sier Hartz.

Etter det har ikke 20-åringen forklart seg for politiet.

– Det vil fortløpende bli tatt stilling til om det er behov for å forklare seg ytterligere. Per nå er det ikke det, sier Hartz.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier til NRK at de ikke har planlagt nye avhør av den fornærmede 20-åringen. Hun kan ikke utelukke at de vil be om det senere.

Tror det er flere gjerningspersoner

Hartz sier 20-åringen har forklart seg om episoden som fant sted, men vil ikke si noe mer enn det.

Tre personer er pågrepet i saken. Alle tre er i 20-åra og bosatt i Oslo. De tre er varetektsfengselet i fire uker, hvorav to uker er i full isolasjon.

– Siktelsene er ikke utvidet for noen av de tre som er pågrepet og fengslet. De er fortsatt siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, sier politiadvokat Ekeland.

På fredag sa politiet at de har informasjon som tyder på at det er flere gjerningspersoner.

Hartz vil ikke svare på om den fornærma 20-åringen har gitt noen forklaringer om hvem som står bak.

– Han har forklart seg for politiet, men hva han har forklart ønsker jeg ikke å gå ut med i media, sier Hartz.

Etter det NRK får opplyst, jobber politiet ut ifra en teori om at et spesifikt kriminelt miljø på Østlandet står bak bortføringen.

Motivet skal være at 20-åringen skyldte penger.

Kidnapperne kjøre av vegen og ut på et jorde:

Sliter fortsatt

20-åringen var hjemme hos foreldrene på Vingelen i Tolga da de ble angrepet natt til søndag 2. januar.

20-åringen ble skutt i huset før han ble bortført, og også foreldrene skal ha blitt utsatt for vold. De er fortsatt prega av de som skjedde for litt over en uke siden, sier Hartz.

– Det går bedre, men det er ingen tvil om at de fortsatt sliter.

Alle tre får nå hjelp av krisepsykiatrisk team i Tolga kommune.

– Det jobbes også med et opplegg rundt dem så de får bearbeida det traumatiske de har vært gjennom, sier Hartz.

Politiet har jobba med å ivareta familiens sikkerhet etter den alvorlige voldsepisoden. – Familien føler seg godt ivaretatt, sier bistandsadvokaten.

Tredje person ikke avhørt enda

Den tredje siktede, som meldte seg for politiet torsdag etter å ha vært etterlyst, har ikke vært villig til å la seg avhøre enda.

– Avhør vil gjennomføres så fort han samtykker til det, sier politiadvokat Ekeland.

Han er tidligere straffedømt i flere omganger, blant annet for oppbevaring og bruk av narkotika, og kjøring i ruspåvirket tilstand.

I likhet med de to andre siktede er mannen i 20-åra.

Motiv: Gjeld og pågående konflikt

Den første siktede i saken meldte seg selv for politiet.

Han har sagt at han angrer på det han har gjort, og erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Den andre ble pågrepet på arbeidsplassen i Oslo av sivilt politi. Han erkjenner ikke straffskyld, og nekter for å ha noe med bortføringen og gjøre.

Det har den siste uken pågått en omfattende etterforskning i saken, og en av teoriene politiet jobber ut ifra er at gjeld og en pågående konflikt kan være motivet i saken.