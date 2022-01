– I forbindelse med kidnapping av en person i Tolga natt til søndag, så er saknede kommet til rette, melder politiet i Innlandet på Twitter rundt midnatt natt til mandag.

Den savnede 20-åringen kom til rette søndag kveld.

– I løpet av søndagskvelden kom den savnede personen til rette og vil har kontroll på han, forteller operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt til NRK

Politiet opplyser også at det ikke vil bli gitt noen ytterligere opplysninger om saken før mandag formiddag.

– Vi har ingen siktet i saken, og etterforskningen pågår for fullt, sier Vaage til NRK.

Pårørende til 20-åringen er varslet.

Frihetsberøvelse

Rundt klokken to natt til søndag fikk politiet melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privat adresse i Tolga. En av de tre personene, en 20 år gammel mann, hadde blitt tatt med av de mistenkte og ble meldt savnet.

– En av de tre personene ble tatt med av de mistenkte mot sin vilje, og politiet etterforsker hendelsen som en frihetsberøvelse, sa politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Vibeke Stolp Ekeland til NRK.

Minst to personer er mistenkte i saken, men det kan være flere gjerningspersoner.

Søndag ba politiet publikum som kunne ha sett eller hørt noe i tilknytning til 20-åringen, om å ta kontakte dem.

– Vi jobber intensivt med å klarlegge både motivet og hendelsesforløpet, fortalte politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Politiet hadde høy prioritet på å finne fornærmede.

– Vi jobber på spreng for å få til det, sa Stolp Ekeland.

Har formening om motiv

Politiet jobber med å finne ut hva som var motivet for bortføringen.

– Vi har en formening om hva motivet kan være og jobber ut fra flere hypoteser av den grunn, og etterforsker saken bredt. Men detaljene i det, må vi nesten komme tilbake til, sa Ekeland.

Politiet ba vitner som har sett eller hørt noe i forbindelse med hendelsen, om å ta kontakt på telefon 02800.

Bevæpnet

Politiet har lett etter den savnede og gjerningspersonene fra natt til søndag og utover. Det ble blant annet satt opp vegsperringer og kontrollposter flere steder i området.

Politiet var bevæpnet fordi de ikke vet hvem gjerningspersonene er. Det er foreløpig uklart om det ble brukt våpen under bortføringen.

– Vi vet hva som har foregått, at to personer har gått inn på en privat eiendom og gått til angrep på de tre som var inne der. Vi vet per nå ikke vet hvem dette er, fortalte operasjonsleder hos politiet, Sidsel Svarstad.

Avhør og spor

De to andre fornærmede som var på adressen, og som ble utsatt for vold, ble avhørt av politiet søndag. De ble ikke alvorlig skadet.

Politiet har sikret spor på åstedet, som er til analyse.

De har også fått noen tips om biler i området og jobber med å avklare om noen av disse kan knyttes til hendelsen.

– Vi har litt informasjon som gjør at vi har noen tanker om hvor de kan ha tatt veien, sa politiadvokaten.

Politiet jobber med de sporene og den informasjonen de har, i tillegg til å gjøre avhør og undersøke eventuelle tips fra publikum.

– Vi håper å få lokalisert fornærmede så fort som mulig, sa politiadvokaten.

Hendelsen skal ha skjedd i Vingelen i Tolga kommune.

Ber om hjelp fra publikum

Trøndelag politidistrikt har bistått Innlandet politidistrikt i aksjonen søndag.

Den væpnede aksjonen har i hovedsak pågått på grensa mellom Innlandet og Trøndelag.

Politiadvokat Ekeland sier de har hatt bra med ressurser på saken.

– Det er en pågående hendelse hvor vi jobber på spreng for å få lokalisert fornærmede så fort som mulig, fortalte Ekeland til NRK.

Politiet ønsker tips fra publikum, og ber de som har sett eller hørt noe rundt hendelsen ta kontakt via telefon 02800.