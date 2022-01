Ordfører om Tolga-bortføring: – En veldig skremmende hendelse

Midt på natta tok to personer seg inn i huset til familien på Vingelen på Tolga. Både foreldrene og sønnen på 20 år ble utsatt for vold, før gjerningspersonene tok med seg sønnen og stakk fra stedet.

20-åringen var borte i nesten et døgn, før han ble sluppet fri og kontaktet foreldrene sine sent søndag kveld.

– Det er en stor og voldsom hendelse, og det tror jeg har gått inn på oss alle sammen, sier ordfører i Tolga, Bjørnar Tollan Jordet.

Kriseteamet bistår

Ordføreren hørte først om den dramatiske hendelsen i media søndag morgen, før han ble informert av politiet. Første prioritet ble å legge til rette for å bistå alle som måtte trenge det.

– Vi har mye omtanke for de som er direkte berørt og er bekymret for dem, sier ordføreren.

FAMILIE ANGREPET: 20-åringen og foreldrene hans ble angrepet hjemme på Tolga. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han ble svært lettet da han hørte at 20-åringen hadde kommet til rette igjen.

– Vi ble veldig glad da vi fikk beskjed i går. Men det er en voldsom hendelse å forholde seg til for en liten kommune og et lokalsamfunn som har vært veldig trygt og godt på alle sett og vis.

Kriseteamet i kommunen bistår nå dem som er direkte berørt, og andre som trenger noen å prate med.

Etterforsker kriminelt miljø

Mandag ettermiddag får NRK opplyst at politiet jobber ut ifra en teori om at et spesifikt kriminelt miljø på Østlandet står bak bortføringen.

Motivet skal være at 20-åringen skyldte penger.

Etter det NRK erfarer ble det avfyrt skudd under hendelsen natt til søndag.

Helge Hartz er bistandsadvokat for den fornærmede. Han sier 20-åringen er i fysisk god form, men at hendelsen preger ham.

Advokaten bekrefter at 20-åringen var sammen med foreldrene sine da de ble angrepet.

– Det har vært en traumatiserende opplevelse for hele familien. De var alle til stede. Det er en kjempevanskelig og vond situasjon for alle sammen, sier Hartz.

Ikke til å tru

Tolga-ordføreren sier dette er en situasjon man ikke kan klare å forutse.

– Du trur ikke det skal være mulig en gang. Vi har behov for å oppdatere oss og skjønne hva det er som har skjedd.

OPPFORDRING: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet ber folk snakke sammen for å bearbeide det som har skjedd. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kommunen diskuterte mandag hvordan de skal snakke med barna og ungdommene som begynner på skolen igjen tirsdag. De ser at mange kan ha behov for å snakke med noen.

– Vi oppfordrer folk veldig sterkt til å snakke med hverandre. Unngå spekulasjoner og rykter, men prøv å prate med hverandre og bearbeid det som har skjedd.

Hvis noen har behov for hjelp fra kommunen, er det bare å ta kontakt.