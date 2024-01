Foreløpig obduksjonsrapport viser at kvinna døde som følge av stikkskadar ho blei påført. Det skriv politiet i ei pressemelding.

– Det er brukt ein kniv, seier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Tore Martin Søbak Gundersen til NRK.

Den sikta var samarbeidsvillig og forklarte seg måndag om hendinga.

– Den sikta har forklart seg detaljert om hendinga i avhøyr, og i hovudsak er det samanfallande med det som kjem fram i den foreløpige obduksjonsrapporten, så me har eit ganske klart bilete av kva kvinne døde av, seier Gundersen.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Tore Martin Søbak Gundersen. Foto: Alexander Nordby

Mannen forklarte seg også om relasjonen han hadde til den avdøde kvinna.

– Relasjonen er i grunnen at dei har vore kollegaer ved dette hotellet, og utover det er det ikkje grunn til å tru, slik me ser det no, at dei har hatt nokon nær relasjon, seier Gundersen.

Har gjort fleire beslag

Kvinna som vart drepen på Fefor Høifjellshotell i Nord-Fron i Gudbrandsdalen er i 30-åra og er latvisk statsborgar. Mannen som vart pågripen og sikta for drapet er i 30-åra og frå Serbia.

Dei pårørande til kvinna er no varsla.

Sikta blei måndag varetektsfengsla i fire veker, der to av desse var med brev- og besøksforbod.

Den var den sikta sjølv som melde frå til politiet om hendinga. Politiet jobbar framleis for fullt med etterforskinga.

– Det vil også gjennom dagen gjennomførast undersøkingar på staden og blir tatt fleire avhøyr. Det er gjort fleire beslag som skal gjennomgåast, skriv politiet i pressemeldinga.

Vil gjere rettspsykiatrisk undersøking

Politiet sitt fokus framover vil vere kartlegging av sikta si skuldevne.

Dei vil mellom anna hente inn opplysningar om sikta og gjennomføre avhøyr av personar som kan gi opplysningar bakgrunnen til sikta.

– Det vil blant anna bli gjennomført ei full rettspsykiatrisk undersøking, der ein rettspsykiater møter sikta fleire gonger og utarbeider ei erklæring om sikta har vore psykotisk i gjerningsaugneblinken, seier Gundersen.

– Er det grunn til å tru han har vore det?

– Det er ting som må undersøkast, for å avfeie ein kvar tvil om det iallfall, seier Gundersen.