Øygard får ikkje saka gjenopptatt

18. september 2011: Politiet tar ut siktelse mot Rune Øygard for seksuell omgang med en mindreåring.

29. mars 2012: Hedmark og Oppland statsadvokatembeter tar ut tiltale mot Øygard.

9. oktober 2012: Første runde av hovedforhandlingen starter i Sør-Gudbrandal tingrett.

17. desember 2012: Sør-Gudbrandsdal tingrett dømmer Øygard til fengsel i fire år. Øygard anker dommen på stedet. Han anker både straffen og skyldspørsmålet.

22. april 2013: Ankesaken starter i Eidisvating lagmannsrett.

22. og 30. mai 2013: Eidsivating lagmannsrett dømmer Øygard til fengsel i ett år og tre måneder for gjentatte overgrep. Straffen er lavere enn i tingretten fordi Øygard frikjennes for det mest alvorligste tiltalepunktet som dreier seg om overgrep mot barn under 14 år, noe retten ikke finner bevist.

13. juni 2013: Aktor anker straffeutmålinga til Høyesterett. Øygard følger opp og sender også inn en anke til Høyesterett på det han mener er saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, og krever dommen opphevet.

20. juni 2013: Øygard sender inn enda en anke - en motanke - til statsadvokatens anke på straffeutmålingen fra lagmannsretten. Øygard mener straffen er for streng, mens aktor mener den er for lav.

19.09.13: Høyesterett behandler saken.

26.09.13: Høyesterett skjerper straffen til to år og tre måneders fengsel.