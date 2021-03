VG: Rune Øygard-saken hos Gjenopptakelseskommisjonen

Den tidligere Arbeiderparti-ordføreren ble for sju år siden dømt til fengsel for gjentatte overgrep mot en tenåringsjente.

I begjæringa hevder Rune Øygard at intime tekstmeldinger kan være fabrikkert.

Det er klart etter at Gjenopptakelseskommisjonen mottok klagen hans i fjor vår, skriver avisa.

Klagen er skrevet av advokat John Christian Elden.

I klagen argumenterer han for at dommen mot Øygard er uriktig. Han skal ifølge VG ha skrevet at det finnes gode grunner til å anta at jenta, som Øygard er dømt for å ha forgrepet seg på, har forklart seg bevisst uriktig.

Ikke overbevist

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter førte saken mot Rune Øygard i tre rettsinstanser. Han er ifølge avisa ikke overbevist.

– Vi har levert inn vårt tilsvar til kommisjonen, og gitt våre synspunkter på saken der. Påtalemyndighetens hovedsynspunkt er at dette er en omkamp om beviser som ble grundig belyst under rettssakene og at begjæringen om gjenopptagelse ikke inneholder noe nytt, sier han til VG.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra statsadvokat Thorbjørn Klundseter og advokat Elden, men har ikke lyktes å komme i kontakt med noen av dem.

Ordfører i flere perioder

Rune Øygard ble valgt til ordfører i Vågå kommune i Nord-Gudbrandsdalen for første gang i 1995. Deretter ble han gjenvalgt ved hvert kommunevalg fram til og med valget i 2011.

Øygard fikk permisjon fra ordførervervet i 2012 da han ble tiltalt i overgrepssaken.

Han har også hatt verv og lederstillinger på nasjonalt nivå.