Ordførerkandidat for Frp blir kastet ut etter Putin-støtte

Gaup har i lang tid publisert prorussiske sympatier på sin åpne Facebook-profil. I en rekke poster og kommentarer kritiserer han også eget parti for å blant annet ha «bukket under for massepsykose».

Jan-Erik Gaup sitter i kommunestyret for Våler Frp og er ordførerkandidat i kommunen.

I et møte i fylkesutvalget til Frp i Innlandet ble han i dag kastet ut av partiet.

Selv tar han det hele med et skuldertrekk.

KRISTIK: Gaup har lagt ut en rekke poster på sin private Facebook-profil hvor han uttaler seg svært prorussisk. Foto: Skjermdump

Ikke Frp-politikk

– Utspillet er selvsagt ikke FrPs politikk, sier Morten Ørsahl Johansen i Innlandet Frp.

I kveld har fylkesstyret i partiet vedtatt at Gaups ikke lenger kan være medlem i partiet:

– Vi har gjort en helhetsvurdering og ut fra det har vi vedtatt at Gaup er aktivt utmeldt fra partiet. Det vil si at han har bidratt selv til å melde seg ut, sier Ørsahl Johansen.

– Det er en helhetsvurdering av uttalelser han har hatt i media og oppfølginga han har hatt på Facebook, sier han.

AVGJØR: Fylkesleder i Innlandet Frp, Morten Ørsal Johansen, skal i kveld behandle saken. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I kveld forteller Jan-Erik Gaup at han ikke visste om vedtaket fra eget parti før NRK tok kontakt.

Han sier han tar avgjørelsen med et skuldertrekk.

– Frp har alltid vært et nervøst parti. Har alltid vært sin egen verste fiende. De har høye skuldre kan du si. Det får jeg ta til etterretning.

Personlig oppfatning

Det var Nettavisen som først omtalte saken. Østlendingen forteller at da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa det var uaktuelt for Ukraina å avgi landområder til Russland, grep Gaup til tastaturet og skrev dette på Facebook:

«Det er tross alt Russland som har skapt Ukraina. Normal anstendighetsfølelse tilsier at «foreldrene» må ha rett til å sette foten ned for en pubertal drittunge, når han ikke bare trasser på tenåringers vis, men i tillegg inviterer foreldrenes erklærte fiender helt inn på gutterommet», skriver han i et innlegg 17. februar i år.

Til NRK sier Gaup at synet hans på Ukrainakonflikten er hans personlige oppfatning, og at det ikke er hans ønske å gjøre dette til en FRP-sak.

– Det er det ikke, sier han.

I stedet mener han at dette er en «timet» sak før valget til høsten.

– Denne saken kommer opp fordi jeg er en livsfarlig ordførerkandidat til høsten. Jeg er kun aktiv i Vålerpolitikken, der driver man med helt andre ting, sier Gaup.

– Saklig politiker

May-Liss Sæterdalen fra Arbeiderpartiet er ordfører i Våler. Hun sier at hun kjenner Jan-Erik Gaup som en saklig politiker hun har respekt for.

– Disse meningene hans har aldri vært noe tema i det politiske arbeidet her i Våler, sier hun.

Hun understreker at hun står for det stikk motsatte synet på krigen i Ukraina, og håper at Gaups ytringer ikke blir oppfattet som det rådende synet i kommunen.

– Dette får stå for hans regning, og Frp må ordne opp i dette internt, sier hun.

HAR MOTSATT SYN: Ordfører May-Liss Sæterbakken er uenig med Gaup i synet på krigen i Ukraina. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i Frp, Christian Tybring-Gjedde skriver følgende om Jan-Erik Gaups uttalelser i en e-post.

– Frp sin stortingsgruppe har inntatt et standpunkt basert på fakta og historiske realiteter. Det er det eneste moralske standpunktet man kan innta. Alt annet er historieforfalskning og basert på konspirasjonsteorier.

KRITISK: Christian Tybring-Gjedde deler ikke Gaups syn på krigen i Ukraina. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Står på sitt

Til Nettavisen sier Gaup at han beklager at Russland valgte å gå til angrep på Ukraina.

Men:

– Jeg kjøper overhodet ikke narrativet om at Ukraina er et legitimt selvstendig demokrati som nå angripes utenfra av en aggressor og som må beskyttes av et vestlig såkalt demokrati. Det er historisk feil, sier han til avisen.

Tidligere denne uka vedtok Fremskrittspartiet sammen med de andre partiene på Stortinget en hjelpepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner.

Det mener Jan-Erik Gaup er en stor feil.