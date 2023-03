Onsdag ble det kjent at datasenterselskapet Green Mountain skal bygge et stort datasenter i Hamar og Løten.

Det første av fem bygg skal stå klart allerede i november i år, ifølge selskapet selv. TikTok har kjøpt seg inn i tre av byggene.

Det får flere politikere til å reagere. SVs Lars Haltbrekken viser til at flere aktører betrakter det kinesiskeide selskapet som et sikkerhetsproblem.

Han vil derfor stille reguleringskrav til datasamling fremover.

– Vi mener det må innføres en konsesjons- og lisensordninger for datainnsamling, databruk og datalagring. Hvis ikke fortsetter vi å overlate til TikTok og de andre digitale kjempene å bestemme hva slags data vi skal lagre, mener Haltbrekken.

Krever svar fra Enger Mehl

Også Venstres Alfred Bjørlo har reagert etter gårsdagens nyhet.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og vil ha svar på om hun ser sikkerhetsutfordringer med å la TikTok lagre store menger data i Norge.

– Dette er ikke hvilket som helst datasenter. Det er er kinesiskeid og vi vet at selskapet er tett knyttet til kinesiske myndigheter med store personvernutfordringer, sier Bjørlo.

PLANER: I 2021 ble Green Mountain solgt til israelskeide The Azrieli Group for 7,6 milliarder kroner. Salget ble den gang omtalt som den største transaksjonen av datasenterselskap i Norge, ifølge E24. Green Mountain ønsker ikke å offentliggjøre sine kundelister, men det er kjent at både DNB og Det Norske Veritas bruker selskapets tjenester. Foto: CTS NORDICS

Han er kritisk til arbeidet som har blitt gjort med datasikring tidligere, og håper det nå ligger nøye vurderinger bak avgjørelsen om å godkjenne at TikTok etablerer seg på Hamar.

– Vi vil vite hvilke sikkerhetsmessige vurderinger regjeringen har gjort i denne saken, sier han.

SPØRRENDE: Alfred Bjørlo ønsker svar fra Emilie Enger Mehl på om hun mener det er sikkerhetsutfordringer knyttet til å la TikTok lagre store datamengder i datasenter lokalisert i Norge. Her avbildet under Stortingets spørretime i november i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi har ingenting å skjule

Theo Bertram er en av TikTok-sjefene i Europa, og er visepresident for «Government Relations and Public Policy».

Han var på Hamar-besøk torsdag, og sa TikTok mer enn gjerne svarer på spørsmål.

– Vi har ikke noe å skjule. Vi er sannsynlig den mest granskede appen i verden når det gjelder sikkerhet, sier han.

Bertram sier det er en feiloppfatning at TikTok er eid av kinesere.

– Hverken TikTok eller morselskapet ByteDance er kinesiske selskaper. Grunnleggerne var kinesiske, men selskapet er ikke kinesisk. TikTok opererer ikke i Kina, og all data blir lagret utenfor Kina som eksempelvis i USA og i Singapore.

Han avviser at kinesiske myndighetene har tilgang til TikToks data.

TIKTOK-SJEF: Theo Bertram er en av TikTok-sjefene i Europa. Torsdag besøkte han Hamar. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Samtidig:

– Vi vet at det ikke er nok å si: «Stol på oss, de kinesiske myndighetene har ikke tilgang, det er ingen bakdør». Derfor har vi engasjert et såkalt tredjepartsselskap. All data og datatilgang i selskapet vårt går nå gjennom dem. De overvåker, så ingen utenfor TikTok får tilgang til dataene.

– Våre dører er alltid åpne for alle myndigheter, og spesielt for sikkerhetsmyndighetene. Vi vil veldig gjerne ha kontakt med dem, sier Bertam.

Er klar over kritikken

Svein Atle Hagaseth er administrerende direktør i Green Mountain. Han forteller at TikTok nå etablerer seg i Norge for å sikre at europeiske brukerdata forblir i Europa.

– Vi har selvfølgelig vært klar over den kritikken som har vært mot TikTok, men vi har gjennom dialoger med dem fått forsikringer om at de fortsetter å levere på de Europeiske GDPR-reglene, blant annet, sier han.

CEO: Svein Atle Hagaseth er administrerende direktør i Green Mountain. Han tror på sikkerhetsvurderingene til TikTok. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hagaseth viser til forsikringer fra TikTok om at de tar dette på alvor.

– De gjør konkrete tiltak for å handle i samsvar med reglene, som både gjelder nasjonalt og selvfølgelig i Europa.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, sier at de henvendte seg til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da de begynte prosessen med å utvikle området. Signalene han fikk fra dem var at de hadde stor tiltro til Green Mountain

– Vi har forholdt oss til de signalene vi har fått, sier Busterud.

AVTALE: Ordfører i Hamar kommune Einar Busterud (til venstre) hilser på TikTok-sjef i Europa, Theo Bertram. I bakgrunnen står Svein Atle Hagaseth i Green Mountain. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil styrke datakontrollen

NRK har spurt Emilie Enger Mehl (Sp) om en kommentar til denne artikkelen. Hun har foreløpig ikke svart.

I desember sa regjeringen at de ønsker å styrke landets digitale motstandskraft. I en stortingsmelding presenterte de flere tiltak som skal stille strengere krav til data lagring.

Blant tiltakene som ble foreslått i en stortingsmelding var registreringsplikt for datasenteraktører og et eget responsmiljø for sikkerhets ute i kommunene.

I en pressemelding den gang uttalte Enger Mehl at hun ville stille nye sikkerhetskrav for å gjøre Norge mindre sårbart for fremmede trusselaktører

– Vi må tenke langsiktig om nasjonal og digital sikkerhet i hele samfunnet. Det kan bety at vi må sikre norsk eierskap til eiendommer eller stille strengere krav til datalagring i dag, for å hindre at fremmede aktører får tilganger som kan misbrukes i fremtiden.